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https://sputnikarabic.ae/20220827/فيفا-ينهي-إيقاف-الهند-لتستضيف-مونديال-السيدات-تحت-17-سنة-1066890945.html
"فيفا" ينهي إيقاف الهند لتستضيف مونديال السيدات تحت 17 سنة
"فيفا" ينهي إيقاف الهند لتستضيف مونديال السيدات تحت 17 سنة
أنهى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف الاتحاد الهندي لكرة القدم، ما يضمن أن البلاد يمكن أن تستضيف كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة في أكتوبر/تشرين أول... 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T08:16+0000
2022-08-27T08:16+0000
رياضة
أخبار الهند اليوم
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وحسب "أسوشيتد برس"، كانت هذه الخطوة متوقعة هذا الأسبوع بعد أن أعادت المحكمة العليا الهندية السيطرة على الاتحاد الوطني لكرة القدم إلى إدارته، وأعادت إدارة الاتحاد إلى مسؤولي كرة القدم كما أراد "فيفا".وكان "فيفا" قد أوقف الاتحاد الهندي دوليا الأسبوع الماضي بسبب "وجود نفوذ طرف ثالث دون مبرر".ويستخدم الفيفا أحيانا هذا الأسلوب لحماية الاتحادات الأعضاء من نفوذ السلطات الحكومية أو القانونية التي تسعى إلى التأثير على كرة القدم على المستوى الوطني.وكانت المحكمة العليا الهندية أطاحت في مايو/أيار الماضي برافول باتيل من منصب رئيس اتحاد كرة القدم الهندي بسبب عدم إجراء الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها بحلول ديسمبر/كانون أول 2020 ولاستمراره في المنصب بعد ذلك التاريخ.يذكر أن باتيل عضو في المجلس الحاكم للفيفا كأحد مندوبي آسيا المنتخبين.ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة في الفترة من 11 إلى 30 أكتوبر/تشرين أول، على أن تقام 4 مباريات في يوم الافتتاح، بما فيها مباراة للدولة المضيفة الهند ضد الولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20220817/نيودلهي-تناقش-مع-فيفا-أزمة-حظر-اتحاد-كرة-القدم-الهندي--1066534751.html
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رياضة, أخبار الهند اليوم
رياضة, أخبار الهند اليوم

"فيفا" ينهي إيقاف الهند لتستضيف مونديال السيدات تحت 17 سنة

08:16 GMT 27.08.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSEشعار "فيفا"
شعار فيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
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أنهى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف الاتحاد الهندي لكرة القدم، ما يضمن أن البلاد يمكن أن تستضيف كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة في أكتوبر/تشرين أول المقبل.
وحسب "أسوشيتد برس"، كانت هذه الخطوة متوقعة هذا الأسبوع بعد أن أعادت المحكمة العليا الهندية السيطرة على الاتحاد الوطني لكرة القدم إلى إدارته، وأعادت إدارة الاتحاد إلى مسؤولي كرة القدم كما أراد "فيفا".
وكان "فيفا" قد أوقف الاتحاد الهندي دوليا الأسبوع الماضي بسبب "وجود نفوذ طرف ثالث دون مبرر".
ويستخدم الفيفا أحيانا هذا الأسلوب لحماية الاتحادات الأعضاء من نفوذ السلطات الحكومية أو القانونية التي تسعى إلى التأثير على كرة القدم على المستوى الوطني.
وكانت المحكمة العليا الهندية أطاحت في مايو/أيار الماضي برافول باتيل من منصب رئيس اتحاد كرة القدم الهندي بسبب عدم إجراء الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها بحلول ديسمبر/كانون أول 2020 ولاستمراره في المنصب بعد ذلك التاريخ.
شعار فيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
نيودلهي تناقش مع "فيفا" أزمة حظر اتحاد كرة القدم الهندي
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يذكر أن باتيل عضو في المجلس الحاكم للفيفا كأحد مندوبي آسيا المنتخبين.
ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة في الفترة من 11 إلى 30 أكتوبر/تشرين أول، على أن تقام 4 مباريات في يوم الافتتاح، بما فيها مباراة للدولة المضيفة الهند ضد الولايات المتحدة.
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