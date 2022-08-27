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https://sputnikarabic.ae/20220827/زعيم-التيار-الصدري-بالعراق-يعلن-استعداده-لتوقيع-اتفاقية-لانسحاب-كل-أحزاب-ما-بعد-2003-1066901031.html
زعيم التيار الصدري بالعراق يعلن استعداده لتوقيع اتفاقية لانسحاب كل أحزاب ما بعد 2003
زعيم التيار الصدري بالعراق يعلن استعداده لتوقيع اتفاقية لانسحاب كل أحزاب ما بعد 2003
أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، استعداده لتوقيع اتفاقية خلال 72 ساعة، تنص على انسحاب جميع الأحزاب الموجودة في العملية السياسية منذ 2003. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T13:32+0000
2022-08-27T13:32+0000
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بغداد - سبوتنيك. وأوضح صالح محمد العراقي، وزير مقتدى الصدر، في تغريدة، اليوم الاثنين، على "تويتر": "هناك ما هو أهم من حل البرلمان وإجراء الانتخابات المبكرة، والأهم هو، عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الأميركي عام 2003 وإلى يومنا هذا، بكل تفاصيلها، وقيادات ووزراء وموظفين ودرجات خاصة تابعة للأحزاب، بل مطلقا، بما فيهم التيار الصدري".وتابع: "بدلا من كل المبادرات التي يسعى لها البعض بما فيهم الأمم المتحدة، أننا على استعداد وخلال مدة أقصاها 72 ساعة، لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك".
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العالم العربي, العراق
العالم العربي, العراق

زعيم التيار الصدري بالعراق يعلن استعداده لتوقيع اتفاقية لانسحاب كل أحزاب ما بعد 2003

13:32 GMT 27.08.2022
© AFP 2022 / SABAH ARARمظاهرات أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في العراق
مظاهرات أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
© AFP 2022 / SABAH ARAR
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أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، استعداده لتوقيع اتفاقية خلال 72 ساعة، تنص على انسحاب جميع الأحزاب الموجودة في العملية السياسية منذ 2003.
بغداد - سبوتنيك. وأوضح صالح محمد العراقي، وزير مقتدى الصدر، في تغريدة، اليوم الاثنين، على "تويتر":
"هناك ما هو أهم من حل البرلمان وإجراء الانتخابات المبكرة، والأهم هو، عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الأميركي عام 2003 وإلى يومنا هذا، بكل تفاصيلها، وقيادات ووزراء وموظفين ودرجات خاصة تابعة للأحزاب، بل مطلقا، بما فيهم التيار الصدري".

وتابع: "بدلا من كل المبادرات التي يسعى لها البعض بما فيهم الأمم المتحدة، أننا على استعداد وخلال مدة أقصاها 72 ساعة، لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك".
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