https://sputnikarabic.ae/20220827/مطرب-تركي-شهير-يحيي-حفلا-على-كرسي-متحرك-ويرفض-إلغاءه-بعد-حادث-أليم-فيديو-1066890605.html
مطرب تركي شهير يحيي حفلا على كرسي متحرك ويرفض إلغاءه بعد حادث أليم... فيديو
مطرب تركي شهير يحيي حفلا على كرسي متحرك ويرفض إلغاءه بعد حادث أليم... فيديو
رفض المطرب التركي الشهير إبراهيم تاتليس إلغاء حفل يوم الخميس وأصر على إحيائه وذلك بعد ساعات من تعرضه لحادث سير تسبب في دخوله المستشفى للعلاج. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T08:00+0000
2022-08-27T08:00+0000
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وذكرت وسائل إعلام، أن تاتليس أصيب بعد اصطدام السيارة التي كان يستقلها بشاحنة أثناء سفره إلى مدينة بودروم، وهي منتجع شهير حيث يقضي فيها معظم أيام الصيف.وتمكن المسعفون ورجال الأطفاء من إخراج تاتليس من السيارة ونقله إلى المستشفى.أظهر التحقيق الأولي أن السائقين فقدا السيطرة على سيارتيهما على الطريق، والتي كانت زلقة بسبب الأمطار. كما اشتعلت النيران في محركي السيارتين بعد الحادث، لكن المارة تمكنوا من إخمادها.وتسبب الحادث في كسر في ساق تاتليس لكنه أصر على تقديم الحفل الذي كان مقررا في نفس اليوم.وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمطرب بعد الحادث وهو يغني جالسا على كرسي.يشار إلى أن إبراهيم تاتليس يلقبه الأتراك بـ "الإمبراطور"، وهو أيضا مغني معروف في الشرق الأوسط والعالم العربي، ويشتهر بأغاني "الأرابيسك" المستعارة بشكل كبير من الألحان العربية. ولا يزال المطرب البالغ من العمر 70 عامًا يحظى بشعبية كبيرة في تركيا.
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أخبار تركيا اليوم, منوعات, مجتمع
أخبار تركيا اليوم, منوعات, مجتمع
مطرب تركي شهير يحيي حفلا على كرسي متحرك ويرفض إلغاءه بعد حادث أليم... فيديو
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رفض المطرب التركي الشهير إبراهيم تاتليس إلغاء حفل يوم الخميس وأصر على إحيائه وذلك بعد ساعات من تعرضه لحادث سير تسبب في دخوله المستشفى للعلاج.
وذكرت وسائل إعلام، أن تاتليس أصيب بعد اصطدام السيارة التي كان يستقلها بشاحنة أثناء سفره إلى مدينة بودروم، وهي منتجع شهير حيث يقضي فيها معظم أيام الصيف.
وتمكن المسعفون ورجال الأطفاء من إخراج تاتليس من السيارة ونقله إلى المستشفى.
أظهر التحقيق الأولي أن السائقين فقدا السيطرة على سيارتيهما على الطريق، والتي كانت زلقة بسبب الأمطار. كما اشتعلت النيران في محركي السيارتين بعد الحادث، لكن المارة تمكنوا من إخمادها.
وتسبب الحادث في كسر في ساق تاتليس لكنه أصر على تقديم الحفل الذي كان مقررا في نفس اليوم.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمطرب بعد الحادث وهو يغني جالسا على كرسي.
يشار إلى أن إبراهيم تاتليس يلقبه الأتراك بـ "الإمبراطور"، وهو أيضا مغني معروف في الشرق الأوسط والعالم العربي، ويشتهر بأغاني "الأرابيسك" المستعارة بشكل كبير من الألحان العربية.
ولا يزال المطرب البالغ من العمر 70 عامًا يحظى بشعبية كبيرة في تركيا.