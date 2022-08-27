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https://sputnikarabic.ae/20220827/بريتني-سبيرز-تطرح-أول-أغنية-بعد-غياب-لـ6-سنوات-ورفع-الوصاية-عنها-فيديو-1066903512.html
بريتني سبيرز تطرح أول أغنية بعد غياب لـ6 سنوات ورفع الوصاية عنها... فيديو
بريتني سبيرز تطرح أول أغنية بعد غياب لـ6 سنوات ورفع الوصاية عنها... فيديو
طرحت مغنية البوب الأمريكية، بريتني سبيرز، أول أغنية جديدة لها، منذ أن تم رفع الوصاية عنها، والتي ‏تسببت في السيطرة على كل جوانب حياتها.‏ 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T14:55+0000
2022-08-27T14:55+0000
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واشتعلت منصات البث الرقمية، أمس الجمعة، بأغنية سبيرز الجديدة "Hold Me Closer"، التي تشهد على عودتها للغناء بعد توقف دام 6 سنوات.ويشارك بريتني سبيرز في أداء الأغنية المغني البريطاني الشهير، إلتون جون، في أول تعاون فني بينهما.وقبل طرح الأغنية، قالت بريتني سبيرز: "إنه لأمر رائع أن أغني مع أحد أكثر الرجال كلاسيكية في عصرنا".وتتضمن الأغنية 3 أغنيات من أغاني إلتون جون الكلاسيكية، هي "Tiny Dancer" و"The One and Don’t Go" و"Breaking My Heart"، وذلك بتوزيع موسيقي حديث.وتغني بريتني سبيرز مع إلتون جون بانسجام تام على طول مسار الأغنية بأصواتهما الغارقة في الصدى، ما يجعل من الصعب تقييم كيف تغير صوت سبيرز منذ آخر مرة لها قبل 6 سنوات.واجتازت أغنية "Hold Me Closer" مليوني مشاهدة بعد يوم من طرحها على القناة الرسمية لإلتون جون على منصة الفيديوهات "يوتيوب"، ما يلمح إلى اشتياق جمهورها إلى الاستماع إلى صوتها من جديد، وكذلك لرؤية تعاونها الأول مع المغني الشهير.يشار إلى أنه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، تم تحرير بريتني سبيرز رسميا من الوصاية التي كانت مفروضة عليها، والتي سيطرت على كل جانب من جوانب حياتها تقريبا لمدة 13 عاما.وأصبحت سبيرز بعد تحريرها قادرة مرة أخرى على السيطرة على شؤونها المالية وحياتها المهنية والشخصية، ولن تضطر بعد الآن إلى دفع رواتب فريق من المحترفين والمحامين للإشراف على شؤونها.
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مجتمع, منوعات
مجتمع, منوعات

بريتني سبيرز تطرح أول أغنية بعد غياب لـ6 سنوات ورفع الوصاية عنها... فيديو

14:55 GMT 27.08.2022
© AFP 2022 / Angela Weissالمغنية الأمريكية بريتني سبيرز
المغنية الأمريكية بريتني سبيرز - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
المغنية الأمريكية بريتني سبيرز
© AFP 2022 / Angela Weiss
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طرحت مغنية البوب الأمريكية، بريتني سبيرز، أول أغنية جديدة لها، منذ أن تم رفع الوصاية عنها، والتي ‏تسببت في السيطرة على كل جوانب حياتها.‏
واشتعلت منصات البث الرقمية، أمس الجمعة، بأغنية سبيرز الجديدة "Hold Me Closer"، التي تشهد على عودتها للغناء بعد توقف دام 6 سنوات.
ويشارك بريتني سبيرز في أداء الأغنية المغني البريطاني الشهير، إلتون جون، في أول تعاون فني بينهما.
وقبل طرح الأغنية، قالت بريتني سبيرز: "إنه لأمر رائع أن أغني مع أحد أكثر الرجال كلاسيكية في عصرنا".
وتتضمن الأغنية 3 أغنيات من أغاني إلتون جون الكلاسيكية، هي "Tiny Dancer" و"The One and Don’t Go" و"Breaking My Heart"، وذلك بتوزيع موسيقي حديث.
وتغني بريتني سبيرز مع إلتون جون بانسجام تام على طول مسار الأغنية بأصواتهما الغارقة في الصدى، ما يجعل من الصعب تقييم كيف تغير صوت سبيرز منذ آخر مرة لها قبل 6 سنوات.
واجتازت أغنية "Hold Me Closer" مليوني مشاهدة بعد يوم من طرحها على القناة الرسمية لإلتون جون على منصة الفيديوهات "يوتيوب"، ما يلمح إلى اشتياق جمهورها إلى الاستماع إلى صوتها من جديد، وكذلك لرؤية تعاونها الأول مع المغني الشهير.
يشار إلى أنه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، تم تحرير بريتني سبيرز رسميا من الوصاية التي كانت مفروضة عليها، والتي سيطرت على كل جانب من جوانب حياتها تقريبا لمدة 13 عاما.
وأصبحت سبيرز بعد تحريرها قادرة مرة أخرى على السيطرة على شؤونها المالية وحياتها المهنية والشخصية، ولن تضطر بعد الآن إلى دفع رواتب فريق من المحترفين والمحامين للإشراف على شؤونها.
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