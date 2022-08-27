https://sputnikarabic.ae/20220827/بعد-استلام-مقاتلات-تايفون-معلومات-عن-القوات-الجوية-القطرية-1066914125.html
بعد استلام مقاتلات "تايفون"... معلومات عن القوات الجوية القطرية
بعد استلام مقاتلات "تايفون"... معلومات عن القوات الجوية القطرية
تواصل قطر تعزيز قواتها الجوية بمقاتلات جديدة كان آخرها المقاتلة الأوروبية "تايفون"، التي أعلنت وصول أول دفعة منها اليوم. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T20:22+0000
2022-08-27T20:22+0000
2022-08-27T20:22+0000
رصد عسكري
قطر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101752/45/1017524558_0:116:2048:1268_1920x0_80_0_0_a5bb128ead0ee4f5817f6972591eb3c2.jpg
وتصنف القوات الجوية القطرية في المرتبة رقم 50 بين أقوى 142 قوة جوية في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.وتضم القوات الجوية القطرية 165 طائرة حربية تشمل 40 مقاتلة وطائرة اعتراضية و6 طائرات هجومية و12 طائرة نقل عسكري و41 طائرة تدريب.يذكر أن الجيش القطري يصنف في المرتبة رقم 77 عالميا وتصل ميزانية دفاعه إلى نحو 5.8 مليار دولار.وفي وقت سابق، اليوم السبت، أعلن أمير قطر تميم بن حمد، وصول أول دفعة من مقاتلات "تايفون" إلى قطر ضمن خطة تطوير القوات الجوية الأميرية القطرية وفقا لأعلى المعايير العالمية.وتصنف "تايفون" ضمن المقاتلات الحربية متعددة المهام، وهي طائرة تم تصنيعها بالتعاون بين عدة دول أوروبية وتستخدمها العديد من الدول حول العالم.
https://sputnikarabic.ae/20220623/إعلام-تركيا-قد-تشتري-يوروفايتر-تايفون-إذا-رفضت-الولايات-المتحدة-بيع-مقاتلة-إف-16-1064074598.html
https://sputnikarabic.ae/20220120/إعلام-واشنطن-قد-توافق-على-طلب-تركيا-لشراء-مقاتلات-إف-16-1056719211.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101752/45/1017524558_102:0:1946:1383_1920x0_80_0_0_0c42c569a6f4d5566f6e9ebf6ed2fba4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, قطر
بعد استلام مقاتلات "تايفون"... معلومات عن القوات الجوية القطرية
تابعنا عبر
تواصل قطر تعزيز قواتها الجوية بمقاتلات جديدة كان آخرها المقاتلة الأوروبية "تايفون"، التي أعلنت وصول أول دفعة منها اليوم.
وتصنف القوات الجوية القطرية في المرتبة رقم 50 بين أقوى 142 قوة جوية في العالم، حسبما تشير
إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
وتضم القوات الجوية القطرية 165 طائرة حربية تشمل 40 مقاتلة وطائرة اعتراضية
و6 طائرات هجومية و12 طائرة نقل عسكري و41 طائرة تدريب.
ويصل عدد المروحيات في القوات الجوية القطرية إلى 66 مروحية بينها 24 مروحية هجومية.
يذكر أن الجيش القطري يصنف في المرتبة رقم 77 عالميا وتصل ميزانية دفاعه إلى نحو 5.8 مليار دولار.
وفي وقت سابق، اليوم السبت، أعلن أمير قطر تميم بن حمد، وصول أول دفعة
من مقاتلات "تايفون" إلى قطر ضمن خطة تطوير القوات الجوية الأميرية القطرية وفقا لأعلى المعايير العالمية.
وتصنف "تايفون" ضمن المقاتلات الحربية
متعددة المهام، وهي طائرة تم تصنيعها بالتعاون بين عدة دول أوروبية وتستخدمها العديد من الدول حول العالم.