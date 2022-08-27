https://sputnikarabic.ae/20220827/قوات-دعم-الاستقرار-في-ليبيا-لدينا-معلومات-حول-خطة-لعناصر-مسلحة-لزعزعة-أمن-العاصمة-1066917588.html

قوات دعم الاستقرار في ليبيا: لدينا معلومات حول خطة لعناصر مسلحة لزعزعة أمن العاصمة

قوات دعم الاستقرار في ليبيا: لدينا معلومات حول خطة لعناصر مسلحة لزعزعة أمن العاصمة

قالت قوات جهاز دعم الاستقرار، بقيادة عبد الغني الككلي، اليوم السبت، إن معلومات لديها تفيد بقيام الكتيبة 77 بقيادة هيثم التاجوري، بالإعداد لزعزعة أمن العاصمة... 27.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-27T23:46+0000

2022-08-27T23:46+0000

2022-08-27T23:46+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وأكدت قوات دعم الاستقرار في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنها وجدت معلومات تؤكد ادعائها بشأن التاجوري بعد اقتحام المعقل الرئيسي له بشارع الزاوية.وأضافت أن قوات تابعة للكتيبة 77 شرعت في تنفيذ مخططه عندما أقدمت مجموعة تابعة له بالرماية المباشرة على رتل تابع لجهاز الأمن العام ليلة البارحة.وأشارت إلى أن العملية الأمنية تهدف للتعامل مع التهديد الأمني في أضيق إطار زمني ممكن، للحد قدر الإمكان من الخسائر في الأرواح والممتلكات، وتجنيب العاصمة الدخول في صراع قد يطول وتكون له آثار وخيمة على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.وأوضحت قوات دعم الاستقرار أنه رغم وقوع بعض الضحايا وتضرر بعض الممتلكات العامة والخاصة، إلا أنه يؤكد أن كافة عملياته تهدف بالمقام الأول للدفاع عن أمن المواطنين واستقرار العاصمة وكافة ربوع ليبيا، على المدى القريب والبعيد.واندلعت، الليلة الماضية، اشتباكات بين قوات موالية لحكومة باشاغا التي نالت ثقة البرلمان في مارس/آذار الماضي، وأخرى موالية لحكومة الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، في محاولة بين الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.وأعلنت وزارة الصحة الليبية بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم، ارتفاع حصيلة الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، إلى 23 قتيلا، و140 مصابا.

https://sputnikarabic.ae/20220827/ليبيا-ارتفاع-عدد-ضحايا-الاشتباكات-في-طرابلس-اليوم-إلى-23-قتيلا-و140-مصابا-1066915425.html

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