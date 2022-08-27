https://sputnikarabic.ae/20220827/تركيا-تقلل-من-أهمية-تحذير-أمريكي-بشأن-التعامل-مع-روس-يخضعون-لعقوبات-1066895358.html
تركيا تقلل من أهمية تحذير أمريكي بشأن التعامل مع روس يخضعون لعقوبات
تركيا تقلل من أهمية تحذير أمريكي بشأن التعامل مع روس يخضعون لعقوبات
رد وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي على تحذيرات وزارة الخزانة الأمريكية لبلاده من تعامل الشركات التركية مع روس يخضعون للعقوبات الأمريكية. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T10:42+0000
2022-08-27T10:42+0000
2022-08-27T10:42+0000
أخبار تركيا اليوم
روسيا
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ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" أن وزارة الخازنة الأمريكية قالت إن الشركات التركية قد تواجه احتمال فرض عقوبات عليها إذا تعاملت مع روس يخضعون لعقوبات.وقال الوزير التركي نور الدين نباتي إن "تحذيرات وزارة الخزانة الأمريكية لا معنى لها"، مطمئنا رجال الأعمال الأتراك بأنه لا داعي للقلق.وأعرب الوزير عن اعتزام بلاده تحسين علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع جيرانها وخصوصا في مجالات السياحة والقطاعات المختلفة في إطار لا يخضع للعقوبات.يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد حذرت اتحاد رجال الأعمال والصناعيين الأتراك ووزارة المالية من أن كيانات وأفراداً من روسيا يحاولون استخدام تركيا للتحايل على العقوبات الغربية.وقال اتحاد رجال الأعمال التركي، يوم الثلاثاء الماضي، إنه تلقى خطاباً من وزارة الخزانة الأمريكية، وقعها مساعد وزير الخزانة والي أدييمو، تحذر فيه من احتمال فرض عقوبات إذا أقامت شركات تركية علاقات مع كيانات وأفراد روس خاضعين للعقوبات، وإنه سلم الرسالة إلى وزارتي الخارجية والمالية التركيتين.
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أخبار تركيا اليوم, روسيا
تركيا تقلل من أهمية تحذير أمريكي بشأن التعامل مع روس يخضعون لعقوبات
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رد وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي على تحذيرات وزارة الخزانة الأمريكية لبلاده من تعامل الشركات التركية مع روس يخضعون للعقوبات الأمريكية.
ونقلت صحيفة
"الشرق الأوسط" أن وزارة الخازنة الأمريكية قالت إن الشركات التركية قد تواجه احتمال فرض عقوبات عليها إذا تعاملت مع روس يخضعون لعقوبات.
وقال الوزير التركي نور الدين نباتي إن "تحذيرات وزارة الخزانة الأمريكية لا معنى لها"، مطمئنا رجال الأعمال الأتراك بأنه لا داعي للقلق.
وأضاف نباتي إن "الرسالة التي تلقتها الجمعيات التجارية التركية وأثارت القلق في دوائر الأعمال لا معنى لها، ويسعدنا أن نرى الولايات المتحدة، حليفتنا وشريكتنا التجارية، تدعو شركاتها للاستثمار في اقتصادنا".
وأعرب الوزير عن اعتزام بلاده تحسين علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع جيرانها وخصوصا في مجالات السياحة والقطاعات المختلفة في إطار لا يخضع للعقوبات.
يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد حذرت اتحاد رجال الأعمال والصناعيين الأتراك ووزارة المالية من أن كيانات وأفراداً من روسيا يحاولون استخدام تركيا للتحايل على العقوبات الغربية.
وقال اتحاد رجال الأعمال التركي، يوم الثلاثاء الماضي، إنه تلقى خطاباً من وزارة الخزانة الأمريكية، وقعها مساعد وزير الخزانة والي أدييمو، تحذر فيه من احتمال فرض عقوبات إذا أقامت شركات تركية علاقات مع كيانات وأفراد روس خاضعين للعقوبات، وإنه سلم الرسالة إلى وزارتي الخارجية والمالية التركيتين.