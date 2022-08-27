https://sputnikarabic.ae/20220827/باكستان-تعلن-حالة-الطوارئ-القصوى-لمواجهة-موجة-فيضانات-جديدة-بعد-مصرع-أكثر-من-ألف-شخص-1066894300.html

باكستان تعلن حالة الطوارئ القصوى لمواجهة موجة فيضانات جديدة بعد مصرع أكثر من ألف شخص

باكستان تعلن حالة الطوارئ القصوى لمواجهة موجة فيضانات جديدة بعد مصرع أكثر من ألف شخص

أعلنت الحكومة الباكستانية فرض حالة الطوارئ القصوى في جميع أنحاء البلاد، لا سيما بإقليم خيبر ختونخواه، شمال غربي البلاد، تحسبا لحدوث فيضانات جديدة، بعدما لقي... 27.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-27T10:14+0000

2022-08-27T10:14+0000

2022-08-27T10:14+0000

العالم

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إسلام آباد - سبوتنيك. ووفقا للبيانات الحكومية، فإن أكثر من ألف شخص لقوا مصرعهم، بالإضافة إلى إصابة وتشريد الآلاف، منذ شهر حزيران/يونيو الماضي، جراء الفيضانات الموسمية التي ضربت البلاد بقوة هذا العام.وفي السياق نفسه، أعلنت الحكومة الإقليمية بخيبر ختونخواه أن نحو مائتي شخص لقوا مصرعهم خلال الأيام القليلة الماضية إثر هطول الأمطار وذوبان قمم الجليد في أقصى الشمال الغربي الباكستاني مما أدى إلى زيادة منسوب كافة الأنهار المتدفقة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.وتتوقع الحكومة الإقليمية خلال الساعات القليلة المقبلة مزيد من هطول للأمطار، وكذلك ارتفاع مخيف في منسوب الأنهار التي تمر بالإقليم خاصة نهري اسند وكالو، الأمر الذي يهدد العديد من المناطق في الإقليم مثل سوات وكالام ومنغجورا وكوهستان وغيرها.وكانت باكستان قد تعرضت خلال الأشهر القليلة الماضية إلى سلسلة من الأمطار الموسمية التي عادة ما تشهدها البلاد في هذا الوقت من العام بيد أن هذا العام معدل الأمطار زاد بشكل كبير خلافا لتوقعات الأرصاد، إذ تعتبر باكستان من أكبر الدول تضررا بالتغير المناخي.إلى جانب باكستان، فقد تعرضت جارتها، أفغانستان لأضرار بالغة وخسائر بشرية كبيرة، إذ أعلنت حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان أن حصيلة ضحايا الفيضانات خلال العام الجاري بلغت 256 قتيلا ومئات المصابين.

https://sputnikarabic.ae/20220824/باكستان-مقتل-800-شخص-بسبب-الفيضانات-الكارثية-1066797371.html

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