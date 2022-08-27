https://sputnikarabic.ae/20220827/سلطات-زابوروجيه-منطقة-إنرغودار-تتعرض-لقصف-مدفعي-أوكراني-1066890410.html
سلطات زابوروجيه: منطقة إنرغودار تتعرض لقصف مدفعي أوكراني
سلطات زابوروجيه: منطقة إنرغودار تتعرض لقصف مدفعي أوكراني
أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن مدينة إنرغودار تعرضت لقصف مدفعي من قبل القوات الأوكرانية. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T07:53+0000
2022-08-27T07:53+0000
2022-08-27T07:53+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال روغوف خلال مقابلة على الهواء مع برنامج "سولوفييف لايف": "في الوقت الحالي هناك قصف مدفعي على ساحل إنرغودار، حيث تم تدمير نادي اليخوت السابق".وأضاف أنه "في الوقت الحالي لا توجد رحلات جوية إلى إقليم زابوروجيه والقصف لم ينته بعد، حيث ستقوم السلطات بتقييم الخسائر والأضرار بعد اكتمالها".وفي الأسابيع الأخيرة، قامت القوات الأوكرانية بمهاجمة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بشكل يومي تقريباً، ما يهدد بكارثة نووية واسعة النطاق، ومن بين تلك الهجمات، ما حدث في وقت سابق اليوم، من وقوع أربعة صواريخ على منطقة مخزن النظائر المشعة بالمحطة.وطالبت روسيا مراراً الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بإرسال بعثة إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية في أسرع وقت، للتأكد من صحة الرواية الروسية بشأن قيام كييف باستهداف المحطة عمدا، كأحد أشكال الابتزاز النووي.وتتهم موسكو سلطات كييف بعرقلة إرسال بعثة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة النووية، مشيرة إلى أن الدعم الغربي لكييف يساعدها على الاستمرار في الاستفزازات التي تمارسها قرب المحطة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
سلطات زابوروجيه: منطقة إنرغودار تتعرض لقصف مدفعي أوكراني
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أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن مدينة إنرغودار تعرضت لقصف مدفعي من قبل القوات الأوكرانية.
وقال روغوف خلال مقابلة على الهواء مع برنامج "سولوفييف لايف": "في الوقت الحالي هناك قصف مدفعي على ساحل إنرغودار، حيث تم تدمير نادي اليخوت السابق".
وأضاف أنه "في الوقت الحالي لا توجد رحلات جوية إلى إقليم زابوروجيه والقصف لم ينته بعد، حيث ستقوم السلطات بتقييم الخسائر والأضرار بعد اكتمالها".
وفي الأسابيع الأخيرة، قامت القوات الأوكرانية بمهاجمة محطة زابوروجيه للطاقة
النووية، بشكل يومي تقريباً، ما يهدد بكارثة نووية واسعة النطاق، ومن بين تلك الهجمات، ما حدث في وقت سابق اليوم، من وقوع أربعة صواريخ على منطقة مخزن النظائر المشعة بالمحطة.
وطالبت روسيا مراراً الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بإرسال بعثة إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية في أسرع وقت، للتأكد من صحة الرواية الروسية بشأن قيام كييف باستهداف المحطة عمدا، كأحد أشكال الابتزاز النووي.
وتتهم موسكو سلطات كييف بعرقلة إرسال بعثة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة النووية، مشيرة إلى أن الدعم الغربي لكييف يساعدها على الاستمرار في الاستفزازات التي تمارسها قرب المحطة.