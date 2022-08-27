https://sputnikarabic.ae/20220827/مضاد-الليزر-الجديد-ووعي-النباتات-وشريك-التطور-المغبون-وقياس-كثافة-الأرض-1066908783.html

مضاد الليزر الجديد ووعي النباتات وشريك التطور المغبون وقياس كثافة الأرض

مضاد الليزر الجديد ووعي النباتات وشريك التطور المغبون وقياس كثافة الأرض

وجد باحثون أنه يمكن لمضاد الليزر أن يجعل أي جسم يمتص الضوء؛ حيث تعمل متاهة من المرايا والعدسات على تحويل أي مادة إلى ممتص ضوئي عالي الكفاءة. 27.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-27T17:02+0000

2022-08-27T17:02+0000

2022-08-27T17:02+0000

مرايا العلوم

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مضاد الليزر الجديد ووعي النباتات وشريك التطور المغبون وقياس كثافة الأرض مضاد الليزر الجديد ووعي النباتات وشريك التطور المغبون وقياس كثافة الأرض

ووفق تحليل حديث لبيانات، تشير عظام الأطراف القديمة إلى أن أسلاف البشر كانوا يسيرون بشكل مستقيم أي منتصبين – قبل نحو 7 ملايين سنة..نص الحلقة:- تجارب جذرية جديدة تلمح إلى وعي النبات. أفكار قد تبدو جامحة، لكن التجارب الحديثة تشير إلى أن النباتات قد يكون لديها القدرة على التعلم واتخاذ القرارات. إذن، هل تلك الفرضيات صحيحة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فماذا تعني لفهمنا للوعي والعقل البشري؟- وجد باحثون أنه يمكن لمضاد الليزر أن يجعل أي جسم يمتص الضوء؛ حيث تعمل متاهة من المرايا والعدسات على تحويل أي مادة إلى ممتص ضوئي عالي الكفاءة. يمكن استخدام هذه الطريقة لجمع الضوء من النجوم الخافتة جدا. يمكن أيضا استخدامها لشحن الأجهزة الأكبر بكفاءة مع طاقة الضوء الممتص، مثل شحن طائرة دون طيار عن طريق استهدافها بالليزر من مسافة بعيدة. ويريد الفريق تعزيز تعدد استخدامات الجهاز الجديد بشكل أكبر من خلال جعله يمتص ضوء العديد من الألوان في وقت واحد.- وفق تحليل حديث لبيانات، تشير عظام الأطراف القديمة إلى أن أسلاف البشر كانوا يسيرون بشكل مستقيم أي منتصبين، وذلك قبل نحو 7 ملايين سنة.. وربما كان "Sahelanthropus" هو أول عضو يسير على قدمين في سلالة بشرية، لكن الخبراء يقولون إن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة.-في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن واحدة من التجارب المهمة في تاريخ العلم الحديث، ومحاولة علماء وزن العالم أو تجربة قياس كثافة الأرض، وثابت الجاذبية.وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة واحد من الرواد وهو ألفرد راسل والاس عالم الطبيعة والمستكشف والجغرافي وعالم أنثروبولوجيا والأحياء الذي اشتهر بتطوير نظرية التطور من خلال الانتقاء الطبيعي. والذي نشرت ورقته حول هذا الموضوع بالتزامن مع بعض كتابات تشارلز داروين عام 1858، ودفع هذا داروين إلى نشر أفكاره الخاصة في كتاب "أصل الأنواع".يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مرايا العلومالإعداد والتقديم: أحمد أحمد

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