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رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يزور إسرائيل لإحياء ذكرى ضحايا "أيلول الأسود"
رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يزور إسرائيل لإحياء ذكرى ضحايا "أيلول الأسود"
يزور رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، تومس باخ، إسرائيل الشهر المقبل لإحياء الذكرى الخمسين لمقتل 11 رياضيا إسرائيليا في ميونيخ عام 1972 فيما عرفت آنذاك بعملية... 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T16:00+0000
2022-08-27T16:00+0000
أخبار ألمانيا
إسرائيل
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وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية اليوم السبت: "سيصل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، إلى إسرائيل الشهر المقبل للمشاركة في احتفال الدولة لإحياء الذكرى الخمسين لمذبحة الرياضيين في ميونيخ".وأشارت إلى أن باخ وهو من مواليد ألمانيا، أعلن الوقوف دقيقة صمت إحياء لذكرى القتلى الإسرائيليين وذلك خلال افتتاح أولمبياد طوكيو قبل نحو عامين.وفي 5 سبتمبر/أيلول 1972، نفذت مجموعة مسلحة فلسطينية أطلق عليها منظمة "أيلول الأسود" عملية احتجاز رهائن من الفريق الأولمبي الإسرائيلي بعد مهاجمتها القرية الأولمبية في ميونيخ وقد طالبت بإطلاق سراح أسرى في السجون الإسرائيلية.لكن تدخل الشرطة الألمانية أدلى لوقوع تبادل لإطلاق النار مع الخاطفين ما أسفر عن مقتل الرهائن الإسرائيليين وخمسة من الخاطفين الثمانية.
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أخبار ألمانيا, إسرائيل
أخبار ألمانيا, إسرائيل

رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يزور إسرائيل لإحياء ذكرى ضحايا "أيلول الأسود"

16:00 GMT 27.08.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصورتوماس باخ
توماس باخ - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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يزور رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، تومس باخ، إسرائيل الشهر المقبل لإحياء الذكرى الخمسين لمقتل 11 رياضيا إسرائيليا في ميونيخ عام 1972 فيما عرفت آنذاك بعملية "أيلول الأسود".
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية اليوم السبت: "سيصل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، إلى إسرائيل الشهر المقبل للمشاركة في احتفال الدولة لإحياء الذكرى الخمسين لمذبحة الرياضيين في ميونيخ".
وأشارت إلى أن باخ وهو من مواليد ألمانيا، أعلن الوقوف دقيقة صمت إحياء لذكرى القتلى الإسرائيليين وذلك خلال افتتاح أولمبياد طوكيو قبل نحو عامين.
وفي 5 سبتمبر/أيلول 1972، نفذت مجموعة مسلحة فلسطينية أطلق عليها منظمة "أيلول الأسود" عملية احتجاز رهائن من الفريق الأولمبي الإسرائيلي بعد مهاجمتها القرية الأولمبية في ميونيخ وقد طالبت بإطلاق سراح أسرى في السجون الإسرائيلية.
لكن تدخل الشرطة الألمانية أدلى لوقوع تبادل لإطلاق النار مع الخاطفين ما أسفر عن مقتل الرهائن الإسرائيليين وخمسة من الخاطفين الثمانية.
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