https://sputnikarabic.ae/20220827/قوة-دفاع-البحرين-تقتح-باب-التطوع-للمدنيين-1066897711.html
قوة دفاع البحرين تقتح باب التطوع للمدنيين
قوة دفاع البحرين تقتح باب التطوع للمدنيين
فتحت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين باب التطوع للمدنيين للالتحاق بالقوة الاحتياطية استمرارا للمرحلة الأولى، وذلك لأقارب العاملين والمتقاعدين في قوة دفاع... 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T12:05+0000
2022-08-27T12:05+0000
2022-08-27T12:05+0000
البحرين
العالم العربي
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وقالت وكالة أنباء البحرين إنه على الراغبين في التقدم للتطوع التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بقوة دفاع البحرين، شريطة توافر الشروط الآتية:وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين إنه سيتم في المرحلة الأولى الاقتصار على فتح باب التطوع للمواطنين الذكور من أقارب منتسبي قوة دفاع البحرين، والحرس الوطني العسكريين والمدنيين والمتقاعدين منهم.وتابعت أن المرحلة الثانية ستشهد الإعلان عن فتح باب التطوع لباقي فئات المجتمع من ذكور وإناث، بعد استكمال المرحلة الأولى.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
البحرين, العالم العربي
قوة دفاع البحرين تقتح باب التطوع للمدنيين
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فتحت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين باب التطوع للمدنيين للالتحاق بالقوة الاحتياطية استمرارا للمرحلة الأولى، وذلك لأقارب العاملين والمتقاعدين في قوة دفاع البحرين، والحرس الوطني (العسكريين والمدنيين).
وقالت وكالة أنباء البحرين
إنه على الراغبين في التقدم للتطوع التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بقوة دفاع البحرين، شريطة توافر الشروط الآتية:
1.
أن يكون بحريني الجنسية.
2.
أن لا يقل عمره عن (18) عاماً، ولا يزيد على (55) عاما
3.
أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بجناية.
4.
أن يكون لائقا صحيا للخدمة العسكرية في القوة الاحتياطية.
وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين إنه سيتم في المرحلة الأولى الاقتصار على فتح باب التطوع للمواطنين الذكور من أقارب منتسبي قوة دفاع البحرين، والحرس الوطني العسكريين والمدنيين والمتقاعدين منهم.
وتابعت أن المرحلة الثانية ستشهد الإعلان عن فتح باب التطوع لباقي فئات المجتمع من ذكور وإناث، بعد استكمال المرحلة الأولى.