باكستان تعلن حالة الطوارئ القصوى لمواجهة موجة فيضانات جديدة بعد مصرع أكثر من ألف شخص
© AFP 2022 / Arif Aliبائع فواكه يدفع عربته عبر شارع غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة في لاهور، باكستان 21 سبتمبر 2021.
© AFP 2022 / Arif Ali
أعلنت الحكومة الباكستانية فرض حالة الطوارئ القصوى في جميع أنحاء البلاد، لا سيما بإقليم خيبر ختونخواه، شمال غربي البلاد، تحسبا لحدوث فيضانات جديدة، بعدما لقي أكثر من 1000 شخص مصرعهم حتى الآن منذ حزيران/يونيو الماضي جراء الفيضانات.
إسلام آباد - سبوتنيك. ووفقا للبيانات الحكومية، فإن أكثر من ألف شخص لقوا مصرعهم، بالإضافة إلى إصابة وتشريد الآلاف، منذ شهر حزيران/يونيو الماضي، جراء الفيضانات الموسمية التي ضربت البلاد بقوة هذا العام.
وفي السياق نفسه، أعلنت الحكومة الإقليمية بخيبر ختونخواه أن نحو مائتي شخص لقوا مصرعهم خلال الأيام القليلة الماضية إثر هطول الأمطار وذوبان قمم الجليد في أقصى الشمال الغربي الباكستاني مما أدى إلى زيادة منسوب كافة الأنهار المتدفقة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.
وفي السياق نفسه، أعلنت الحكومة الإقليمية بخيبر ختونخواه أن نحو مائتي شخص لقوا مصرعهم خلال الأيام القليلة الماضية إثر هطول الأمطار وذوبان قمم الجليد في أقصى الشمال الغربي الباكستاني مما أدى إلى زيادة منسوب كافة الأنهار المتدفقة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.
24 أغسطس, 11:30 GMT
وتتوقع الحكومة الإقليمية خلال الساعات القليلة المقبلة مزيد من هطول للأمطار، وكذلك ارتفاع مخيف في منسوب الأنهار التي تمر بالإقليم خاصة نهري اسند وكالو، الأمر الذي يهدد العديد من المناطق في الإقليم مثل سوات وكالام ومنغجورا وكوهستان وغيرها.
وكانت باكستان قد تعرضت خلال الأشهر القليلة الماضية إلى سلسلة من الأمطار الموسمية التي عادة ما تشهدها البلاد في هذا الوقت من العام بيد أن هذا العام معدل الأمطار زاد بشكل كبير خلافا لتوقعات الأرصاد، إذ تعتبر باكستان من أكبر الدول تضررا بالتغير المناخي.
إلى جانب باكستان، فقد تعرضت جارتها، أفغانستان لأضرار بالغة وخسائر بشرية كبيرة، إذ أعلنت حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان أن حصيلة ضحايا الفيضانات خلال العام الجاري بلغت 256 قتيلا ومئات المصابين.
إلى جانب باكستان، فقد تعرضت جارتها، أفغانستان لأضرار بالغة وخسائر بشرية كبيرة، إذ أعلنت حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان أن حصيلة ضحايا الفيضانات خلال العام الجاري بلغت 256 قتيلا ومئات المصابين.