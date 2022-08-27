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https://sputnikarabic.ae/20220827/قوات-دعم-الاستقرار-في-ليبيا-لدينا-معلومات-حول-خطة-لعناصر-مسلحة-لزعزعة-أمن-العاصمة-1066917588.html
قوات دعم الاستقرار في ليبيا: لدينا معلومات حول خطة لعناصر مسلحة لزعزعة أمن العاصمة
قوات دعم الاستقرار في ليبيا: لدينا معلومات حول خطة لعناصر مسلحة لزعزعة أمن العاصمة
قالت قوات جهاز دعم الاستقرار، بقيادة عبد الغني الككلي، اليوم السبت، إن معلومات لديها تفيد بقيام الكتيبة 77 بقيادة هيثم التاجوري، بالإعداد لزعزعة أمن العاصمة... 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T23:46+0000
2022-08-27T23:46+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وأكدت قوات دعم الاستقرار في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنها وجدت معلومات تؤكد ادعائها بشأن التاجوري بعد اقتحام المعقل الرئيسي له بشارع الزاوية.وأضافت أن قوات تابعة للكتيبة 77 شرعت في تنفيذ مخططه عندما أقدمت مجموعة تابعة له بالرماية المباشرة على رتل تابع لجهاز الأمن العام ليلة البارحة.وأشارت إلى أن العملية الأمنية تهدف للتعامل مع التهديد الأمني في أضيق إطار زمني ممكن، للحد قدر الإمكان من الخسائر في الأرواح والممتلكات، وتجنيب العاصمة الدخول في صراع قد يطول وتكون له آثار وخيمة على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.وأوضحت قوات دعم الاستقرار أنه رغم وقوع بعض الضحايا وتضرر بعض الممتلكات العامة والخاصة، إلا أنه يؤكد أن كافة عملياته تهدف بالمقام الأول للدفاع عن أمن المواطنين واستقرار العاصمة وكافة ربوع ليبيا، على المدى القريب والبعيد.واندلعت، الليلة الماضية، اشتباكات بين قوات موالية لحكومة باشاغا التي نالت ثقة البرلمان في مارس/آذار الماضي، وأخرى موالية لحكومة الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، في محاولة بين الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.وأعلنت وزارة الصحة الليبية بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم، ارتفاع حصيلة الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، إلى 23 قتيلا، و140 مصابا.
https://sputnikarabic.ae/20220827/ليبيا-ارتفاع-عدد-ضحايا-الاشتباكات-في-طرابلس-اليوم-إلى-23-قتيلا-و140-مصابا-1066915425.html
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أخبار ليبيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم

قوات دعم الاستقرار في ليبيا: لدينا معلومات حول خطة لعناصر مسلحة لزعزعة أمن العاصمة

23:46 GMT 27.08.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIAسيارات تالفة في أحد شوارع طرابلس عاصمة ليبيا في 27 أغسطس آب 2022، في أعقاب اشتباكات بين الجماعات الليبية المتناحرة
سيارات تالفة في أحد شوارع طرابلس عاصمة ليبيا في 27 أغسطس آب 2022، في أعقاب اشتباكات بين الجماعات الليبية المتناحرة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA
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قالت قوات جهاز دعم الاستقرار، بقيادة عبد الغني الككلي، اليوم السبت، إن معلومات لديها تفيد بقيام الكتيبة 77 بقيادة هيثم التاجوري، بالإعداد لزعزعة أمن العاصمة طرابلس وإدخالها في دوامة صراع طويل، وتجهيز العتاد والمعدات اللوجستية لتحقيق ذلك.
وأكدت قوات دعم الاستقرار في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنها وجدت معلومات تؤكد ادعائها بشأن التاجوري بعد اقتحام المعقل الرئيسي له بشارع الزاوية.
وأضافت أن قوات تابعة للكتيبة 77 شرعت في تنفيذ مخططه عندما أقدمت مجموعة تابعة له بالرماية المباشرة على رتل تابع لجهاز الأمن العام ليلة البارحة.
وشددت قوات دعم الاستقرار أنها أصدرت تعليمات لبعض الوحدات القتالية بجهاز دعم الاستقرار لإعداد وتنفيذ عملية أمنية تهدف لإزالة هذا الخرق الأمني، الذي يهدد سلامة العاصمة وقاطنيها.
وأشارت إلى أن العملية الأمنية تهدف للتعامل مع التهديد الأمني في أضيق إطار زمني ممكن، للحد قدر الإمكان من الخسائر في الأرواح والممتلكات، وتجنيب العاصمة الدخول في صراع قد يطول وتكون له آثار وخيمة على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
وأوضحت قوات دعم الاستقرار أنه رغم وقوع بعض الضحايا وتضرر بعض الممتلكات العامة والخاصة، إلا أنه يؤكد أن كافة عملياته تهدف بالمقام الأول للدفاع عن أمن المواطنين واستقرار العاصمة وكافة ربوع ليبيا، على المدى القريب والبعيد.
قوات ليبية تنتشر في العاصمة طرابلس بعد ساعات من دخول رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
ليبيا... ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات في طرابلس اليوم إلى 23 قتيلا و140 مصابا
20:54 GMT
واندلعت، الليلة الماضية، اشتباكات بين قوات موالية لحكومة باشاغا التي نالت ثقة البرلمان في مارس/آذار الماضي، وأخرى موالية لحكومة الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، في محاولة بين الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.
وأعلنت وزارة الصحة الليبية بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم، ارتفاع حصيلة الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، إلى 23 قتيلا، و140 مصابا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:52 GMTГород Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 أغسطس, 20:58 GMT
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