https://sputnikarabic.ae/20220827/بوتين-يوقع-مرسوما-بمنح-تعويضات-شهرية-للأشخاص-الذين-أجبروا-على-مغادرة-لوغانسك-ودونيتسك-وأوكرانيا-1066902076.html

بوتين يوقع مرسوما بمنح تعويضات شهرية للأشخاص الذين أجبروا على مغادرة لوغانسك ودونيتسك وأوكرانيا

بوتين يوقع مرسوما بمنح تعويضات شهرية للأشخاص الذين أجبروا على مغادرة لوغانسك ودونيتسك وأوكرانيا

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما بشأن منح تعويضات مالية شهرية للمواطنين الذين أجبروا على مغادرة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا ووصلوا... 27.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-27T14:04+0000

2022-08-27T14:04+0000

2022-08-27T14:04+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

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وبحسب الوثيقة التي نشرت على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية في روسيا، جاء في نص المرسوم: "تحديد المدفوعات التالية اعتبارًا من 1 يوليو (تموز) 2022 لمواطني جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية وأوكرانيا والأشخاص عديمي الجنسية الذين أجبروا على مغادرة أراضي هذه الدول ووصلوا إلى أراضي روسيا الاتحادية بعد 18 فبراير/شباط، 2022: (أ) معاش شهري بمبلغ 10 آلاف روبل. (ب) دفعة اجتماعية شهرية لذوي الإعاقة بمبلغ 10 آلاف روبل. (ج) دفعة إضافية إلى المعاش التقاعدي الشهري أو الدفعة الاجتماعية الشهرية للمعاقين، تقدم للمعاقين من المجموعة الأولى، والأطفال ذوي الإعاقة، وكذلك الأشخاص الذين بلغوا سن الثمانين، بمبلغ 3 آلاف روبل. (د) دفعة شهرية لقدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى بمبلغ 5 آلاف روبل".بوتين يمنح مواطني دونيتسك ولوغانسك حق العمل في روسيا دون تصريحكما وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما منح من خلاله مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا الذين وصلوا إلى روسيا حق ممارسة النشاط العمالي من دون تصريح عمل.وجاء في الوثيقة المنشورة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية، اليوم السبت، أن المرسوم ينص على أن "لمواطني جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية وأوكرانيا: الحق في القيام بأنشطة العمل في روسيا الاتحادية دون الحصول على تصريح عمل أو براءة اختراع ودون الأخذ بعين الاعتبار متطلبات الغرض المعلن من الزيارة إلى روسيا الاتحادية بعد قيام الهيئة الإقليمية لوزارة الشؤون الداخلية في روسيا الاتحادية بتحديد هوية الشخص عن طريق بصمات الأصابع... وفي حالة عدم وجود معلومات عن بصمات الأصابع بعد أن تقوم الهيئة الإقليمية المحددة بتسجيل بصمات الأصابع والتصوير الفوتوغرافي، وكذلك بعد اجتياز الفحص الطبي".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، التي بدأتها في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، ولدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية، وحماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد منذ عام 2014.

https://sputnikarabic.ae/20220827/بوتين-يوقع-مرسوما-يخص-مواطني-دونيتسك-ولوغانسك-وأوكرانيا-1066901262.html

https://sputnikarabic.ae/20220827/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1066889258.html

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روسيا, فلاديمير بوتين