https://sputnikarabic.ae/20220827/رئاسة-الحكومة-اللبنانية-تطلب-تحقيقا-فوريا-في-مزاعم-وجود-فيروس-غامض-بالسجون-1066890294.html
رئاسة الحكومة اللبنانية تطلب تحقيقا فوريا في مزاعم وجود فيروس غامض بالسجون
رئاسة الحكومة اللبنانية تطلب تحقيقا فوريا في مزاعم وجود فيروس غامض بالسجون
قالت تقارير إعلامية إن رئاسة الحكومة اللبنانية طالبت وزارة الداخلية بإجراء تحقيق فوري وعاجل فيما تردد من أنباء حول تفشي فيروس غامض داخل السجون اللباننية. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T07:50+0000
2022-08-27T07:50+0000
2022-08-27T07:50+0000
أخبار لبنان
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ووفقا لموقع النشرة اللبناني جاءت مطالبة رئاسة الحكومة عقب تضارب الأنباء حول أسباب وفاة سجناء في السجن المركزي، والذي يعد أكبر سجون لبنان، نتيجة انتشار مرض جديد.ونقل الموقع اللبناني الحديث عن وفاة 3 سجناء في سجن رومية خلال الأيام الثلاثة الماضية، أحدهم كان بالمستشفى منذ شهر.وفيما تكتظ السجون اللبنانية بأعداد كبيرة من الموقوفين يفوق قدرتها الاستيعابية بثلاثة أضعاف، فإن عددها ويبلغ 25 سجناً بها 6989 سجينا موزعين ما بين 5391 في سجن رومية المركزي والسجون الأخرى، و1598 موقوفا في النظارات وقصور العدل وأماكن الاحتجاز التابعة لقوى الأمن الداخلي، وفقا لموقع النشرة.
https://sputnikarabic.ae/20220825/توجيه-بالتحرك-العاجل-بعد-تهديد-بـإبادة-موظفي-السفارة-السعودية-في-لبنان-1066850952.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
رئاسة الحكومة اللبنانية تطلب تحقيقا فوريا في مزاعم وجود فيروس غامض بالسجون
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قالت تقارير إعلامية إن رئاسة الحكومة اللبنانية طالبت وزارة الداخلية بإجراء تحقيق فوري وعاجل فيما تردد من أنباء حول تفشي فيروس غامض داخل السجون اللباننية.
ووفقا لموقع
النشرة اللبناني جاءت مطالبة رئاسة الحكومة عقب تضارب الأنباء حول أسباب وفاة سجناء في السجن المركزي، والذي يعد أكبر سجون لبنان، نتيجة انتشار مرض جديد.
ونقل الموقع اللبناني الحديث عن وفاة 3 سجناء في سجن رومية خلال الأيام الثلاثة الماضية، أحدهم كان بالمستشفى منذ شهر.
وكان وفد من أهالي السجناء قد التقى بأمين عام مجلس الوزراء اللبناني القاضي محمود مكي، وأبلغوه "بتفشي فيروس في السجون أدى إلى وفاة سجينين قبل أيام وسجين ثالث أمس الجمعة".
وفيما تكتظ السجون اللبنانية بأعداد كبيرة من الموقوفين يفوق قدرتها الاستيعابية بثلاثة أضعاف، فإن عددها ويبلغ 25 سجناً بها 6989 سجينا موزعين ما بين 5391 في سجن رومية المركزي والسجون
الأخرى، و1598 موقوفا في النظارات وقصور العدل وأماكن الاحتجاز التابعة لقوى الأمن الداخلي، وفقا لموقع النشرة.