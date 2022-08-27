https://sputnikarabic.ae/20220827/محمد-علي-الحوثي-ما-يتم-تداوله-عن-ضربات-إسرائيلية-في-اليمن-لا-أساس-له-فيديو-1066897878.html
محمد علي الحوثي: ما يتم تداوله عن ضربات إسرائيلية في اليمن لا أساس له.. فيديو
محمد علي الحوثي: ما يتم تداوله عن ضربات إسرائيلية في اليمن لا أساس له.. فيديو
نفى عضو عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، ما تردد من شن إسرائيل ضربات على بعض المواقع في اليمن. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T12:15+0000
2022-08-27T12:15+0000
2022-08-27T12:15+0000
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وحسب تصريحات له لموقع الميادين، نفى الحوثي ما تم تسريبه من بعض المواقع الإسرائيلية، عن شن إسرائيل ضربات على مواقع يمنية.وقال: "ما نقلته مصادر إسرائيلية بأنّ قوات الاحتلال استهدفت خلال معركة "وحدة الساحات" موقعاً في اليمن، لا أساس له".وأكد قائلاً إنّها "تسريبات إعلامية غير صحيحة، إسرائيل لم تضرب في اليمن ولم تتحرك هنا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أخبار إسرائيل اليوم
محمد علي الحوثي: ما يتم تداوله عن ضربات إسرائيلية في اليمن لا أساس له.. فيديو
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نفى عضو عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، ما تردد من شن إسرائيل ضربات على بعض المواقع في اليمن.
وحسب تصريحات له لموقع الميادين، نفى الحوثي ما تم تسريبه من بعض
المواقع الإسرائيلية، عن شن إسرائيل ضربات على مواقع يمنية.
وقال: "ما نقلته مصادر إسرائيلية بأنّ قوات الاحتلال
استهدفت خلال معركة "وحدة الساحات" موقعاً في اليمن، لا أساس له".
وأكد قائلاً إنّها "تسريبات إعلامية غير صحيحة، إسرائيل لم تضرب في اليمن ولم تتحرك هنا".