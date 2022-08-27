عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220827/بوتين-يوقع-مرسوما-بمنح-تعويضات-شهرية-للأشخاص-الذين-أجبروا-على-مغادرة-لوغانسك-ودونيتسك-وأوكرانيا-1066902076.html
بوتين يوقع مرسوما بمنح تعويضات شهرية للأشخاص الذين أجبروا على مغادرة لوغانسك ودونيتسك وأوكرانيا
بوتين يوقع مرسوما بمنح تعويضات شهرية للأشخاص الذين أجبروا على مغادرة لوغانسك ودونيتسك وأوكرانيا
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما بشأن منح تعويضات مالية شهرية للمواطنين الذين أجبروا على مغادرة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا ووصلوا... 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T14:04+0000
2022-08-27T14:04+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1062715996_0:0:2983:1679_1920x0_80_0_0_f3103f07ad3b9ad6fff80ddfd56bb573.jpg
وبحسب الوثيقة التي نشرت على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية في روسيا، جاء في نص المرسوم: "تحديد المدفوعات التالية اعتبارًا من 1 يوليو (تموز) 2022 لمواطني جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية وأوكرانيا والأشخاص عديمي الجنسية الذين أجبروا على مغادرة أراضي هذه الدول ووصلوا إلى أراضي روسيا الاتحادية بعد 18 فبراير/شباط، 2022: (أ) معاش شهري بمبلغ 10 آلاف روبل. (ب) دفعة اجتماعية شهرية لذوي الإعاقة بمبلغ 10 آلاف روبل. (ج) دفعة إضافية إلى المعاش التقاعدي الشهري أو الدفعة الاجتماعية الشهرية للمعاقين، تقدم للمعاقين من المجموعة الأولى، والأطفال ذوي الإعاقة، وكذلك الأشخاص الذين بلغوا سن الثمانين، بمبلغ 3 آلاف روبل. (د) دفعة شهرية لقدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى بمبلغ 5 آلاف روبل".بوتين يمنح مواطني دونيتسك ولوغانسك حق العمل في روسيا دون تصريحكما وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما منح من خلاله مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا الذين وصلوا إلى روسيا حق ممارسة النشاط العمالي من دون تصريح عمل.وجاء في الوثيقة المنشورة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية، اليوم السبت، أن المرسوم ينص على أن "لمواطني جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية وأوكرانيا: الحق في القيام بأنشطة العمل في روسيا الاتحادية دون الحصول على تصريح عمل أو براءة اختراع ودون الأخذ بعين الاعتبار متطلبات الغرض المعلن من الزيارة إلى روسيا الاتحادية بعد قيام الهيئة الإقليمية لوزارة الشؤون الداخلية في روسيا الاتحادية بتحديد هوية الشخص عن طريق بصمات الأصابع... وفي حالة عدم وجود معلومات عن بصمات الأصابع بعد أن تقوم الهيئة الإقليمية المحددة بتسجيل بصمات الأصابع والتصوير الفوتوغرافي، وكذلك بعد اجتياز الفحص الطبي".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، التي بدأتها في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، ولدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية، وحماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد منذ عام 2014.
https://sputnikarabic.ae/20220827/بوتين-يوقع-مرسوما-يخص-مواطني-دونيتسك-ولوغانسك-وأوكرانيا-1066901262.html
https://sputnikarabic.ae/20220827/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1066889258.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1062715996_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_3633035cb8478c83a629836e6beda5dd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين يوقع مرسوما بمنح تعويضات شهرية للأشخاص الذين أجبروا على مغادرة لوغانسك ودونيتسك وأوكرانيا

14:04 GMT 27.08.2022
© Sputnik . Михаил Метцель / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
© Sputnik . Михаил Метцель
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما بشأن منح تعويضات مالية شهرية للمواطنين الذين أجبروا على مغادرة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا ووصلوا إلى روسيا الاتحادية، بما في ذلك المتقاعدين وأصحاب الهمم (الأشخاص ذوي الإعاقة).
وبحسب الوثيقة التي نشرت على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية في روسيا، جاء في نص المرسوم: "تحديد المدفوعات التالية اعتبارًا من 1 يوليو (تموز) 2022 لمواطني جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية وأوكرانيا والأشخاص عديمي الجنسية الذين أجبروا على مغادرة أراضي هذه الدول ووصلوا إلى أراضي روسيا الاتحادية بعد 18 فبراير/شباط، 2022: (أ) معاش شهري بمبلغ 10 آلاف روبل. (ب) دفعة اجتماعية شهرية لذوي الإعاقة بمبلغ 10 آلاف روبل. (ج) دفعة إضافية إلى المعاش التقاعدي الشهري أو الدفعة الاجتماعية الشهرية للمعاقين، تقدم للمعاقين من المجموعة الأولى، والأطفال ذوي الإعاقة، وكذلك الأشخاص الذين بلغوا سن الثمانين، بمبلغ 3 آلاف روبل. (د) دفعة شهرية لقدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى بمبلغ 5 آلاف روبل".
بوتين يوقع على وثيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يوقع مرسوما يخص مواطني دونيتسك ولوغانسك وأوكرانيا
13:49 GMT

بوتين يمنح مواطني دونيتسك ولوغانسك حق العمل في روسيا دون تصريح

كما وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما منح من خلاله مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا الذين وصلوا إلى روسيا حق ممارسة النشاط العمالي من دون تصريح عمل.
وجاء في الوثيقة المنشورة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية، اليوم السبت، أن المرسوم ينص على أن "لمواطني جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية وأوكرانيا: الحق في القيام بأنشطة العمل في روسيا الاتحادية دون الحصول على تصريح عمل أو براءة اختراع ودون الأخذ بعين الاعتبار متطلبات الغرض المعلن من الزيارة إلى روسيا الاتحادية بعد قيام الهيئة الإقليمية لوزارة الشؤون الداخلية في روسيا الاتحادية بتحديد هوية الشخص عن طريق بصمات الأصابع... وفي حالة عدم وجود معلومات عن بصمات الأصابع بعد أن تقوم الهيئة الإقليمية المحددة بتسجيل بصمات الأصابع والتصوير الفوتوغرافي، وكذلك بعد اجتياز الفحص الطبي".
قوات روسية في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف (أوكرانيا). - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
14:39 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، التي بدأتها في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، ولدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية، وحماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد منذ عام 2014.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:39 GMTГород Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала