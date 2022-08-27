https://sputnikarabic.ae/20220827/لابيد-يدعو-نتنياهو-لاجتماع-طارئ-لبحث-الاتفاق-النووي-الإيراني-1066915114.html
لابيد يدعو نتنياهو لاجتماع طارئ لبحث الاتفاق النووي الإيراني
لابيد يدعو نتنياهو لاجتماع طارئ لبحث الاتفاق النووي الإيراني
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم السبت، زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، للاجتماع لبحث الاتفاق النووي الإيراني. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T20:42+0000
2022-08-27T20:42+0000
2022-08-27T20:42+0000
بنيامين نتنياهو
أخبار إسرائيل اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
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ونقل الموقع الإلكتروني العبري "روتر"، مساء اليوم السبت، عن مكتب رئيس الوزراء يائير لابيد قد بعث بدعوة إلى بنيامين نتنياهو لاطلاعه على تطورات الاتفاق النووي المتوقع بين الولايات المتحدة وإيران والتقارب الجاري بين طهران وواشنطن.وجاء في الدعوة أو الرسالة التي وجهها لابيد لنتنياهو دعوته بمناقشة الوضع الأمني والسياسي الذي تمر به إسرائيل.ويذكر أن هذا الاجتماع سيكون الثاني من نوعه منذ تولي يائير لابيد رئاسة الحكومة الإسرائيلية، حيث عقد اللقاء الأول بينهما عملية "بزوغ الفجر" الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.وتشير تقارير أمريكية وعبرية، إلى إمكانية التوقيع على الاتفاق النووي، بين واشنطن وطهران في غضون أيام أو أسابيع قليلة، والذي يعيد تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات اقتصادية فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية عام 2018 عقب انسحابه من الاتفاق الأصلي الموقع بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
لابيد يدعو نتنياهو لاجتماع طارئ لبحث الاتفاق النووي الإيراني
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دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم السبت، زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، للاجتماع لبحث الاتفاق النووي الإيراني.
ونقل الموقع الإلكتروني العبري "روتر"، مساء اليوم السبت، عن مكتب رئيس الوزراء يائير لابيد قد بعث بدعوة إلى بنيامين نتنياهو لاطلاعه على تطورات الاتفاق النووي المتوقع بين الولايات المتحدة وإيران والتقارب الجاري بين طهران وواشنطن.
وجاء في الدعوة أو الرسالة التي وجهها لابيد لنتنياهو دعوته بمناقشة الوضع الأمني والسياسي الذي تمر به إسرائيل.
ويذكر أن هذا الاجتماع سيكون الثاني من نوعه منذ تولي يائير لابيد رئاسة الحكومة الإسرائيلية، حيث عقد اللقاء الأول بينهما عملية "بزوغ الفجر"
الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.
وتشير تقارير أمريكية وعبرية، إلى إمكانية التوقيع على الاتفاق النووي
، بين واشنطن وطهران في غضون أيام أو أسابيع قليلة، والذي يعيد تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات اقتصادية فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية عام 2018 عقب انسحابه من الاتفاق الأصلي الموقع بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.