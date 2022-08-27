ما هي المقاتلات الحربية المشاركة في العرض الجوي بالصين… صور
© AFP 2022 / Giuseppe Cacaceطائرة تدريب نفاثة صينية متطورة من طراز "هونغدو جي إل-10"، خلال معرض "دبي للطيران 2021" في دبي، الإمارات، 14 نوفمبر 2021.
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
ظهرت المقاتلة الصينية "جي - 10" وهي تقود إحدى العروض الجوية خلال معرض تشانغتشون الجوي، المقام بمدينة تشانغتشون شمال شرقي الصين.
ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم السبت، على صفحته الرسمية على "تويتر"، مشيرة إلى أن العرض انطلق في الـ 26 من أغسطس/ آب الجاري.
في الـ26 من أغسطس الجاري بتوقيت بكين، انطلق معرض تشانغتشون الجوي في مطار دافانغشين بمدينة تشانغتشن شمال شرقي الصين. وقاد فريق المعرض الجوي 1 أغسطس التابع للقوات الجوية الصينية مقاتلة من طراز جي- 10 أ لأداء العرض الجوي في حفل الافتتاح. pic.twitter.com/CLgfhgeJNI— CGTN Arabic (@cgtnarabic) August 27, 2022
ونشرت الشبكة صورا ترصد جانبا من العرض الجوي الذي شاركت فيه العديد من المقاتلات الحربية.
وفي تدوينة أخرى قالت الشبكة إن "الطائرات القتالية الصينية من سلسلة 20 ظهرت في المعرض الجوي في تشانغتشون بشمال شرقي البلاد".
ظهور الطائرات القتالية الصينية من سلسلة 20 في المعرض الجوي في تشانغتشون بشمال شرقي #الصين pic.twitter.com/LgbULpnoIS— CGTN Arabic (@cgtnarabic) August 27, 2022
وتصنف القوات الجوية الصينية في المرتبة رقم 3 بين أقوى 140 قوة جوية في العالم وتضم 3 آلاف و285 طائرة حربية، بينها 1200 مقاتلة وطائرة اعتراضية و371 طائرة هجومية و286 طائرة نقل عسكري.