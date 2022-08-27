https://sputnikarabic.ae/20220827/بعد-استلام-مقاتلات-تايفون-معلومات-عن-القوات-الجوية-القطرية-1066914125.html

بعد استلام مقاتلات "تايفون"... معلومات عن القوات الجوية القطرية

بعد استلام مقاتلات "تايفون"... معلومات عن القوات الجوية القطرية

تواصل قطر تعزيز قواتها الجوية بمقاتلات جديدة كان آخرها المقاتلة الأوروبية "تايفون"، التي أعلنت وصول أول دفعة منها اليوم. 27.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-27T20:22+0000

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2022-08-27T20:22+0000

رصد عسكري

قطر

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وتصنف القوات الجوية القطرية في المرتبة رقم 50 بين أقوى 142 قوة جوية في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.وتضم القوات الجوية القطرية 165 طائرة حربية تشمل 40 مقاتلة وطائرة اعتراضية و6 طائرات هجومية و12 طائرة نقل عسكري و41 طائرة تدريب.يذكر أن الجيش القطري يصنف في المرتبة رقم 77 عالميا وتصل ميزانية دفاعه إلى نحو 5.8 مليار دولار.وفي وقت سابق، اليوم السبت، أعلن أمير قطر تميم بن حمد، وصول أول دفعة من مقاتلات "تايفون" إلى قطر ضمن خطة تطوير القوات الجوية الأميرية القطرية وفقا لأعلى المعايير العالمية.وتصنف "تايفون" ضمن المقاتلات الحربية متعددة المهام، وهي طائرة تم تصنيعها بالتعاون بين عدة دول أوروبية وتستخدمها العديد من الدول حول العالم.

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رصد عسكري, قطر