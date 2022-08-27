https://sputnikarabic.ae/20220827/لحظة-إنقاذ-شخص-إثر-انهيار-أرضي-على-شاطئ-البحر-فيديو-1066909888.html
لحظة إنقاذ شخص إثر انهيار أرضي على شاطئ البحر... فيديو
لحظة إنقاذ شخص إثر انهيار أرضي على شاطئ البحر... فيديو
استطاع رجل محظوظ أن ينجو من الموت عندما سقط من ارتفاع نحو 30 مترا إثر انهيار أرضي على شاطئ البحر. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T17:34+0000
2022-08-27T17:34+0000
2022-08-27T17:34+0000
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وكان الرجل يسير على الشاطئ بمقاطعة سان ماتيو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عندما انهارت الأرض من تحت أقدامه، كما تقول شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.ونشرت الشبكة مقطع فيديو، قالت إنه يرصد لحظة إنقاذ الرجل بواسطة رجال الإنقاذ في عملية استمرت نحو 20 دقيقة.ويظهر رجال الدفاع المدني وهم يقومون بانتشال الرجل بواسطة الحبال التي تم مدها لالتقاطه من أسفل المنطقة التي حدث بها الانهيار الأرضي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
لحظة إنقاذ شخص إثر انهيار أرضي على شاطئ البحر... فيديو
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استطاع رجل محظوظ أن ينجو من الموت عندما سقط من ارتفاع نحو 30 مترا إثر انهيار أرضي على شاطئ البحر.
وكان الرجل يسير على الشاطئ بمقاطعة سان ماتيو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عندما انهارت الأرض من تحت أقدامه
، كما تقول شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.
ونشرت الشبكة مقطع فيديو، قالت إنه يرصد لحظة إنقاذ الرجل بواسطة رجال الإنقاذ في عملية استمرت نحو 20 دقيقة.
ويظهر رجال الدفاع المدني وهم يقومون بانتشال الرجل
بواسطة الحبال التي تم مدها لالتقاطه من أسفل المنطقة التي حدث بها الانهيار الأرضي.