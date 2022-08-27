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https://sputnikarabic.ae/20220827/فضول-عامل-يشعل-حريقا-هائلا-في-مخزن-فوم-فيديو-1066904418.html
فضول عامل يشعل حريقا هائلا في مخزن "فوم"... فيديو
فضول عامل يشعل حريقا هائلا في مخزن "فوم"... فيديو
يتطلب العمل في بعض المنشآت الصناعية تدريبا خاصا لجميع العاملين لكي يكونوا على وعي كامل بقواعد الأمان الصناعي، التي تساهم بصورة كبيرة في الحد من حدوث الكوارث. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T15:20+0000
2022-08-27T15:20+0000
الصين
منوعات
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وتعد الحرائق من أخطر الكوارث التي يمكن أن تهدد المنشآت الصناعية والمخازن التابعة لها، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواد قابلة للاشتعال.ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية لحظة اندلاع حريق هائل في مخزن جنوبي الصين يحتوي على لفافات من "الفوم" وهي مادة شديدة الاشتعال.ويرصد الفيديو لحظة إقدام عامل على إشعال النار في طرف إحدى اللفافات لاختبار قدرتها على الاشتعال، بدافع الفضول، كما تقول الصحيفة.لكن هذا التصرف تسبب في حريق هائل اندلع في لمح البصر داخل المخزن بينما حاول العامل التصرف بلا جدوى.
https://sputnikarabic.ae/20220821/مصر-حريق-محدود-في-دير-السيدة-العذراء-والدفاع-المدني-يسيطر-عليه-دون-إصابات-1066699129.html
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الصين, منوعات
الصين, منوعات

فضول عامل يشعل حريقا هائلا في مخزن "فوم"... فيديو

15:20 GMT 27.08.2022
© AFP 2022 / XINHUAحريق الصين
حريق الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
© AFP 2022 / XINHUA
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يتطلب العمل في بعض المنشآت الصناعية تدريبا خاصا لجميع العاملين لكي يكونوا على وعي كامل بقواعد الأمان الصناعي، التي تساهم بصورة كبيرة في الحد من حدوث الكوارث.
وتعد الحرائق من أخطر الكوارث التي يمكن أن تهدد المنشآت الصناعية والمخازن التابعة لها، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواد قابلة للاشتعال.
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ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية لحظة اندلاع حريق هائل في مخزن جنوبي الصين يحتوي على لفافات من "الفوم" وهي مادة شديدة الاشتعال.
ويرصد الفيديو لحظة إقدام عامل على إشعال النار في طرف إحدى اللفافات لاختبار قدرتها على الاشتعال، بدافع الفضول، كما تقول الصحيفة.
لكن هذا التصرف تسبب في حريق هائل اندلع في لمح البصر داخل المخزن بينما حاول العامل التصرف بلا جدوى.
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