قرقاش: البعد الإنساني في علاقات الإمارات بالعالم جزء أصيل من هويتنا
© AFP 2022 / KARIM SAHIBوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، اليوم السبت، إن البعد الإنساني في علاقات الإمارات بالمحيط والعالم جزء أصيل من هوية بلاده.
ونشر قرقاش تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد من خلالها أن "فزعة" رئيس الدولة الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، وتوجيهاته بدعم الشعبين السوداني والباكستاني وغوث المتضررين من الفيضانات "فزعة" قائد لطالما كان الإنسان في صدارة أولوياته.
البعد الإنساني في علاقات الإمارات بالمحيط والعالم جزء أصيل من هويتنا، و"فزعة" صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهاته بدعم الشعبين السوداني والباكستاني وغوث المتضررين من الفيضانات فزعة قائد لطالما كان الإنسان في صدارة أولوياته. يحق لكل إماراتي أن يفتخر بمسيرة بلاده الخيرة.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 27, 2022
وأشار أنور قرقاش إلى أنه يحق لكل إماراتي أن يفتخر بمسيرة بلاده الخيرة.
وكان أنور قرقاش قد نشر تغريدة أول أمس الخميس، قال فيها إن بلاده لديها إصرار على تعزيز نموذجها الاقتصادي الرائد، والذي حظي بتقييم إيجابي، واعدا بمستقبل مزهر.
وأضاف قرقاش إلى أن هناك مؤشرات إيجابية كثيرة للاقتصاد الإماراتي، وهي "مؤشرات مشجعة وتثبت قوة وصحة نهجنا الاقتصادي".
المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الإماراتي ومنها تجاوز حجم التجارة الخارجية غير النفطية تريليون درهم في النصف الأول من هذا العام وتصدر "سوق أبوظبي للأوراق المالية" البورصات العربية بمعاملات الشراء والبيع للمستثمرين الأجانب العام الماضي مؤشرات مشجعة وتثبت قوة وصحة نهجنا الاقتصادي 1/2— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 25, 2022
وكتب قرقاش عبر حسابه على "تويتر" أن "المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الإماراتي ومنها تجاوز حجم التجارة الخارجية غير النفطية تريليون درهم في النصف الأول من هذا العام وتصدر "سوق أبوظبي للأوراق المالية" البورصات العربية بمعاملات الشراء والبيع للمستثمرين الأجانب العام الماضي مؤشرات مشجعة وتثبت قوة وصحة نهجنا الاقتصادي".
وتابع مستشار رئيس الإمارات أنهم "مصممون على تعزيز نموذجنا الاقتصادي الرائد عبر سياسات تتسم بالتنافسية والشفافية، وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار ومواكبة التطورات التكنولوجية".
ولفت إلى أن "المسار الاقتصادي في صلب توجهاتنا والتنمية خيارنا الاستراتيجي وتوقعوا المزيد من المؤشرات الإيجابية واستبشروا خيراً بمستقبل مزهر".