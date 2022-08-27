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https://sputnikarabic.ae/20220827/طائرة-ركاب-أمريكية-تتجول-في-المدرج-لأكثر-من-6-ساعات-دون-إقلاع-1066895072.html
طائرة ركاب أمريكية تتجول في المدرج لأكثر من 6 ساعات دون إقلاع
طائرة ركاب أمريكية تتجول في المدرج لأكثر من 6 ساعات دون إقلاع
اضطرت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية للتزود بالوقود، بعد أن ظلت تحوم حول المدرج ‏لأكثر من 6 ساعات دون إقلاع رحلتها.‏ 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T10:39+0000
2022-08-27T10:39+0000
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وكان من المقرر أن تغادر الطائرة من مدينة نيوارك بولاية كاليفورنيا وتهبط في مدينة دنفر بولاية كولورادو، ولكن تم تأجيلها في البداية بسبب سوء الأحوال الجوية، ثم تم إلغاء الرحلة تماما بعد أن وصل طاقمها إلى الحد الأقصى لساعات عملهم، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.وقال متحدث باسم "يونايتد إيرلاينز" في تصريحات لصحيفة "ذا إندبندنت" أنه بعد أن تجولت طائرتها حول المطار لأكثر من 6 ساعات، عادت إلى المبنى لأنه "لم يعد لديها وقود كاف للرحلة بأكملها".وكان أحد الركاب على متن الرحلة، هيروكو تابوتشي، وهي مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، والتي غردت على "تويتر" بتاريخ 22 أغسطس/ آب الجاري أن "الطائرة تجولت كالتاكسي حول مطار نيوارك"، لكنها حذفت بعض تغريداتها في وقت لاحق.وفي تغريدة منفصلة، قالت تابوتشي إنها كانت جالسة على متن الطائرة في نيوارك لمدة 6 ساعات، وردت شركة "يونايتد إيرلاينز" على تغريدتها، واعتذرت لها عن التأخير الطويل.وكتبت تابوتشي في تغريدة: "لقد علقنا حرفيا داخل الطائرة".وقالت تابوتشي، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت"، إن الركاب تلقوا إخطارا على التطبيق الذكي للشركة، يفيد بإلغاء الرحلة، لكن موظفي مطار نيوارك طلبوا منهم الصعود على متن الطائرة.
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مجتمع

طائرة ركاب أمريكية تتجول في المدرج لأكثر من 6 ساعات دون إقلاع

10:39 GMT 27.08.2022
© AFP 2022 / JOE RAEDLEطائرة ركاب أمريكية في مطار ميامي الدولي
طائرة ركاب أمريكية في مطار ميامي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
طائرة ركاب أمريكية في مطار ميامي الدولي
© AFP 2022 / JOE RAEDLE
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اضطرت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية للتزود بالوقود، بعد أن ظلت تحوم حول المدرج ‏لأكثر من 6 ساعات دون إقلاع رحلتها.‏
وكان من المقرر أن تغادر الطائرة من مدينة نيوارك بولاية كاليفورنيا وتهبط في مدينة دنفر بولاية كولورادو، ولكن تم تأجيلها في البداية بسبب سوء الأحوال الجوية، ثم تم إلغاء الرحلة تماما بعد أن وصل طاقمها إلى الحد الأقصى لساعات عملهم، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.
وقال متحدث باسم "يونايتد إيرلاينز" في تصريحات لصحيفة "ذا إندبندنت" أنه بعد أن تجولت طائرتها حول المطار لأكثر من 6 ساعات، عادت إلى المبنى لأنه "لم يعد لديها وقود كاف للرحلة بأكملها".
وكان أحد الركاب على متن الرحلة، هيروكو تابوتشي، وهي مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، والتي غردت على "تويتر" بتاريخ 22 أغسطس/ آب الجاري أن "الطائرة تجولت كالتاكسي حول مطار نيوارك"، لكنها حذفت بعض تغريداتها في وقت لاحق.
وفي تغريدة منفصلة، قالت تابوتشي إنها كانت جالسة على متن الطائرة في نيوارك لمدة 6 ساعات، وردت شركة "يونايتد إيرلاينز" على تغريدتها، واعتذرت لها عن التأخير الطويل.
وكتبت تابوتشي في تغريدة: "لقد علقنا حرفيا داخل الطائرة".
وقالت تابوتشي، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت"، إن الركاب تلقوا إخطارا على التطبيق الذكي للشركة، يفيد بإلغاء الرحلة، لكن موظفي مطار نيوارك طلبوا منهم الصعود على متن الطائرة.
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