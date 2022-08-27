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رئيس الوزراء المصري: الدولة توفر الدعم الكامل لاستراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
رئيس الوزراء المصري: الدولة توفر الدعم الكامل لاستراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن الدولة توفر الدعم الكامل لاستراتيجية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى أنها تمثل ركيزة أساسية... 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T17:17+0000
2022-08-27T17:17+0000
اقتصاد
مصر
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جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع رئيس مجلس إدارة الهيئة وليد جمال الدين، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، اليوم السبت.واستعرض مدبولي خلال اللقاء الرؤية المستقبلية للمنطقة الاقتصادية وآليات الترويج للموانئ والمناطق الصناعية.ولفت البيان إلى أن استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال 2020 إلى 2025 تهدف إلى زيادة فرص الاستثمار في القطاعات المستهدفة سواء الصناعية أو البحرية.وتعتمد تلك الاستراتيجية على إعداد بنية تحتية تتوافق مع المعايير الدولية بهدف تحويل المنطقة إلى مركز لوجستي محوري على مستوى العالم في العديد من المجالات الإنتاجية خاصة في مجال إنتاج الوقود الأخضر.وأوضح البيان أن الهيئة تستعد للإعلان عن عدد من المشروعات مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
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اقتصاد, مصر
اقتصاد, مصر

رئيس الوزراء المصري: الدولة توفر الدعم الكامل لاستراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

17:17 GMT 27.08.2022
© Photoميناء العريش يستقبل أول ناقلة حمولة ثقيلة لمحطة الطاقة
ميناء العريش يستقبل أول ناقلة حمولة ثقيلة لمحطة الطاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
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قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن الدولة توفر الدعم الكامل لاستراتيجية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى أنها تمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع رئيس مجلس إدارة الهيئة وليد جمال الدين، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بحسب بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، اليوم السبت.
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واستعرض مدبولي خلال اللقاء الرؤية المستقبلية للمنطقة الاقتصادية وآليات الترويج للموانئ والمناطق الصناعية.
ولفت البيان إلى أن استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال 2020 إلى 2025 تهدف إلى زيادة فرص الاستثمار في القطاعات المستهدفة سواء الصناعية أو البحرية.
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وتعتمد تلك الاستراتيجية على إعداد بنية تحتية تتوافق مع المعايير الدولية بهدف تحويل المنطقة إلى مركز لوجستي محوري على مستوى العالم في العديد من المجالات الإنتاجية خاصة في مجال إنتاج الوقود الأخضر.
وأوضح البيان أن الهيئة تستعد للإعلان عن عدد من المشروعات مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
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