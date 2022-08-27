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https://sputnikarabic.ae/20220827/بوريل-صربيا-وكوسوفو-توافقان-على-إلغاء-وثائق-الدخول-والخروج-لرعايا-كل-منهما-لدى-الأخرى-1066907241.html
بوريل: صربيا وكوسوفو توافقان على إلغاء وثائق الدخول والخروج لرعايا كل منهما لدى الأخرى
بوريل: صربيا وكوسوفو توافقان على إلغاء وثائق الدخول والخروج لرعايا كل منهما لدى الأخرى
أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أن صربيا وكوسوفو وافقتا على إلغاء إصدار وثائق الدخول والخروج لرعايا كل منهما... 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T16:29+0000
2022-08-27T16:29+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
صربيا
كوسوفو
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بوريل، في تغريدة عبر "تويتر": "توصلنا إلى اتفاق. في إطار الحوار برعاية الاتحاد الأوروبي، وافقت صربيا على إلغاء وثائق الدخول والخروج لحاملي الهوية الكوسوفية، ووافقت كوسوفو على إلغاء إصدارها لحاملي الهوية الصربية".وأضاف: "سيكون بمقدور صرب كوسوفو، وكذلك جميع المواطنين الآخرين، التنقل بحرية عبر كوسوفو وصربيا باستخدام بطاقات هوياتهم فقط، وقد تلقى الاتحاد الأوروبي ضمانات بذلك من (رئيس وزراء كوسوفو ألبين) كورتي. هذا حل أوروبي، نهنئ زعيمي البلدين على هذا القرار وعلى قيادتهما".وتمركز ما يقرب من 4000 من قوات حفظ السلام بقيادة "الناتو" في كوسوفو عقب حرب 1998-1999، وأي تدخل مسلح هناك من قبل صربيا سيعني تصعيدا كبيرا للنزاع المحتدم في أوروبا.بعد انهيار المحادثات التي توسط فيها الاتحاد الأوروبي، نشرت قوات "الناتو" لحفظ السلام في كوسوفو على الطرق الرئيسية في شمالها، قائلة إنها مستعدة لحماية حرية الحركة لجميع الأطراف.تصاعدت التوترات بين صربيا وكوسوفو من جديد الشهر الماضي عندما أعلنت حكومة كوسوفو بقيادة رئيس الوزراء ألبين كورتي أن وثائق الهوية الصربية ولوحات ترخيص المركبات لم تعد صالحة في إقليم كوسوفو، ويجب استخراج وثائق من خلالها.وردت الأقليات الصربية في كوسوفو بغضب على التغييرات المقترحة، حيث أقامت حواجز على الطرق وأطلقت صفارات الإنذار وأطلقت نيرانا في الهواء وفي اتجاه ضباط شرطة كوسوفو، ولم يصب أحد.تحت ضغط واضح من الغرب، أجل كورتي تنفيذ الإجراء لمدة شهر حتى الأول من سبتمبر/ أيلول، ومن المتوقع الآن حدوث المزيد من المشكلات إذا لم يتم التوصل إلى حل وسط بحلول ذلك الوقت.
https://sputnikarabic.ae/20220827/صربيا-تقبل-متطلبات-كوسوفو-بشرط-ضمانات-الاتحاد-الأوروبي-1066893368.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, صربيا, كوسوفو
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, صربيا, كوسوفو

بوريل: صربيا وكوسوفو توافقان على إلغاء وثائق الدخول والخروج لرعايا كل منهما لدى الأخرى

16:29 GMT 27.08.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أن صربيا وكوسوفو وافقتا على إلغاء إصدار وثائق الدخول والخروج لرعايا كل منهما لدى الأخرى.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بوريل، في تغريدة عبر "تويتر": "توصلنا إلى اتفاق. في إطار الحوار برعاية الاتحاد الأوروبي، وافقت صربيا على إلغاء وثائق الدخول والخروج لحاملي الهوية الكوسوفية، ووافقت كوسوفو على إلغاء إصدارها لحاملي الهوية الصربية".
وأضاف: "سيكون بمقدور صرب كوسوفو، وكذلك جميع المواطنين الآخرين، التنقل بحرية عبر كوسوفو وصربيا باستخدام بطاقات هوياتهم فقط، وقد تلقى الاتحاد الأوروبي ضمانات بذلك من (رئيس وزراء كوسوفو ألبين) كورتي. هذا حل أوروبي، نهنئ زعيمي البلدين على هذا القرار وعلى قيادتهما".
وتمركز ما يقرب من 4000 من قوات حفظ السلام بقيادة "الناتو" في كوسوفو عقب حرب 1998-1999، وأي تدخل مسلح هناك من قبل صربيا سيعني تصعيدا كبيرا للنزاع المحتدم في أوروبا.
بعد انهيار المحادثات التي توسط فيها الاتحاد الأوروبي، نشرت قوات "الناتو" لحفظ السلام في كوسوفو على الطرق الرئيسية في شمالها، قائلة إنها مستعدة لحماية حرية الحركة لجميع الأطراف.
تصاعدت التوترات بين صربيا وكوسوفو من جديد الشهر الماضي عندما أعلنت حكومة كوسوفو بقيادة رئيس الوزراء ألبين كورتي أن وثائق الهوية الصربية ولوحات ترخيص المركبات لم تعد صالحة في إقليم كوسوفو، ويجب استخراج وثائق من خلالها.
وردت الأقليات الصربية في كوسوفو بغضب على التغييرات المقترحة، حيث أقامت حواجز على الطرق وأطلقت صفارات الإنذار وأطلقت نيرانا في الهواء وفي اتجاه ضباط شرطة كوسوفو، ولم يصب أحد.
الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
صربيا تقبل متطلبات كوسوفو بشرط ضمانات الاتحاد الأوروبي
09:55 GMT
تحت ضغط واضح من الغرب، أجل كورتي تنفيذ الإجراء لمدة شهر حتى الأول من سبتمبر/ أيلول، ومن المتوقع الآن حدوث المزيد من المشكلات إذا لم يتم التوصل إلى حل وسط بحلول ذلك الوقت.
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