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https://sputnikarabic.ae/20220827/ليبيا-ارتفاع-عدد-ضحايا-الاشتباكات-في-طرابلس-اليوم-إلى-23-قتيلا-و140-مصابا-1066915425.html
ليبيا... ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات في طرابلس اليوم إلى 23 قتيلا و140 مصابا
ليبيا... ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات في طرابلس اليوم إلى 23 قتيلا و140 مصابا
أعلنت وزارة الصحة الليبية بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، إلى 23 قتيلا، و140... 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T20:54+0000
2022-08-27T20:54+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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وفي بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، مساء اليوم السبت، أكدت الصحة الليبية أن عدد المصابين جراء الاشتباكات الواقعة في طرابلس، بلغ 140 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 23 حالة وفاة.ولفتت الصحة الليبية إلى أن عدد المصابين الذين تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وخرجوا من المستشفيات بلغ 83 شخصا.ولا تزال الاشتباكات بين قوات باشاغا وقوات الدبيبة في أحياء طرابلس والتي استخدمت فيها أسلحة ثقيلة مستمرة حتى الآن، وسط دعوات دولية بوقف القتال، والعودة إلى طاولة الحوار.واندلعت، الليلة الماضية، اشتباكات بين قوات موالية لحكومة باشاغا التي نالت ثقة البرلمان في مارس/آذار الماضي، وأخرى موالية لحكومة الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، في محاولة بين الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.
https://sputnikarabic.ae/20220827/الدبيبة-في-جولة-بطرابلس-زمن-الانقلابات-ولى-ولن-نقبل-سوى-الانتخابات-فيديو-1066914981.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

ليبيا... ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات في طرابلس اليوم إلى 23 قتيلا و140 مصابا

20:54 GMT 27.08.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIAقوات ليبية تنتشر في العاصمة طرابلس بعد ساعات من دخول رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا
قوات ليبية تنتشر في العاصمة طرابلس بعد ساعات من دخول رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
© AFP 2022 / MAHMUD TURKIA
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أعلنت وزارة الصحة الليبية بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، إلى 23 قتيلا، و140 مصابا.
وفي بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، مساء اليوم السبت، أكدت الصحة الليبية أن عدد المصابين جراء الاشتباكات الواقعة في طرابلس، بلغ 140 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 23 حالة وفاة.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
الدبيبة في جولة بطرابلس: زمن الانقلابات ولى ولن نقبل سوى الانتخابات... فيديو
20:41 GMT
ولفتت الصحة الليبية إلى أن عدد المصابين الذين تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وخرجوا من المستشفيات بلغ 83 شخصا.
ولا تزال الاشتباكات بين قوات باشاغا وقوات الدبيبة في أحياء طرابلس والتي استخدمت فيها أسلحة ثقيلة مستمرة حتى الآن، وسط دعوات دولية بوقف القتال، والعودة إلى طاولة الحوار.
واندلعت، الليلة الماضية، اشتباكات بين قوات موالية لحكومة باشاغا التي نالت ثقة البرلمان في مارس/آذار الماضي، وأخرى موالية لحكومة الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، في محاولة بين الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.
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