https://sputnikarabic.ae/20220827/مواطنة-بريطانية-تندم-على-استضافة-مهاجرين-من-أوكرانيا-1066891768.html
مواطنة بريطانية تندم على استضافة مهاجرين من أوكرانيا
مواطنة بريطانية تندم على استضافة مهاجرين من أوكرانيا
كشفت مواطنة بريطانية عن تجربتها في استضاف لاجئين من أوكرانيا، واصفة القرار بالكارثة التي لم تكن تتوقعها مطلقا. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T09:08+0000
2022-08-27T09:08+0000
2022-08-27T09:08+0000
العالم
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ونقلت صحية "ديلي مايل" تصريحات البريطانية، كلارا ماغواير، من بلدة بول، حيث قررت إيواء امرأة أوكرانية مع ابنتها، وذلك بعد أن بقيت وحيدة نتيجة وفاة زوجها بفيروس كورونا المستجد.وقالت المواطنة البريطانية البالغة 54 من العمر أن الضيفة الأوكرانية كانت تكسب حوالي 700 جنيه إسترليني شهريًا من عملها باللغة الفرنسية وكان تحصل على مبالغ مماثلة على شكل استحقاقات لطفلها.وِأشارت ماغواير أنها "أجبرت على توفير غرفتي نوم لهما وأمنت لهما الطبابة وكانت تذهب معهما إلى متجر خاص، لأن الأوكرانيات لا يأكلن الطعام البريطاني".وتابعت المواطنة قائلة: "أسوأ شيء هو أنه بعد كل ما قمت به من تضحيات من أجلهم لم أتلق أبدًا كلمة امتنان واحدة ولن يندمجوا ولم يفهموا مدى أهمية أن نكون ممتنين وكان الأمر فظيعًا".وبحسب ماغواير، فإنها لم تحصل على منحة مقدارها 350 جنيهًا والتي تعطى لكل أسرة مضيفة، مشيرة إلى أنه بعد كل ما مرت به تشعر "بالتقليل من قيمتها واستغلالها بالكامل"، متعهدة "لن تتكرر مرة أخرى" للمشاركة، حيث وصفت تجربتها بأنها "كارثة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مواطنة بريطانية تندم على استضافة مهاجرين من أوكرانيا
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كشفت مواطنة بريطانية عن تجربتها في استضاف لاجئين من أوكرانيا، واصفة القرار بالكارثة التي لم تكن تتوقعها مطلقا.
ونقلت صحية "ديلي مايل" تصريحات البريطانية
، كلارا ماغواير، من بلدة بول، حيث قررت إيواء امرأة أوكرانية مع ابنتها، وذلك بعد أن بقيت وحيدة نتيجة وفاة زوجها بفيروس كورونا المستجد.
وقالت المواطنة البريطانية البالغة 54 من العمر أن الضيفة الأوكرانية كانت تكسب حوالي 700 جنيه إسترليني شهريًا من عملها باللغة الفرنسية وكان تحصل على مبالغ مماثلة على شكل استحقاقات لطفلها.
وِأشارت ماغواير أنها "أجبرت على توفير غرفتي نوم لهما وأمنت لهما الطبابة وكانت تذهب معهما إلى متجر خاص، لأن الأوكرانيات لا يأكلن الطعام البريطاني".
وتابعت المواطنة قائلة: "أسوأ شيء هو أنه بعد كل ما قمت به من تضحيات من أجلهم لم أتلق أبدًا كلمة امتنان واحدة ولن يندمجوا ولم يفهموا مدى أهمية أن نكون ممتنين وكان الأمر فظيعًا".
وبحسب ماغواير، فإنها لم تحصل على منحة مقدارها 350 جنيهًا والتي تعطى لكل أسرة مضيفة، مشيرة إلى أنه بعد كل ما مرت به تشعر "بالتقليل من قيمتها واستغلالها بالكامل"، متعهدة "لن تتكرر مرة أخرى" للمشاركة، حيث وصفت تجربتها بأنها "كارثة".