https://sputnikarabic.ae/20220827/هل-يهدد-ارتفاع-أسعار-الطاقة-وجود-الاتحاد-الأوروبي-1066901913.html

هل يهدد ارتفاع أسعار الطاقة وجود الاتحاد الأوروبي

هل يهدد ارتفاع أسعار الطاقة وجود الاتحاد الأوروبي

حذر وزير العدل التشيكي، بافيل بلاجيك، الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حاليا، من أن الارتفاع الكبير والسريع في أسعار الطاقة في أوروبا يهدد وجود الاتحاد... 27.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-27T14:07+0000

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هل يهدد ارتفاع أسعار الطاقة وجود الاتحاد الأوروبي هل يهدد ارتفاع أسعار الطاقة وجود الاتحاد الأوروبي

وأفاد المسؤول الأوروبي بأن الوضع في المجال الاجتماعي والسياسي بات دراميا بشكل لم يحدث منذ عقود، مشيرا إلى أن حكومته "لن تبقى في السلطة طويلا ما لم تحل أزمة الطاقة، وإذا لم يتم العثور على حل لهذه الأزمة على المستوى الأوروبي، فسيكون الاتحاد الأوروبي بحد ذاته مهددا".وخلال أسبوع جنوني لأسعار الطاقة في أوروبا، سجّلت أسعار الكهرباء بالجملة لعام 2023 في ألمانيا وفرنسا أرقاما قياسية، الجمعة، حيث تجاوز سعر ميجاوات/ساعة نحو 850 يورو في ألمانيا وأكثر من ألف يورو في فرنسا، بعد أن كان سعر ميجاوات/ ساعة نحو 85 يورو قبل عام، أما في بريطانيا فقد أعلنت الحكومة رفع أسعار الطاقة بنحو 80%.وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار الدكتور وائل النحاس، إن "قرارات رفع أسعار الطاقة بهذه المستويات التي شهدناها خلال الساعات الأخيرة من شأنه أن يعيد الاقتصاد الأوروبي إلى الوراء خمسين عاما، مع ارتفاع تكلفة الطاقة في الناتج المحلي بما يؤدي إلى خلل في الموازين وفي مخارج الاقتصاديات، وهو ما يؤثر بالفعل على الوحدة داخل هذا الكيان".وأشار إلى أن "الاقتصادات الأوروبية تحاول امتصاص الصدمات المتلاحقة منذ 2008، وقد سعت لعدم الخضوع لصندوق النقد الدولي، ما أدي إلى تراجع مؤشرات اقتصاداتها، واستنزاف الصناديق الخاصة وصناديق الاحتياطيات، بمن فيهم الدول التي تمثل العمود الفقري لاقتصاد الاتحاد".وأكد الكاتب المختص بالشأن الأوروبي، مجدي يوسف أن "الشارع الأوروبي كان يتعاطف في البداية مع أوكرانيا، لكن هذا التعاطف تناقص إلى أن انقلب غضبا ضد الأوكرانيين، وأيضا ضد صناع السياسيات الأوروبية، حيث يرفض المواطن الأوروبي أن يدفع ثمن الموقف السياسي الأوروبي، ويعتبرون مطالب المفوضية الأوروبية أخطاء سياسية، لا ناقة لهم فيها ولا جمل، ويتساءلون لماذا تدفع أوروبا معونات عسكرية هائلة لأوكرانيا ويتم تحصيها من جيوب المواطنين".وأوضح يوسف أن "أسعار الطاقة ارتفعت في بلجيكا بأكثر من 80 في المئة، ولن يتمكن نحو 6 في المئة من الشعب البلجيكي من تدفئة منازلهم خلال الشتاء، كما لن يتمكن أكثر من 13 في المئة من دفع فواتير المعيشة اليومية من ماء وكهرباء وغذاء، وهناك اكثر من 30 في المئة لن يتمكنوا من تسديد ديون البنوك من أقساط المنازل، وكلها أمور تقابل بالغضب والاضرابات، إلا أنها لن تتحول إلى ثورة، لكن ربما تطيح بالعديد حكومات الأوروبية، ورأينا هذا بالفعل في عدد من الدول".واعتبر الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية د. بيير عازار أن "المواطن الأوروبي لا يتقبل قرارات حكومته، لكنه مازال يثق في قدرات الدول على لجم التضخم، والعقل الأوروبي مطواع، كما أن الأوروبيين غير جاهزين للثورات ويعتبرون أنه لا يوجد مبرر لها، وهم يفهمون أنها ليست لحظة مناسبة للثورات خاصة أن قياداتهم حاولت إقناعهم بأن هناك تأثير كبير لروسيا في هذه الأزمة".وأكد الخبير أنه "يتعين الآن على العقل الاستراتيجي الأوروبي أن يفهم بأنه عندما دعم أوكرانيا في الحرب فإن عليه أن يتعلم كيف يسبح في محيط اللايقين، وعليه أن يفهم أن روسيا تمتلك قدرات هائلة، وتستطيع أن تؤثر على مجمل الواقع الأوروبي".يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مساحة حرةإعداد وتقديم: جيهان لطفي

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