عربي
https://sputnikarabic.ae/20220827/محمد-علي-الحوثي-ما-يتم-تداوله-عن-ضربات-إسرائيلية-في-اليمن-لا-أساس-له-فيديو-1066897878.html
محمد علي الحوثي: ما يتم تداوله عن ضربات إسرائيلية في اليمن لا أساس له.. فيديو
محمد علي الحوثي: ما يتم تداوله عن ضربات إسرائيلية في اليمن لا أساس له.. فيديو
نفى عضو عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، ما تردد من شن إسرائيل ضربات على بعض المواقع في اليمن. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T12:15+0000
2022-08-27T12:15+0000
أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101718/68/1017186804_0:0:4203:2364_1920x0_80_0_0_09dfe127a6ad66b179c2296695286b62.jpg
وحسب تصريحات له لموقع الميادين، نفى الحوثي ما تم تسريبه من بعض المواقع الإسرائيلية، عن شن إسرائيل ضربات على مواقع يمنية.وقال: "ما نقلته مصادر إسرائيلية بأنّ قوات الاحتلال استهدفت خلال معركة "وحدة الساحات" موقعاً في اليمن، لا أساس له".وأكد قائلاً إنّها "تسريبات إعلامية غير صحيحة، إسرائيل لم تضرب في اليمن ولم تتحرك هنا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101718/68/1017186804_133:0:4010:2908_1920x0_80_0_0_3d62cbd61d26523f50650c266e2593a4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أخبار إسرائيل اليوم

محمد علي الحوثي: ما يتم تداوله عن ضربات إسرائيلية في اليمن لا أساس له.. فيديو

12:15 GMT 27.08.2022
© Alkhaleejaffaris.meرئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي
رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
© Alkhaleejaffaris.me
تابعنا عبرTelegram
نفى عضو عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، ما تردد من شن إسرائيل ضربات على بعض المواقع في اليمن.
وحسب تصريحات له لموقع الميادين، نفى الحوثي ما تم تسريبه من بعض المواقع الإسرائيلية، عن شن إسرائيل ضربات على مواقع يمنية.
وقال: "ما نقلته مصادر إسرائيلية بأنّ قوات الاحتلال استهدفت خلال معركة "وحدة الساحات" موقعاً في اليمن، لا أساس له".
وأكد قائلاً إنّها "تسريبات إعلامية غير صحيحة، إسرائيل لم تضرب في اليمن ولم تتحرك هنا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:07 GMTГород Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала