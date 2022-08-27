https://sputnikarabic.ae/20220827/قرقاش-البعد-الإنساني-في-علاقات-الإمارات-بالعالم-جزء-أصيل-من-هويتنا-1066916868.html

قرقاش: البعد الإنساني في علاقات الإمارات بالعالم جزء أصيل من هويتنا

قرقاش: البعد الإنساني في علاقات الإمارات بالعالم جزء أصيل من هويتنا

قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، اليوم السبت، إن البعد الإنساني في علاقات الإمارات بالمحيط والعالم جزء أصيل من هوية بلاده. 27.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-27T21:47+0000

2022-08-27T21:47+0000

2022-08-27T21:47+0000

العالم العربي

أنور قرقاش

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103979/20/1039792004_434:0:5270:2720_1920x0_80_0_0_08f7dbb56fcb95383928bb5ee49c1bf8.jpg

ونشر قرقاش تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد من خلالها أن "فزعة" رئيس الدولة الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، وتوجيهاته بدعم الشعبين السوداني والباكستاني وغوث المتضررين من الفيضانات "فزعة" قائد لطالما كان الإنسان في صدارة أولوياته.وأشار أنور قرقاش إلى أنه يحق لكل إماراتي أن يفتخر بمسيرة بلاده الخيرة.وكان أنور قرقاش قد نشر تغريدة أول أمس الخميس، قال فيها إن بلاده لديها إصرار على تعزيز نموذجها الاقتصادي الرائد، والذي حظي بتقييم إيجابي، واعدا بمستقبل مزهر.وأضاف قرقاش إلى أن هناك مؤشرات إيجابية كثيرة للاقتصاد الإماراتي، وهي "مؤشرات مشجعة وتثبت قوة وصحة نهجنا الاقتصادي".وكتب قرقاش عبر حسابه على "تويتر" أن "المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الإماراتي ومنها تجاوز حجم التجارة الخارجية غير النفطية تريليون درهم في النصف الأول من هذا العام وتصدر "سوق أبوظبي للأوراق المالية" البورصات العربية بمعاملات الشراء والبيع للمستثمرين الأجانب العام الماضي مؤشرات مشجعة وتثبت قوة وصحة نهجنا الاقتصادي".وتابع مستشار رئيس الإمارات أنهم "مصممون على تعزيز نموذجنا الاقتصادي الرائد عبر سياسات تتسم بالتنافسية والشفافية، وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار ومواكبة التطورات التكنولوجية".ولفت إلى أن "المسار الاقتصادي في صلب توجهاتنا والتنمية خيارنا الاستراتيجي وتوقعوا المزيد من المؤشرات الإيجابية واستبشروا خيراً بمستقبل مزهر".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أنور قرقاش, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم