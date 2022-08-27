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https://sputnikarabic.ae/20220827/قرقاش-البعد-الإنساني-في-علاقات-الإمارات-بالعالم-جزء-أصيل-من-هويتنا-1066916868.html
قرقاش: البعد الإنساني في علاقات الإمارات بالعالم جزء أصيل من هويتنا
قرقاش: البعد الإنساني في علاقات الإمارات بالعالم جزء أصيل من هويتنا
قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، اليوم السبت، إن البعد الإنساني في علاقات الإمارات بالمحيط والعالم جزء أصيل من هوية بلاده. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T21:47+0000
2022-08-27T21:47+0000
العالم العربي
أنور قرقاش
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ونشر قرقاش تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد من خلالها أن "فزعة" رئيس الدولة الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، وتوجيهاته بدعم الشعبين السوداني والباكستاني وغوث المتضررين من الفيضانات "فزعة" قائد لطالما كان الإنسان في صدارة أولوياته.وأشار أنور قرقاش إلى أنه يحق لكل إماراتي أن يفتخر بمسيرة بلاده الخيرة.وكان أنور قرقاش قد نشر تغريدة أول أمس الخميس، قال فيها إن بلاده لديها إصرار على تعزيز نموذجها الاقتصادي الرائد، والذي حظي بتقييم إيجابي، واعدا بمستقبل مزهر.وأضاف قرقاش إلى أن هناك مؤشرات إيجابية كثيرة للاقتصاد الإماراتي، وهي "مؤشرات مشجعة وتثبت قوة وصحة نهجنا الاقتصادي".وكتب قرقاش عبر حسابه على "تويتر" أن "المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الإماراتي ومنها تجاوز حجم التجارة الخارجية غير النفطية تريليون درهم في النصف الأول من هذا العام وتصدر "سوق أبوظبي للأوراق المالية" البورصات العربية بمعاملات الشراء والبيع للمستثمرين الأجانب العام الماضي مؤشرات مشجعة وتثبت قوة وصحة نهجنا الاقتصادي".وتابع مستشار رئيس الإمارات أنهم "مصممون على تعزيز نموذجنا الاقتصادي الرائد عبر سياسات تتسم بالتنافسية والشفافية، وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار ومواكبة التطورات التكنولوجية".ولفت إلى أن "المسار الاقتصادي في صلب توجهاتنا والتنمية خيارنا الاستراتيجي وتوقعوا المزيد من المؤشرات الإيجابية واستبشروا خيراً بمستقبل مزهر".
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العالم العربي, أنور قرقاش, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, أنور قرقاش, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

قرقاش: البعد الإنساني في علاقات الإمارات بالعالم جزء أصيل من هويتنا

21:47 GMT 27.08.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIBوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
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قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، اليوم السبت، إن البعد الإنساني في علاقات الإمارات بالمحيط والعالم جزء أصيل من هوية بلاده.
ونشر قرقاش تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد من خلالها أن "فزعة" رئيس الدولة الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، وتوجيهاته بدعم الشعبين السوداني والباكستاني وغوث المتضررين من الفيضانات "فزعة" قائد لطالما كان الإنسان في صدارة أولوياته.
وأشار أنور قرقاش إلى أنه يحق لكل إماراتي أن يفتخر بمسيرة بلاده الخيرة.
وكان أنور قرقاش قد نشر تغريدة أول أمس الخميس، قال فيها إن بلاده لديها إصرار على تعزيز نموذجها الاقتصادي الرائد، والذي حظي بتقييم إيجابي، واعدا بمستقبل مزهر.
وأضاف قرقاش إلى أن هناك مؤشرات إيجابية كثيرة للاقتصاد الإماراتي، وهي "مؤشرات مشجعة وتثبت قوة وصحة نهجنا الاقتصادي".
وكتب قرقاش عبر حسابه على "تويتر" أن "المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الإماراتي ومنها تجاوز حجم التجارة الخارجية غير النفطية تريليون درهم في النصف الأول من هذا العام وتصدر "سوق أبوظبي للأوراق المالية" البورصات العربية بمعاملات الشراء والبيع للمستثمرين الأجانب العام الماضي مؤشرات مشجعة وتثبت قوة وصحة نهجنا الاقتصادي".
وتابع مستشار رئيس الإمارات أنهم "مصممون على تعزيز نموذجنا الاقتصادي الرائد عبر سياسات تتسم بالتنافسية والشفافية، وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار ومواكبة التطورات التكنولوجية".
ولفت إلى أن "المسار الاقتصادي في صلب توجهاتنا والتنمية خيارنا الاستراتيجي وتوقعوا المزيد من المؤشرات الإيجابية واستبشروا خيراً بمستقبل مزهر".
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