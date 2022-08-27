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https://sputnikarabic.ae/20220827/تقرير-فيدرالي-يوصي-بإزالة-4-سدود-مائية-ضخمة-في-الولايات-المتحدة-1066911718.html
تقرير فيدرالي يوصي بإزالة 4 سدود مائية ضخمة في الولايات المتحدة
تقرير فيدرالي يوصي بإزالة 4 سدود مائية ضخمة في الولايات المتحدة
أوصى تقرير فيدرالي أمريكي بدعم خطة لتنفيذ أضخم مشروع لإزالة السدود المائية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T18:53+0000
2022-08-27T18:53+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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ويشمل المشروع إزالة 4 سدود مائية على نهر كلاماث في شمال ولاية كاليفورنيا وولاية أوريجون، وهو ثاني أطول نهر في الولاية بعد نهر سكرامنتو، حسبما ذكر تقرير لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم السبت.ولفتت الشبكة إلى أن هذا التقرير يوصي بذلك لدعم جهود حماية البيئة والحياة البحرية وخاصة الأسماك المعرضة للخطر.وأوضحت الشبكة أن هناك دعوات لإزالة تلك السدود منذ عقود، لكنه تم تتويجها بالتقرير الذي صدر مؤخرا، الذي يدعم جهود حماية البيئة، إضافة إلى تراجع القيمة الاقتصادية لتشغيله في ضوء تزايد الجفاف وانخفاض مستويات مياه الأنهار والبحيرات العذبة على مستوى العالم.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

تقرير فيدرالي يوصي بإزالة 4 سدود مائية ضخمة في الولايات المتحدة

18:53 GMT 27.08.2022
© AFP 2022 / STRسد الممرات الثلاثة، أكبر سد هيدروليكي في العالم بني على نهر اليانغتسي في الصين. 19 يوليو 2020
سد الممرات الثلاثة، أكبر سد هيدروليكي في العالم بني على نهر اليانغتسي في الصين. 19 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
© AFP 2022 / STR
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أوصى تقرير فيدرالي أمريكي بدعم خطة لتنفيذ أضخم مشروع لإزالة السدود المائية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.
ويشمل المشروع إزالة 4 سدود مائية على نهر كلاماث في شمال ولاية كاليفورنيا وولاية أوريجون، وهو ثاني أطول نهر في الولاية بعد نهر سكرامنتو، حسبما ذكر تقرير لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم السبت.
ولفتت الشبكة إلى أن هذا التقرير يوصي بذلك لدعم جهود حماية البيئة والحياة البحرية وخاصة الأسماك المعرضة للخطر.
سد الممرات الثلاثة، أكبر سد هيدروليكي في العالم بني على نهر اليانغتسي في الصين. 17 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
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وأوضحت الشبكة أن هناك دعوات لإزالة تلك السدود منذ عقود، لكنه تم تتويجها بالتقرير الذي صدر مؤخرا، الذي يدعم جهود حماية البيئة، إضافة إلى تراجع القيمة الاقتصادية لتشغيله في ضوء تزايد الجفاف وانخفاض مستويات مياه الأنهار والبحيرات العذبة على مستوى العالم.
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