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https://sputnikarabic.ae/20220827/شخصان-يواجهان-عقوبة-السجن-5-سنوات-بتهمة-سرقة-مذكرات-ابنة-بايدن-1066904957.html
شخصان يواجهان عقوبة السجن 5 سنوات بتهمة سرقة مذكرات ابنة بايدن
شخصان يواجهان عقوبة السجن 5 سنوات بتهمة سرقة مذكرات ابنة بايدن
أقر مواطنان أمريكيان بتهمة سرقة المذكرات الشخصية لابنة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مقابل ‏حصولهما على مبلغ 40 ألف دولار.‏ 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T15:25+0000
2022-08-27T15:25+0000
مجتمع
جو بايدن
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وقال ممثلو الادعاء، يوم الخميس، إن اثنين من سكان ولاية فلوريدا أقروا بالذنب في مخطط لبيع مذكرات، آشلي بايدن، وأشياء أخرى مسروقة منها، إلى مجموعة "بروجكت فيريتاس" المحافظة، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.وقال المحامي الأمريكي في مانهاتن، داميان ويليامز، في بيان إن، إيمي هاريس (40 عاما) وروبرت كورلاندر، البالغ من العمر 58 عاما، "سعيا إلى الربح من سرقة ممتلكات شخصية لشخص آخ".وقد يواجه المتهما عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات بفعل جريمتهما.وذكر ممثلو الادعاء في مذكرة للمحكمة، أن آشلي بايدن، ابنة الرئيس الأمريكي، كانت تنتقل من منزل صديق لها في ديلراي بولاية فلوريدا في ربيع عام 2020، عندما قامت بتخزين مذكراتها وممتلكات أخرى لها هناك.وأضافوا أن إيمي هاريس انتقلت بعد ذلك إلى نفس الغرفة، وعثرت على المقتنيات الشخصية، واتصلت بشريكها، روبرت كورلاندر، الذي أعرب عن تحمسه بالسرقة في رسالة نصية، ورد عليها بأنه سيساعدها في جني "الكثير من المال" من بيع الأشياء.وتعمل آشلي بايدن (41 عاما) كأخصائية اجتماعية، وهي ابنة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وزوجته، جيل بايدن.
https://sputnikarabic.ae/20220618/استحمت-مع-والدها-مذكرات-ابنة-بايدن-تحرج-الرئيس-الأمريكي-1063811199.html
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مجتمع, جو بايدن
مجتمع, جو بايدن

شخصان يواجهان عقوبة السجن 5 سنوات بتهمة سرقة مذكرات ابنة بايدن

15:25 GMT 27.08.2022
© AFP 2022 / -آشلي بايدن، ابنة الرئيس الأمريكي، جو بايدن
آشلي بايدن، ابنة الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
آشلي بايدن، ابنة الرئيس الأمريكي، جو بايدن
© AFP 2022 / -
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أقر مواطنان أمريكيان بتهمة سرقة المذكرات الشخصية لابنة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مقابل ‏حصولهما على مبلغ 40 ألف دولار.‏
وقال ممثلو الادعاء، يوم الخميس، إن اثنين من سكان ولاية فلوريدا أقروا بالذنب في مخطط لبيع مذكرات، آشلي بايدن، وأشياء أخرى مسروقة منها، إلى مجموعة "بروجكت فيريتاس" المحافظة، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
وقال المحامي الأمريكي في مانهاتن، داميان ويليامز، في بيان إن، إيمي هاريس (40 عاما) وروبرت كورلاندر، البالغ من العمر 58 عاما، "سعيا إلى الربح من سرقة ممتلكات شخصية لشخص آخ".
وقد يواجه المتهما عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات بفعل جريمتهما.
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
"استحمت مع والدها"... مذكرات ابنة بايدن تحرج الرئيس الأمريكي
18 يونيو, 11:38 GMT
وذكر ممثلو الادعاء في مذكرة للمحكمة، أن آشلي بايدن، ابنة الرئيس الأمريكي، كانت تنتقل من منزل صديق لها في ديلراي بولاية فلوريدا في ربيع عام 2020، عندما قامت بتخزين مذكراتها وممتلكات أخرى لها هناك.
وأضافوا أن إيمي هاريس انتقلت بعد ذلك إلى نفس الغرفة، وعثرت على المقتنيات الشخصية، واتصلت بشريكها، روبرت كورلاندر، الذي أعرب عن تحمسه بالسرقة في رسالة نصية، ورد عليها بأنه سيساعدها في جني "الكثير من المال" من بيع الأشياء.
وتعمل آشلي بايدن (41 عاما) كأخصائية اجتماعية، وهي ابنة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وزوجته، جيل بايدن.
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