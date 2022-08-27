https://sputnikarabic.ae/20220827/قذائف-الجيش-الأوكراني-تصل-إلى-مصنع-ستيرول-الكيميائي-أثناء-قصف-مدينة-غورلوفكا-1066913449.html
قذائف الجيش الأوكراني تصل إلى مصنع "ستيرول" الكيميائي أثناء قصف مدينة غورلوفكا
قذائف الجيش الأوكراني تصل إلى مصنع "ستيرول" الكيميائي أثناء قصف مدينة غورلوفكا
أعلنت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، سقوط قذائف أطلقها الجيش الأوكراني أثناء قصف غورلوفكا من قبل القوات الأوكرانية على أراضي مصنع "ستيرول"... 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T19:53+0000
2022-08-27T19:53+0000
2022-08-27T19:53+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال رئيس بلدية غورليفكا، إيفان بريخودكو: "نتيجة لقصف منطقة كالينينسكي في غورلوفكا من قبل الإرهابيين الأوكرانيين، تم تسجيل سقوط قذائف العدو على أراضي مؤسسة الدولة "ستيرول" وفي قرية ميخائيلوفكا".وأشار رئيس البلدية إلى أن المزيد من التفاصيل سيتم نشرها لاحقا، مبينا أن العدد من المناطق السكنية في غورلوفكا دون كهرباء نتيجة القصف.وتعتبر غورلوفكا واحدة من أكبر المناطق السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي تحت سيطرة قوات الجمهورية منذ عام 2014.
https://sputnikarabic.ae/20220827/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1066889258.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
قذائف الجيش الأوكراني تصل إلى مصنع "ستيرول" الكيميائي أثناء قصف مدينة غورلوفكا
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أعلنت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، سقوط قذائف أطلقها الجيش الأوكراني أثناء قصف غورلوفكا من قبل القوات الأوكرانية على أراضي مصنع "ستيرول" الكيميائي.
وقال رئيس بلدية غورليفكا، إيفان بريخودكو: "نتيجة لقصف منطقة كالينينسكي في غورلوفكا من قبل الإرهابيين الأوكرانيين، تم تسجيل سقوط قذائف العدو على أراضي مؤسسة الدولة "ستيرول" وفي قرية ميخائيلوفكا".
وأشار رئيس البلدية إلى أن المزيد من التفاصيل سيتم نشرها لاحقا، مبينا أن العدد من المناطق السكنية في غورلوفكا دون كهرباء نتيجة القصف.
وتقع غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمال دونيتسك، وتتضمن مصنع شركة "ستيرول" المعنية بالكيماويات وتعدين الفحم.
وتعتبر غورلوفكا واحدة من أكبر المناطق السكنية
في جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي تحت سيطرة قوات الجمهورية منذ عام 2014.