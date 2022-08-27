https://sputnikarabic.ae/20220827/مقترح-بتشكيل-وفد-برئاسة-بارزاني-للقاء-الصدر-لإنهاء-الأزمة-بالعراق-1066893485.html
مقترح بتشكيل وفد برئاسة بارزاني للقاء الصدر لإنهاء الأزمة بالعراق
مقترح بتشكيل وفد برئاسة بارزاني للقاء الصدر لإنهاء الأزمة بالعراق
دعا أحمد الجبوري عضو البرلمان العراقي ورئيس حزب الجماهير الوطنية أمس الجمعة، إلى تشكيل وفد رفيع برئاسة الزعيم الكردي المعروف مسعود بارزاني للقاء الزعيم البارز... 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T09:56+0000
2022-08-27T09:56+0000
2022-08-27T09:56+0000
العالم العربي
العراق
مسعود بارزاني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102022/36/1020223609_0:46:1928:1131_1920x0_80_0_0_5d4a46dbfd40c1f6564a2f6f24ed7168.jpg
وقال الجبوري في بيان نجدد" تذكير القيادات السياسية بالنصيحة التي سبقت الاحتجاجات والاعتصامات ومنعطف تشكيل الحكومة بغياب أي حل، دون تشكيل وفد يحظى بثقة الزعيم الصدر لإنهاء الجدل السياسي الذي أفرزه عناد المواقف خارج معادلة صناديق الاقتراع".وقدم الجبوري مقترحا بتشكيل وفد رفيع المستوى برئاسة مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهادي العامري القيادي في الإطار التنسيقي الذي يضم غالبية الأحزب الشيعية، للذهاب إلى الصدر ومصارحته بأساسيات الأزمة وحلولها.وأضاف الجبوري "سيجد (الوفد) في الحنانة (بيت الصدر) صوتا عراقيا مسموعا مثلما تعود الجميع على ذلك منذ سنين، عندها فقط نستبشر خيرا بحلول العقل والمصير المشترك".وخلص إلى القول "التيار الصدري كان وسيبقى ركيزة أساسية لا غنى عنها في الاستقرار السياسي و السلم الأهلي"، وفقا لوكالة "شينخوا".ودخل العراق بانسداد سياسي منذ عدة أشهر بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي التي فازت بالمركز الأول فيها الكتلة الصدرية التي أعلن زعيمها مقتدى الصدر عزمه على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية".
https://sputnikarabic.ae/20220731/بارزاني-يطلق-مبادرة-لحل-أزمة-اقتحام-البرلمان-العراقي-1065802133.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102022/36/1020223609_215:0:1928:1285_1920x0_80_0_0_e8db8aa7d117f5f972786e2fd7bbc314.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, مسعود بارزاني
العالم العربي, العراق, مسعود بارزاني
مقترح بتشكيل وفد برئاسة بارزاني للقاء الصدر لإنهاء الأزمة بالعراق
تابعنا عبر
دعا أحمد الجبوري عضو البرلمان العراقي ورئيس حزب الجماهير الوطنية أمس الجمعة، إلى تشكيل وفد رفيع برئاسة الزعيم الكردي المعروف مسعود بارزاني للقاء الزعيم البارز مقتدى الصدر لإنهاء الانسداد السياسي الذي يمر به العراق بعد انتخابات العاشر من أكتوبر الماضي.
وقال الجبوري في بيان نجدد" تذكير القيادات السياسية بالنصيحة التي سبقت الاحتجاجات والاعتصامات ومنعطف تشكيل الحكومة
بغياب أي حل، دون تشكيل وفد يحظى بثقة الزعيم الصدر لإنهاء الجدل السياسي الذي أفرزه عناد المواقف خارج معادلة صناديق الاقتراع".
وقدم الجبوري مقترحا بتشكيل وفد رفيع المستوى برئاسة مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهادي العامري القيادي في الإطار التنسيقي الذي يضم غالبية الأحزب الشيعية، للذهاب إلى الصدر ومصارحته بأساسيات الأزمة وحلولها.
وأضاف الجبوري "سيجد (الوفد) في الحنانة (بيت الصدر) صوتا عراقيا مسموعا مثلما تعود الجميع على ذلك منذ سنين، عندها فقط نستبشر خيرا بحلول العقل والمصير المشترك".
وخلص إلى القول "التيار الصدري
كان وسيبقى ركيزة أساسية لا غنى عنها في الاستقرار السياسي و السلم الأهلي"، وفقا لوكالة "شينخوا".
ودخل العراق بانسداد سياسي منذ عدة أشهر بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي التي فازت بالمركز الأول فيها الكتلة الصدرية التي أعلن زعيمها مقتدى الصدر عزمه على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية".