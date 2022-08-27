https://sputnikarabic.ae/20220827/اليابان-تتعهد-بمنح-تونس-100-مليون-دولار-لتخفيف-آثار-جائحة-كورونا-1066903902.html

اليابان تتعهد بمنح تونس 100 مليون دولار لتخفيف آثار جائحة كورونا

اليابان تتعهد بمنح تونس 100 مليون دولار لتخفيف آثار جائحة كورونا

وافقت الحكومة اليابانية، على منح تونس تمويلا بقيمة 100 مليون دولار للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا. 27.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-27T15:03+0000

2022-08-27T15:03+0000

2022-08-27T15:03+0000

أخبار تونس اليوم

فيروس كورونا

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جاء ذلك وفق ما أفاد به محمد الطرابلسي، المنسق العالمي لمؤتمر طوكيو الدولي الثامن حول التنمية الأفريقية "تيكاد 8"، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) نقلته قناة "نسمة" الخاصة.وقال الطرابلسي إن وزيرالشؤون الخارجية الياباني، هياشي يوشيما، أكد أن حكومته وافقت على منح تونس تمويلا بقيمة 100 مليون دولار (نحو 321 مليون دينار تونسي)، وذلك في إطار مشروع الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية من جائحة "كوفيد-19" في تونس.وأوضح أن القرار الياباني جاء عقب لقاء جمع أمس الجمعة وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي بنظيره الياباني الذي يزور تونس بمناسبة انعقاد مؤتمر "تيكاد 8".ووقعت تونس واليابان بهذه المناسبة اتفاقيتي شراكة "تهدف الأولى إلى تعزيز التعاون الفني والمالي بينهما، من خلال تقديم المساعدة الفنية والقيام بدراسات واستثمارات نوعية وتمويل مشاريع تنموية وبرامج االصالحات الحكومية التونسية في ميادين مختلفة يحددها الطرفان"، على ما قال الطرابلسي.وبحسب "وات" في إطار الاتفاقية ذاتها، ستعمل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "على توفير برامج التربصات للمواطنين التونسيين وإرسال خبراء حكوميين وبعثات الى تونس لمتابعة إنجاز المشاريع المتفق عليها بين الطرفين".كذلك ستعمل الوكالة اليابانية على "توفير التجهيزات والآلات والمعدات اللازمة في إطار المشاريع المتفق عليها بين الحكومتين سواء في إطار هبة أو قروض ميسرة إضافة إلى توفير أشكال أخرى من التعاون الفني".في المقابل، ستعمل تونس "على تسهيل مهمة مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والخبراء الحكوميين اليابانيين الموفدين إلى تونس من خلال تسهيل الإجراءات ومنح امتيازات وإعفاءات".فيما تتعلق الاتفاقية الثانية بانضمام تونس للمبادرة اليابانية حول آلية التخفيف من الانبعاثات في إطار الفصل 6 من اتفاقية باريس للمناخ، وتهدف إلى "تسهيل نشر تقنيات إزالة الكربون والمنتجات وخدمات النظم والبنى التحتية الرائدة بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات التخفيف والمساهمة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإزالتها من تونس".يشار إلى أن قمة "تيكاد" هي ملتقى (انطلق للمرة الأولى عام 1993) يضم بالإضافة إلى اليابان الدول الأفريقية والمنظمات الدولية، وانطلقت في تونس بمشاركة 300 رجل أعمال، 100 منهم من اليابان يمثلون أكبر 50 مؤسسة اقتصادية يابانية وعالمية و100 رجل أعمال أفارقة و100 رجل أعمال تونسي، إضافة إلى وفد عن البنك الأفريقي للتنمية ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدّولي والاتحاد الأفريقي ومنظمة الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20220826/اليابان-تتعهد-بتقديم-30-مليار-دولار-لتنمية-أفريقيا-1066876992.html

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