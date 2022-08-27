https://sputnikarabic.ae/20220827/اليابان-تأسف-لعدم-اعتماد-الوثيقة-الختامية-لمؤتمر-معاهدة-حظر-الانتشار-النووي-1066892763.html
اليابان تأسف لعدم اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر معاهدة حظر الانتشار النووي
اليابان تأسف لعدم اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر معاهدة حظر الانتشار النووي
أعرب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم السبت، عن "أسفه الشديد" لعدم اعتماد الوثيقة النهائية للمؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية... 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T09:37+0000
2022-08-27T09:37+0000
2022-08-27T09:37+0000
العالم
روسيا
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ويوم الجمعة، لم يتمكن مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الوثيقة النهائية. وقال نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية، إيغور فيشنفيتسكي، إن روسيا اقترحت تعديل خمس فقرات من الوثيقة، لجعلها تتماشى مع الأجندة العاجلة المتعلقة بعملية مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وتوضيح دلالاتها السياسية. إلا أن رغبة وفد موسكو "في العمل لم تجد ردا". وكما قال رئيس المؤتمر جوستافو زلافينن في إفادة صحفية، طالبت روسيا بتعديل فقرات الوثيقة النهائية المتعلقة بمحطة الطاقة النووية زابوروجيه (ZNPP) ومذكرة بودابست بشأن الضمانات الأمنية.وأشار فيشنفيتسكي في وقت سابق إلى أنه يختلف تمامًا مع البيان الذي يزعم أن الوفد الروسي وحده لديه اعتراضات على مسودة الوثيقة، نظرًا لوجود وفود أخرى أيضا، وإذا أخذت هذه الوفود الكلمة، فسيتم التعبير عن هذه الاعتراضات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
اليابان تأسف لعدم اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر معاهدة حظر الانتشار النووي
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أعرب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم السبت، عن "أسفه الشديد" لعدم اعتماد الوثيقة النهائية للمؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بسبب اعتراضات موسكو.
ويوم الجمعة، لم يتمكن مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الوثيقة النهائية.
وقال نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية، إيغور فيشنفيتسكي، إن روسيا اقترحت تعديل خمس فقرات من الوثيقة، لجعلها تتماشى مع الأجندة العاجلة المتعلقة بعملية مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وتوضيح دلالاتها السياسية. إلا أن رغبة وفد موسكو "في العمل لم تجد ردا". وكما قال رئيس المؤتمر جوستافو زلافينن في إفادة صحفية، طالبت روسيا بتعديل فقرات الوثيقة النهائية المتعلقة بمحطة الطاقة النووية زابوروجيه (ZNPP) ومذكرة بودابست بشأن الضمانات الأمنية.
وأشار فيشنفيتسكي في وقت سابق إلى أنه يختلف تمامًا مع البيان الذي يزعم أن الوفد الروسي وحده لديه اعتراضات على مسودة الوثيقة، نظرًا لوجود وفود أخرى أيضا، وإذا أخذت هذه الوفود الكلمة، فسيتم التعبير عن هذه الاعتراضات.