https://sputnikarabic.ae/20220827/لافروف-اليوم-يجب-تكثيف-الدبلوماسية-وليس-تقليصها-1066891496.html
لافروف: اليوم يجب تكثيف الدبلوماسية وليس تقليصها
لافروف: اليوم يجب تكثيف الدبلوماسية وليس تقليصها
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، إن الحوار بين الدبلوماسيين يحتاج إلى تكثيف وليس تقليصه، خاصة اليوم. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T09:06+0000
2022-08-27T09:06+0000
2022-08-27T09:06+0000
روسيا
الخارجية الروسية
سيرغي لافروف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1066761206_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_d11de73aa4177d1e389d795a42caea99.jpg
وأضاف لافروف في رسالة بالفيديو إلى المشاركين في منتدى الدبلوماسيين الشباب في قازان "اليوم لا ينبغي تقليص الحوار، بل على العكس من ذلك يجب تكثيفه. لقد قيل مرارا وتكرارا إن المشاكل العديدة في عصرنا لا يمكن التغلب عليها بشكل فعال إلا من خلال تضافر الجهود وعلى أساس قواعد القانون الدولي المعترف بها عالميا".وأشار وزير الخارجية الروسي على إن "دور الدبلوماسية اليوم يجب أن يزداد".وشدد لافروف على أن روسيا لا تزال ملتزمة بشدة بالمبادئ الأساسية للاتصالات الدولية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وقبل كل شيء المساواة في مسألة سيادة الدول، كبيرها وصغيرها.وتابع لافروف "نحن مؤيدون ثابتون لاحترام التنوع الثقافي والحضاري للشعوب، وحقهم في تقرير مصيرهم".يذكر أن مجلس الدبلوماسين الشباب هو مؤسسة مجتمع مدني تابعة لوزارة الخارجية الروسية، أنشئت عام 2001، وتعنى برفع المؤهلات المهنية للموظفين الشباب، والحفاظ على تقاليد الدبلوماسية الروسية العريقة، والتعريف بكيفية التصرف والتعامل في الظروف الاجتماعية والحياتية المختلفة.
https://sputnikarabic.ae/20220825/لافروف-يلتقي-المبعوث-الأممي-الخاص-إلى-سوريا-في-موسكو-1066844573.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1066761206_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bb55a2c7259f7d63392381dcfa4a793f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف
روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف
لافروف: اليوم يجب تكثيف الدبلوماسية وليس تقليصها
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، إن الحوار بين الدبلوماسيين يحتاج إلى تكثيف وليس تقليصه، خاصة اليوم.
وأضاف لافروف في رسالة بالفيديو إلى المشاركين في منتدى الدبلوماسيين الشباب في قازان "اليوم لا ينبغي تقليص الحوار، بل على العكس من ذلك يجب تكثيفه. لقد قيل مرارا وتكرارا إن المشاكل العديدة في عصرنا لا يمكن التغلب عليها بشكل فعال إلا من خلال تضافر الجهود وعلى أساس قواعد القانون الدولي المعترف بها عالميا".
وأشار وزير الخارجية الروسي
على إن "دور الدبلوماسية اليوم يجب أن يزداد".
وشدد لافروف على أن روسيا لا تزال ملتزمة بشدة بالمبادئ الأساسية للاتصالات الدولية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وقبل كل شيء المساواة في مسألة سيادة الدول، كبيرها وصغيرها.
وتابع لافروف
"نحن مؤيدون ثابتون لاحترام التنوع الثقافي والحضاري للشعوب، وحقهم في تقرير مصيرهم".
يذكر أن مجلس الدبلوماسين الشباب هو مؤسسة مجتمع مدني تابعة لوزارة الخارجية الروسية، أنشئت عام 2001، وتعنى برفع المؤهلات المهنية للموظفين الشباب، والحفاظ على تقاليد الدبلوماسية الروسية العريقة، والتعريف بكيفية التصرف والتعامل في الظروف الاجتماعية والحياتية المختلفة.