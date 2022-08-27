https://sputnikarabic.ae/20220827/قطر-نأمل-باتفاق-بين-إيران-وأمريكا-1066913602.html
قطر: نأمل باتفاق بين إيران وأمريكا
قطر: نأمل باتفاق بين إيران وأمريكا
أعربت وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، عن أملها في التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T19:52+0000
2022-08-27T19:52+0000
2022-08-27T19:52+0000
إيران
قطر
العالم العربي
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وأكدت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم السبت، أن محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، مساعد وزير خارجية قطر للشؤون الإقليمية، قد التقى مع علي باقري كيني، مساعد وزير خارجية إيران للشؤون السياسية في طهران.وجدد الدبلوماسي القطري تأكيد بلاده على أهمية التقدم نحو إحياء الاتفاق النووي.وكان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد أعرب في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن أمله في أن تتمكن طهران وواشنطن من التوصل إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي.وقال عبدالرحمن آل ثاني:وأشار الوزير القطري إلى أن تحقيق اتفاق نووي عادل يصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة.وتشير تقارير أمريكية وعبرية، إلى إمكانية التوقيع على الاتفاق النووي، بين واشنطن وطهران في غضون أيام أو أسابيع قليلة، والذي يعيد تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات اقتصادية فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية عام 2018 عقب انسحابه من الاتفاق الأصلي الموقع بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, قطر, العالم العربي
إيران, قطر, العالم العربي
قطر: نأمل باتفاق بين إيران وأمريكا
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أعربت وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، عن أملها في التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة.
وأكدت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم السبت، أن محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، مساعد وزير خارجية قطر للشؤون الإقليمية، قد التقى مع علي باقري كيني، مساعد وزير خارجية إيران للشؤون السياسية في طهران.
وجدد الدبلوماسي القطري تأكيد بلاده على أهمية التقدم نحو إحياء الاتفاق النووي.
وكان وزير الخارجية القطري
، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد أعرب في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن أمله في أن تتمكن طهران وواشنطن من التوصل إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي.
إن قطر تتطلع إلى التوصل إلى اتفاق نووي عادل يراعي مخاوف جميع الأطراف.
وأشار الوزير القطري إلى أن تحقيق اتفاق نووي عادل يصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة.
وتشير تقارير أمريكية وعبرية، إلى إمكانية التوقيع على الاتفاق النووي
، بين واشنطن وطهران في غضون أيام أو أسابيع قليلة، والذي يعيد تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات اقتصادية فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية عام 2018 عقب انسحابه من الاتفاق الأصلي الموقع بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.