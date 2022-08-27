https://sputnikarabic.ae/20220827/ليبيا-ارتفاع-عدد-ضحايا-الاشتباكات-في-طرابلس-اليوم-إلى-23-قتيلا-و140-مصابا-1066915425.html
ليبيا... ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات في طرابلس اليوم إلى 23 قتيلا و140 مصابا
ليبيا... ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات في طرابلس اليوم إلى 23 قتيلا و140 مصابا
أعلنت وزارة الصحة الليبية بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، إلى 23 قتيلا، و140... 27.08.2022, سبوتنيك عربي
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العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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وفي بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، مساء اليوم السبت، أكدت الصحة الليبية أن عدد المصابين جراء الاشتباكات الواقعة في طرابلس، بلغ 140 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 23 حالة وفاة.ولفتت الصحة الليبية إلى أن عدد المصابين الذين تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وخرجوا من المستشفيات بلغ 83 شخصا.ولا تزال الاشتباكات بين قوات باشاغا وقوات الدبيبة في أحياء طرابلس والتي استخدمت فيها أسلحة ثقيلة مستمرة حتى الآن، وسط دعوات دولية بوقف القتال، والعودة إلى طاولة الحوار.واندلعت، الليلة الماضية، اشتباكات بين قوات موالية لحكومة باشاغا التي نالت ثقة البرلمان في مارس/آذار الماضي، وأخرى موالية لحكومة الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، في محاولة بين الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.
https://sputnikarabic.ae/20220827/الدبيبة-في-جولة-بطرابلس-زمن-الانقلابات-ولى-ولن-نقبل-سوى-الانتخابات-فيديو-1066914981.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
ليبيا... ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات في طرابلس اليوم إلى 23 قتيلا و140 مصابا
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أعلنت وزارة الصحة الليبية بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، إلى 23 قتيلا، و140 مصابا.
وفي بيان حصلت وكالة "سبوتنيك
" على نسخة منه، مساء اليوم السبت، أكدت الصحة الليبية أن عدد المصابين جراء الاشتباكات الواقعة في طرابلس، بلغ 140 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 23 حالة وفاة.
ولفتت الصحة الليبية إلى أن عدد المصابين الذين تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وخرجوا من المستشفيات بلغ 83 شخصا.
ولا تزال الاشتباكات بين قوات باشاغا وقوات الدبيبة
في أحياء طرابلس والتي استخدمت فيها أسلحة ثقيلة مستمرة حتى الآن، وسط دعوات دولية بوقف القتال، والعودة إلى طاولة الحوار.
واندلعت، الليلة الماضية، اشتباكات بين قوات موالية لحكومة باشاغا
التي نالت ثقة البرلمان في مارس/آذار الماضي، وأخرى موالية لحكومة الدبيبة المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، في محاولة بين الطرفين للسيطرة على السلطة في العاصمة طرابلس.