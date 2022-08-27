https://sputnikarabic.ae/20220827/انهيار-فندق-في-باكستان-بسبب-السيول-فيديو-1066889864.html
انهيار فندق في باكستان بسبب السيول... فيديو
انهيار فندق في باكستان بسبب السيول... فيديو
تداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يوثق انهيار فندق في باكستان بفعل السيول العارمة. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T07:18+0000
2022-08-27T07:18+0000
2022-08-27T07:18+0000
نادي الفيديو
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ويظهر المقطع الفندق محاطا بكميات كبيرةمن المياه ومن جميع الجهات، وعند لحظة معينة ينهار نصف مبنى الفندق محدثا ضجة مفزعة.يشار إلى أن أمطار غزيرة كانت قد ضربت معظم أنحاء باكستان، ما دفع الحكومة لإعلان حالة طوارئ للتعامل مع الفيضانات الموسمية التي تؤثر على 30 مليون شخص.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
انهيار فندق في باكستان بسبب السيول... فيديو
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تداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يوثق انهيار فندق في باكستان بفعل السيول العارمة.
ويظهر المقطع الفندق محاطا بكميات كبيرةمن المياه ومن جميع الجهات، وعند لحظة معينة ينهار نصف مبنى الفندق محدثا ضجة مفزعة.
يشار إلى أن أمطار غزيرة كانت قد ضربت معظم أنحاء باكستان، ما دفع الحكومة لإعلان حالة طوارئ للتعامل مع الفيضانات الموسمية التي تؤثر على 30 مليون شخص.