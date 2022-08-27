https://sputnikarabic.ae/20220827/حكومة-باشاغا-حكومة-الدبيبة-المنتهية-ولايتها-ترفض-كل-المبادرات-لحل-أزمة-انتقال-السلطة-1066900859.html
حكومة باشاغا: حكومة الدبيبة "المنتهية ولايتها" ترفض كل المبادرات لحل أزمة انتقال السلطة
حكومة باشاغا: حكومة الدبيبة "المنتهية ولايتها" ترفض كل المبادرات لحل أزمة انتقال السلطة
أكدت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، برئاسة فتحي باشاغا، الترحيب بكل المبادرات المحلية والدولية التي تم طرحها طوال الأشهر الستة الماضية، لحل أزمة انتقال... 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T13:17+0000
2022-08-27T13:17+0000
2022-08-27T13:17+0000
أخبار ليبيا اليوم
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بنغازي - سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا، اليوم السبت في بيان: "ينفي المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية ما جاء في بيان حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بخصوص رفض الحكومة الليبية أي مفاوضات معها". وأكد البيان أن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا طوال الأشهر الـ 6 الماضية بعد منح الثقة لحكومته، رحب بكل المبادرات المحلية والدولية لحل أزمة انتقال السلطة سلمياً، دون أي استجابة من الحكومة منتهية الولاية"، حسب وصفه.وأضاف أنه "أصبح واضحا لكل الليبيين أن هذه الحكومة مغتصبة للشرعية وترفض كل المبادرات، بما فيها خطاب رئيس الحكومة الليبية الذي لم تمر عليه 3 أيام، وناشدنا فيه رئيس الوزراء السابق عبد الحميد الدبيبة أن يجنح للسلم"، حسب تعبيره.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته، في مارس/آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.وسبق وأن حاولت حكومة باشاغا دخول العاصمة الليبية طرابلس، إلا أن جماعات مسلحة تابعة لحكومة الدبيبة اعترضت طريق الحكومة ومنعتها من دخول طرابلس.
https://sputnikarabic.ae/20220827/ليبيا-اشتباكات-عنيفة-بالأسلحة-الثقيلة-والمتوسطة-في-مناطق-متفرقة-بالعاصمة-طرابلس-1066895508.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
حكومة باشاغا: حكومة الدبيبة "المنتهية ولايتها" ترفض كل المبادرات لحل أزمة انتقال السلطة
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أكدت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، برئاسة فتحي باشاغا، الترحيب بكل المبادرات المحلية والدولية التي تم طرحها طوال الأشهر الستة الماضية، لحل أزمة انتقال السلطة سلميا، لافتة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها "مغتصبة للسلطة".
بنغازي - سبوتنيك
. وقال المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا، اليوم السبت في بيان: "ينفي المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية ما جاء في بيان حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بخصوص رفض الحكومة الليبية أي مفاوضات معها".
وأكد البيان أن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا طوال الأشهر الـ 6 الماضية بعد منح الثقة لحكومته، رحب بكل المبادرات المحلية والدولية لحل أزمة انتقال السلطة سلمياً، دون أي استجابة من الحكومة منتهية الولاية"، حسب وصفه.
وأضاف أنه "أصبح واضحا لكل الليبيين أن هذه الحكومة مغتصبة للشرعية وترفض كل المبادرات، بما فيها خطاب رئيس الحكومة الليبية الذي لم تمر عليه 3 أيام، وناشدنا فيه رئيس الوزراء السابق عبد الحميد الدبيبة أن يجنح للسلم"، حسب تعبيره.
وتشهد ليبيا
أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته، في مارس/آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وسبق وأن حاولت حكومة باشاغا دخول العاصمة الليبية طرابلس، إلا أن جماعات مسلحة تابعة لحكومة الدبيبة اعترضت طريق الحكومة ومنعتها من دخول طرابلس.