https://sputnikarabic.ae/20220827/شي-يرد-على-رسالة-من-عائلات-ناجين-من-لشبونة-مارو-التي-أغرقتها-أمريكا-وتوفي-فيها-1800-بريطاني--1066908084.html

شي يرد على رسالة من عائلات ناجين من "لشبونة مارو" التي أغرقتها أمريكا وتوفي فيها 1800 بريطاني

شي يرد على رسالة من عائلات ناجين من "لشبونة مارو" التي أغرقتها أمريكا وتوفي فيها 1800 بريطاني

رد الرئيس الصيني شي جين بينغ، على رسالة من عائلات الناجين من كارثة سفينة "لشبونة مارو"، حيث وجهت عائلات الناجين رسالة شكر إلى الرئيس الصيني أعربوا فيها عن... 27.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-27T16:52+0000

2022-08-27T16:52+0000

2022-08-27T16:52+0000

العالم

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ووجهت ابنة دينيس مورلي، وهو أحد الناجين من كارثة السفينة "لشبونة مارو"، رسالة إلى الرئيس شي مؤخرا، عبرت فيها عن امتنانها للصين بسبب دورها في عملية الإنقاذ، معربة عن دعمها "القوي لصداقة دائمة بين الشعبين البريطاني والصيني".ورد الرئيس الصيني على رسالة أبناء الضحايا، في رسالة نشرت تفاصيلها شبكة تلفزيون الصين، اليوم السبت، حيث شجع الرئيس الأهالي على "مواصلة التزامهم النشط بالصداقة الصينية – البريطانية"، وأعرب عن تطلعه إلى أن يقدم المزيد من الأصدقاء البريطانيين مساهمات للعلاقات الثنائية.كما أعرب الرئيس الصيني عن أمله في أن "تظل عائلات الناجين ملتزمة بالصداقة الصينية - البريطانية، وأن يقدم المزيد من البريطانيين مساهمات إيجابية لتنمية العلاقات" بين البلدين.واعتبر الرئيس الصيني أن عملية الإنقاذ التي نفذتها بلاده والتي جرت عام 1942، بمثابة " شهادة مهمة على قتال الصين وبريطانيا جنبا إلى جنب كحليفتين خلال الحرب العالمية الثانية ضد العدوان الفاشي، وتركت حكايات عن الصداقة العميقة بين شعبي البلدين".يذكر أن الجيش الياباني كان قد سيطر على السفينة "لشبونة مارو" خلال الحرب العالمية الثانية، واستخدمها لنقل 1800 أسير حرب بريطاني من هونغ كونغ إلى اليابان، وفي أكتوبر/تشرين الأول من عام 1942، تعرضت لضربة نفذها الجيش الأمريكي قبالة جزر تشوشان بمقاطعة تشجيانغ الصينية.ولقي 843 أسير حرب بريطاني مصرعهم نتيجة الضربة الأمريكية، فيما أنقذ صيادون محليون 384 آخرين، حيث أعرب الضباط والجنود البريطانيون والحكومة البريطانية عن خالص الامتنان للمساعدة التي قُدمت لهؤلاء من قبل الجانب الصيني.

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