https://sputnikarabic.ae/20220827/مسلحون-يهاجمون-موقعا-للجيش-السوري-انطلاقا-من-التنف-الخاضعة-للسيطرة-الأمريكية-1066914469.html
مسلحون يهاجمون موقعا للجيش السوري انطلاقا من التنف الخاضعة للسيطرة الأمريكية
مسلحون يهاجمون موقعا للجيش السوري انطلاقا من التنف الخاضعة للسيطرة الأمريكية
هاجم مسلحون من منطقة التنف السورية الخاضعة لسيطرة القوات الأمريكية بطريقة غير شرعية، موقع مفرزة تابع للواء 134 دبابات التابع للجيش السوري ما أدى لمقتل جندي... 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T20:26+0000
2022-08-27T20:26+0000
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العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ إيغوروف، اليوم السبت: "هاجم مسلحون من تشكيلات مسلحة غير قانونية تعمل بمنطقة التنف في الأراضي الخاضعة لسيطرة "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة موقع المفرزة المشتركة للواء الدبابات 134 التابع للقوات المسلحة السورية في المنطقة الواقعة غرب جبل تل التويد".واعتبر إيغوروف أن هذا الحادث، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين قوات الحكومة السورية، يدل على عدم قدرة ما يسمى "التحالف المناهض للإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على ضمان السيطرة على منطقة التنف وقمع الأعمال الإرهابية.وسجل خلال اليوم الماضي، ثلاث هجمات في منطقة خفض التصعيد شنتها عناصر من "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا)، وقع اثنان منها في محافظة إدلب، وهجوم واحد في محافظة اللاذقية.
https://sputnikarabic.ae/20220825/أبناء-القبائل-العربية-ينتزعون-حقل-نفط-في-سوريا-من-السيطرة-الأمريكية-والأخيرة-تحاصرهم-داخله--1066852326.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
مسلحون يهاجمون موقعا للجيش السوري انطلاقا من التنف الخاضعة للسيطرة الأمريكية
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هاجم مسلحون من منطقة التنف السورية الخاضعة لسيطرة القوات الأمريكية بطريقة غير شرعية، موقع مفرزة تابع للواء 134 دبابات التابع للجيش السوري ما أدى لمقتل جندي وجرح اثنين آخرين.
وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ إيغوروف، اليوم السبت: "هاجم مسلحون من تشكيلات مسلحة غير قانونية تعمل بمنطقة التنف في الأراضي الخاضعة لسيطرة "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة موقع المفرزة المشتركة للواء الدبابات 134 التابع للقوات المسلحة السورية في المنطقة الواقعة غرب جبل تل التويد".
وتابع إيغوروف في مؤتمر صحفي: "نتيجة لتفجير ناتح عن هجوم طائرة دون طيار من إنتاج محلي أطلقها المسلحون، قتل جندي واحد من القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية، وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة".
واعتبر إيغوروف أن هذا الحادث، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين قوات الحكومة السورية، يدل على عدم قدرة ما يسمى "التحالف المناهض للإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على ضمان السيطرة على منطقة التنف وقمع الأعمال الإرهابية.
وسجل خلال اليوم الماضي، ثلاث هجمات في منطقة خفض التصعيد شنتها عناصر من "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا)، وقع اثنان منها في محافظة إدلب، وهجوم واحد في محافظة اللاذقية.