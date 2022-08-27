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https://sputnikarabic.ae/20220827/ما-هي-المقاتلات-الحربية-المشاركة-في-العرض-الجوي-بالصين-صور-1066915848.html
ما هي المقاتلات الحربية المشاركة في العرض الجوي بالصين… صور
ما هي المقاتلات الحربية المشاركة في العرض الجوي بالصين… صور
ظهرت المقاتلة الصينية "جي - 10" وهي تقود إحدى العروض الجوية خلال معرض تشانغتشون الجوي، المقام بمدينة تشانغتشون شمال شرقي الصين. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T21:22+0000
2022-08-27T21:22+0000
رصد عسكري
الصين
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ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم السبت، على صفحته الرسمية على "تويتر"، مشيرة إلى أن العرض انطلق في الـ 26 من أغسطس/ آب الجاري.ونشرت الشبكة صورا ترصد جانبا من العرض الجوي الذي شاركت فيه العديد من المقاتلات الحربية.وفي تدوينة أخرى قالت الشبكة إن "الطائرات القتالية الصينية من سلسلة 20 ظهرت في المعرض الجوي في تشانغتشون بشمال شرقي البلاد".وتصنف القوات الجوية الصينية في المرتبة رقم 3 بين أقوى 140 قوة جوية في العالم وتضم 3 آلاف و285 طائرة حربية، بينها 1200 مقاتلة وطائرة اعتراضية و371 طائرة هجومية و286 طائرة نقل عسكري.
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رصد عسكري, الصين
رصد عسكري, الصين

ما هي المقاتلات الحربية المشاركة في العرض الجوي بالصين… صور

21:22 GMT 27.08.2022
© AFP 2022 / Giuseppe Cacaceطائرة تدريب نفاثة صينية متطورة من طراز "هونغدو جي إل-10"، خلال معرض "دبي للطيران 2021" في دبي، الإمارات، 14 نوفمبر 2021.
طائرة تدريب نفاثة صينية متطورة من طراز هونغدو جي إل-10، خلال معرض دبي للطيران 2021 في دبي، الإمارات، 14 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
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ظهرت المقاتلة الصينية "جي - 10" وهي تقود إحدى العروض الجوية خلال معرض تشانغتشون الجوي، المقام بمدينة تشانغتشون شمال شرقي الصين.
ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم السبت، على صفحته الرسمية على "تويتر"، مشيرة إلى أن العرض انطلق في الـ 26 من أغسطس/ آب الجاري.
ونشرت الشبكة صورا ترصد جانبا من العرض الجوي الذي شاركت فيه العديد من المقاتلات الحربية.
وفي تدوينة أخرى قالت الشبكة إن "الطائرات القتالية الصينية من سلسلة 20 ظهرت في المعرض الجوي في تشانغتشون بشمال شرقي البلاد".
وتصنف القوات الجوية الصينية في المرتبة رقم 3 بين أقوى 140 قوة جوية في العالم وتضم 3 آلاف و285 طائرة حربية، بينها 1200 مقاتلة وطائرة اعتراضية و371 طائرة هجومية و286 طائرة نقل عسكري.
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