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https://sputnikarabic.ae/20220827/حدث-أمني-خطير-الشرطة-الإسرائيلية-تفتح-تحقيقا-في-تسبب-طائرة-مسيرة-مجهولة-بتغيير-مسار-رحلة-جوية-1066905108.html
حدث أمني خطير.. الشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقا في تسبب طائرة مسيرة مجهولة بتغيير مسار رحلة جوية
حدث أمني خطير.. الشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقا في تسبب طائرة مسيرة مجهولة بتغيير مسار رحلة جوية
كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، عن حدث أمني خطير في مطار بن غوريون بتل أبيب. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T15:43+0000
2022-08-27T15:43+0000
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وأفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم، بأن رحلة جوية قادمة من مدينة نيويورك الأمريكية إلى مطار بن غوريون بتل أبيب قامت بتغيير مسارها بسبب وجود طائرة مسيرة مجهولة داخل المطار.وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن طائرة "يونايتد" أمريكية قادمة من ولاية نيويورك إلى مطار بن غوريون، قد اضطرت إلى تغيير مسارها صباح يوم السبت، بسبب تحليق طائرة مسيرة في أجواء المدرج الذي كان من المفترض أن تهبط فيه داخل المطار.ومن جانبها، أوضحت هيئة البث الإسرائيلية عدم وقوع إصابات في الحادث غير المعتاد، في وقت فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا عاجلا للبحث فيمن قام بتشغيل الطائرة المسيرة المجهولة وتسببها في تأخير هبوط الطائرة الأمريكية في مطار بن غوريون.
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أخبار العالم الآن, إسرائيل

حدث أمني خطير.. الشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقا في تسبب طائرة مسيرة مجهولة بتغيير مسار رحلة جوية

15:43 GMT 27.08.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED ABEDطائرة مسيرة تابعة لحركة "حماس"، غزة، قطاع غزة، فلسطين ديسمبر 2020
طائرة مسيرة تابعة لحركة حماس، غزة، قطاع غزة، فلسطين ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED ABED
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كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، عن حدث أمني خطير في مطار بن غوريون بتل أبيب.
وأفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم، بأن رحلة جوية قادمة من مدينة نيويورك الأمريكية إلى مطار بن غوريون بتل أبيب قامت بتغيير مسارها بسبب وجود طائرة مسيرة مجهولة داخل المطار.
وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن طائرة "يونايتد" أمريكية قادمة من ولاية نيويورك إلى مطار بن غوريون، قد اضطرت إلى تغيير مسارها صباح يوم السبت، بسبب تحليق طائرة مسيرة في أجواء المدرج الذي كان من المفترض أن تهبط فيه داخل المطار.
ومن جانبها، أوضحت هيئة البث الإسرائيلية عدم وقوع إصابات في الحادث غير المعتاد، في وقت فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا عاجلا للبحث فيمن قام بتشغيل الطائرة المسيرة المجهولة وتسببها في تأخير هبوط الطائرة الأمريكية في مطار بن غوريون.
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