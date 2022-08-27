https://sputnikarabic.ae/20220827/كاتب-أمريكي-روسيا-تتقدم-والغرب-يفشل-الحقيقية-من-داخل-الثقب-الأسود-1066915639.html

كاتب أمريكي: روسيا تتقدم والغرب يفشل... الحقيقية من "داخل الثقب الأسود"

كاتب أمريكي: روسيا تتقدم والغرب يفشل... الحقيقية من "داخل الثقب الأسود"

نشر كاتب أمريكي مقالا ملفتا أشار فيه إلى أن الحرب في أوكرانيا مستمرة منذ ستة أشهر "دون نهاية تلوح في الأفق"، مؤكدا أن روسيا تتقدم بهدوء في أوكرانيا وأن... 27.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-27T21:02+0000

2022-08-27T21:02+0000

2022-08-27T21:06+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

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وكتب الحقوقي الأمريكي وأحد مؤلفي كتب الاقتصاد الكلي جيميس ريكاردس، مقالا مهما تحت عنوان "في الثقب الأسود"، في إشارة إلى أن بلاده ترسل الأسلحة إلى ما يشبه "الثقب الأسود"، الذي يبتلع كل شيء.روسيا تكسب الحربأكد الكاتب أن روسيا تكسب الحرب "على الرغم من تقدنها ببطئ وتراجع الجيش الأوكراني بشكل مستمر"، وتوقع الكاتب أن "تتحرك روسيا بعد ذلك للاستيلاء على أوديسا، وهي ميناء استراتيجي رئيسي على البحر الأسود. إذا استولت روسيا على أوديسا في نهاية المطاف، فإنها تزيل وصول أوكرانيا إلى البحر، وتجعلها فعليًا غير ساحلية تمامًا".وأشار الكاتب إلى أن الأمريكيين الداعمين لكييف "يتحدثون عن الدفاع عن (الديمقراطية)، لكن أوكرانيا حكومة "أوليغارشية فاسدة.. إنها بعيدة كل البعد عن الديمقراطية النموذجية".كييف تسرق المساعدات وتابع: "يتم سرقة المساعدات من كبار المسؤولين (الأوكرانيين) أو تحويلها إلى المسؤولين الفاسدين. غالبًا ما تتم سرقة البضائع وإعادة بيعها في السوق السوداء. تُباع الأسلحة أيضًا في السوق السوداء. بشكل عام، كميات محدودة للغاية من المساعدات تذهب في الواقع إلى المجهود الحربي".وأضاف الكاتب مشيرا إلى أن زيلينسكي مجرد "حاكم فاسد لديه ملايين الدولارات مخبأة في الخارج. عززت مهاراته في التمثيل جهوده الدعائية، لكن الأمر لا يتطلب الكثير من التدريب لمعرفة مدى زيفه. إن المدنيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، يموتون تحت قيادته الفاشلة وعدم قدرته على التصالح مع بوتين قبل بدء الغزو".وأكد الكاتب: "أثبت نظام العقوبات ضد روسيا أنه فاشل تمامًا. لم يكن للعقوبات أي تأثير على التقدم الروسي في ساحة المعركة والأهداف الروسية في أوكرانيا. في الواقع، لقد أجرى بوتين حلقات حول العقوبات"، أي طوقها.وتابع: "وبدلاً من انهيار الروبل، فقد تعزز في مواجهة العقوبات الغربية، ولم تكن مقاطعة الصادرات الروسية من النفط والغاز الطبيعي مجدية لأن روسيا باعت للتو نفس الكمية إلى الصين والهند بدلاً من أوروبا. إنها سوق عالمية، بعد كل شيء".

https://sputnikarabic.ae/20220827/هناك-من-يعمل-على-إشعال-فتيل-حرب-عالمية-ثالثة-الملاك-الأول-ظهر-نهاية-العالم-لم-تأت-بعد-1066912731.html

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