https://sputnikarabic.ae/20220827/زعيم-التيار-الصدري-بالعراق-يعلن-استعداده-لتوقيع-اتفاقية-لانسحاب-كل-أحزاب-ما-بعد-2003-1066901031.html
زعيم التيار الصدري بالعراق يعلن استعداده لتوقيع اتفاقية لانسحاب كل أحزاب ما بعد 2003
زعيم التيار الصدري بالعراق يعلن استعداده لتوقيع اتفاقية لانسحاب كل أحزاب ما بعد 2003
أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، استعداده لتوقيع اتفاقية خلال 72 ساعة، تنص على انسحاب جميع الأحزاب الموجودة في العملية السياسية منذ 2003. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T13:32+0000
2022-08-27T13:32+0000
2022-08-27T13:32+0000
العالم العربي
العراق
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بغداد - سبوتنيك. وأوضح صالح محمد العراقي، وزير مقتدى الصدر، في تغريدة، اليوم الاثنين، على "تويتر": "هناك ما هو أهم من حل البرلمان وإجراء الانتخابات المبكرة، والأهم هو، عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الأميركي عام 2003 وإلى يومنا هذا، بكل تفاصيلها، وقيادات ووزراء وموظفين ودرجات خاصة تابعة للأحزاب، بل مطلقا، بما فيهم التيار الصدري".وتابع: "بدلا من كل المبادرات التي يسعى لها البعض بما فيهم الأمم المتحدة، أننا على استعداد وخلال مدة أقصاها 72 ساعة، لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك".
العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق
زعيم التيار الصدري بالعراق يعلن استعداده لتوقيع اتفاقية لانسحاب كل أحزاب ما بعد 2003
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أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، استعداده لتوقيع اتفاقية خلال 72 ساعة، تنص على انسحاب جميع الأحزاب الموجودة في العملية السياسية منذ 2003.
بغداد - سبوتنيك
. وأوضح صالح محمد العراقي، وزير مقتدى الصدر، في تغريدة، اليوم الاثنين، على "تويتر":
"هناك ما هو أهم من حل البرلمان وإجراء الانتخابات المبكرة، والأهم هو، عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الأميركي عام 2003 وإلى يومنا هذا، بكل تفاصيلها، وقيادات ووزراء وموظفين ودرجات خاصة تابعة للأحزاب، بل مطلقا، بما فيهم التيار الصدري".
وتابع: "بدلا من كل المبادرات التي يسعى لها البعض بما فيهم الأمم المتحدة، أننا على استعداد وخلال مدة أقصاها 72 ساعة، لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك".