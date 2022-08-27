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https://sputnikarabic.ae/20220827/مقترح-بتشكيل-وفد-برئاسة-بارزاني-للقاء-الصدر-لإنهاء-الأزمة-بالعراق-1066893485.html
مقترح بتشكيل وفد برئاسة بارزاني للقاء الصدر لإنهاء الأزمة بالعراق
مقترح بتشكيل وفد برئاسة بارزاني للقاء الصدر لإنهاء الأزمة بالعراق
دعا أحمد الجبوري عضو البرلمان العراقي ورئيس حزب الجماهير الوطنية أمس الجمعة، إلى تشكيل وفد رفيع برئاسة الزعيم الكردي المعروف مسعود بارزاني للقاء الزعيم البارز... 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T09:56+0000
2022-08-27T09:56+0000
العالم العربي
العراق
مسعود بارزاني
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وقال الجبوري في بيان نجدد" تذكير القيادات السياسية بالنصيحة التي سبقت الاحتجاجات والاعتصامات ومنعطف تشكيل الحكومة بغياب أي حل، دون تشكيل وفد يحظى بثقة الزعيم الصدر لإنهاء الجدل السياسي الذي أفرزه عناد المواقف خارج معادلة صناديق الاقتراع".وقدم الجبوري مقترحا بتشكيل وفد رفيع المستوى برئاسة مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهادي العامري القيادي في الإطار التنسيقي الذي يضم غالبية الأحزب الشيعية، للذهاب إلى الصدر ومصارحته بأساسيات الأزمة وحلولها.وأضاف الجبوري "سيجد (الوفد) في الحنانة (بيت الصدر) صوتا عراقيا مسموعا مثلما تعود الجميع على ذلك منذ سنين، عندها فقط نستبشر خيرا بحلول العقل والمصير المشترك".وخلص إلى القول "التيار الصدري كان وسيبقى ركيزة أساسية لا غنى عنها في الاستقرار السياسي و السلم الأهلي"، وفقا لوكالة "شينخوا".ودخل العراق بانسداد سياسي منذ عدة أشهر بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي التي فازت بالمركز الأول فيها الكتلة الصدرية التي أعلن زعيمها مقتدى الصدر عزمه على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية".
https://sputnikarabic.ae/20220731/بارزاني-يطلق-مبادرة-لحل-أزمة-اقتحام-البرلمان-العراقي-1065802133.html
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العالم العربي, العراق, مسعود بارزاني
العالم العربي, العراق, مسعود بارزاني

مقترح بتشكيل وفد برئاسة بارزاني للقاء الصدر لإنهاء الأزمة بالعراق

09:56 GMT 27.08.2022
© AP Photoمقتدى الصدر
مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
© AP Photo
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دعا أحمد الجبوري عضو البرلمان العراقي ورئيس حزب الجماهير الوطنية أمس الجمعة، إلى تشكيل وفد رفيع برئاسة الزعيم الكردي المعروف مسعود بارزاني للقاء الزعيم البارز مقتدى الصدر لإنهاء الانسداد السياسي الذي يمر به العراق بعد انتخابات العاشر من أكتوبر الماضي.
وقال الجبوري في بيان نجدد" تذكير القيادات السياسية بالنصيحة التي سبقت الاحتجاجات والاعتصامات ومنعطف تشكيل الحكومة بغياب أي حل، دون تشكيل وفد يحظى بثقة الزعيم الصدر لإنهاء الجدل السياسي الذي أفرزه عناد المواقف خارج معادلة صناديق الاقتراع".
وقدم الجبوري مقترحا بتشكيل وفد رفيع المستوى برئاسة مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهادي العامري القيادي في الإطار التنسيقي الذي يضم غالبية الأحزب الشيعية، للذهاب إلى الصدر ومصارحته بأساسيات الأزمة وحلولها.
وأضاف الجبوري "سيجد (الوفد) في الحنانة (بيت الصدر) صوتا عراقيا مسموعا مثلما تعود الجميع على ذلك منذ سنين، عندها فقط نستبشر خيرا بحلول العقل والمصير المشترك".
وخلص إلى القول "التيار الصدري كان وسيبقى ركيزة أساسية لا غنى عنها في الاستقرار السياسي و السلم الأهلي"، وفقا لوكالة "شينخوا".
أنصار مقتدى الصدر يحتجون على ترشيح الكتلة المنافسة لرئاسة الوزراء في بغداد، ويدخلون مبنى البرلمان العراقي، العراق 27 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
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31 يوليو, 14:54 GMT
ودخل العراق بانسداد سياسي منذ عدة أشهر بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي التي فازت بالمركز الأول فيها الكتلة الصدرية التي أعلن زعيمها مقتدى الصدر عزمه على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية".
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