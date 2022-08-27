https://sputnikarabic.ae/20220827/بوتين-يوقع-مرسوما-يخص-مواطني-دونيتسك-ولوغانسك-وأوكرانيا-1066901262.html
بوتين يوقع مرسوما يخص مواطني دونيتسك ولوغانسك وأوكرانيا
بوتين يوقع مرسوما يخص مواطني دونيتسك ولوغانسك وأوكرانيا
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، مرسوما يسهل العمل في روسيا لمواطني دونيتسك ولوغانسك وأوكرانيا. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T13:49+0000
2022-08-27T13:49+0000
2022-08-27T13:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
فلاديمير بوتين
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا
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وتم نشر الوثيقة المقابلة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية، وجاء فيها: "إثبات أن مواطني أوكرانيا أو جمهورية دونيتسك الشعبية أو جمهورية لوغانسك الشعبية لهم الحق في القيام بأنشطة عمالية في روسيا الاتحادية دون تصريح عمل، ودون مراعاة المتطلبات للغرض المعلن من زيارة روسيا الاتحادية، بعد التعرف على بصمات الأصابع من قبل الهيئة الإقليمية لوزارة الشؤون الداخلية الروسية، وفي حالة عدم وجود معلومات بصمات الأصابع توثق المعلومات، بالإضافة لضرورة اجتيازهم الفحص الطبي".كما وقع الرئيس الروسي مرسوما آخرا بشأن دفع الإعانات الاجتماعية للمواطنين الذين أجبروا على مغادرة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وأوكرانيا ككل إلى روسيا الاتحادية، بما في ذلك المتقاعدين والمعاقين".يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع الشهر الماضي مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية للأشخاص المقيمين بشكل دائم في دونيتسك ولوغانسك وأوكرانيا ككل.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20220711/بوتين-يوقع-مرسوما-لتسهيل-الحصول-على-الجنسية-الروسية-في-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-وأوكرانيا-1064955839.html
جمهورية لوغانسك الشعبية
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا
روسيا, فلاديمير بوتين, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا
بوتين يوقع مرسوما يخص مواطني دونيتسك ولوغانسك وأوكرانيا
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، مرسوما يسهل العمل في روسيا لمواطني دونيتسك ولوغانسك وأوكرانيا.
وتم نشر الوثيقة المقابلة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية، وجاء فيها: "إثبات أن مواطني أوكرانيا أو جمهورية دونيتسك الشعبية أو جمهورية لوغانسك الشعبية لهم الحق في القيام بأنشطة عمالية في روسيا الاتحادية دون تصريح عمل، ودون مراعاة المتطلبات للغرض المعلن من زيارة روسيا الاتحادية، بعد التعرف على بصمات الأصابع من قبل الهيئة الإقليمية لوزارة الشؤون الداخلية الروسية، وفي حالة عدم وجود معلومات بصمات الأصابع توثق المعلومات، بالإضافة لضرورة اجتيازهم الفحص الطبي".
كما وقع الرئيس الروسي مرسوما آخرا بشأن دفع الإعانات الاجتماعية للمواطنين الذين أجبروا على مغادرة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وأوكرانيا ككل إلى روسيا الاتحادية، بما في ذلك المتقاعدين والمعاقين".
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع الشهر الماضي مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية
للأشخاص المقيمين بشكل دائم في دونيتسك ولوغانسك وأوكرانيا ككل.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.