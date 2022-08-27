https://sputnikarabic.ae/20220827/تقرير-تراجع-متوسط-العمر-المتوقع-في-الولايات-المتحدة-1066890530.html
تقرير: تراجع متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة
تقرير: تراجع متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة
تراجع متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة بما يقرب من عامين، ما يمثل تغيرا عن الاستقرار الذي ساد في الأعوام ما قبل الجائحة، حسبما ذكر موقع "ياهو نيوز"... 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T07:54+0000
2022-08-27T07:54+0000
2022-08-27T07:54+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
الصحة
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ومقارنة بمتوسط العمر المتوقع الوطني في 2019، انخفض المتوسط في 2020 بواقع 1.8 سنة، وفقا لوكالة "شينخوا".واعتبارا من 2020، من المتوقع أن يصل متوسط عمر المواطن الأمريكي إلى 77 عاما. ونُقل عن كتاب التقرير قولهم "يمكن أن يُعزى التراجع في متوسط الأعمار إلى الوفيات الناجمة عن "كوفيد-19" والجرعات الزائدة العرضية من المخدرات".يذكر أن الإنسان يسعى للعيش طويلا، ويبحث عن طرق للوصول إلى هذا الهدف، وهناك العديد من الدراسات التي تشير إلى احتمالية تحقيق هذا الحلم.
https://sputnikarabic.ae/20220701/نظام-غذائي-مرتبط-بإطالة-متوسط-العمر-20-عاما-1064518023.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصحة
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصحة
تقرير: تراجع متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة
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تراجع متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة بما يقرب من عامين، ما يمثل تغيرا عن الاستقرار الذي ساد في الأعوام ما قبل الجائحة، حسبما ذكر موقع "ياهو نيوز" الإلكتروني الأربعاء الماضي، نقلا عن الإصدار الأحدث من التقرير الوطني للإحصاءات الحيوية.
ومقارنة بمتوسط العمر
المتوقع الوطني في 2019، انخفض المتوسط في 2020 بواقع 1.8 سنة، وفقا لوكالة "شينخوا".
واعتبارا من 2020، من المتوقع أن يصل متوسط عمر
المواطن الأمريكي إلى 77 عاما. ونُقل عن كتاب التقرير قولهم "يمكن أن يُعزى التراجع في متوسط الأعمار إلى الوفيات الناجمة عن "كوفيد-19" والجرعات الزائدة العرضية من المخدرات".
يذكر أن الإنسان يسعى للعيش طويلا، ويبحث عن طرق للوصول إلى هذا الهدف، وهناك العديد من الدراسات التي تشير إلى احتمالية تحقيق هذا الحلم.