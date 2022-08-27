https://sputnikarabic.ae/20220827/هيئة-أسواق-المال-الكويتية-تدرس-تطبيق-ضوابط-التمويل-المستدام-1066893676.html
هيئة أسواق المال الكويتية تدرس تطبيق ضوابط التمويل المستدام
هيئة أسواق المال الكويتية تدرس تطبيق ضوابط التمويل المستدام
قالت هيئة أسواق المال الكويتية أنها مهتمة بدراسة تطبيق ضوابط التمويل المستدام في المجالات الخاضعة لرقابتها، بهدف تضمين عوامل الاستدامة البيئية والاجتماعية... 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T10:02+0000
2022-08-27T10:02+0000
2022-08-27T10:02+0000
الكويت
العالم العربي
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وأوضحت شبكة "الراي" أن توجه هيئة أسواق المال الكويتية يأتي سعيا منها لمواكبة التوجه العالمي وتحويل أسواق المال إلى أسواق أكثر استدامة.وأوضحت الهيئة في بيان لها أن ذلك التوجه يرتكز على سبعة ركائز متوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) وهي كالتالي:في سياق متصل، قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية يوم 24 أغسطس/ آب إدخال حزمة من الإضافات التشريعية والتعديلات على كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ذات العلاقة بضوابط التمويل المستدام.وتأتي هذه التعديلات متوافقة مع توصيات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) الصادرة عن لجنة التنمية والأسواق الناشئة (GEMC) .
الكويت
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الكويت, العالم العربي
هيئة أسواق المال الكويتية تدرس تطبيق ضوابط التمويل المستدام
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قالت هيئة أسواق المال الكويتية أنها مهتمة بدراسة تطبيق ضوابط التمويل المستدام في المجالات الخاضعة لرقابتها، بهدف تضمين عوامل الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع المالي.
وأوضحت شبكة
"الراي" أن توجه هيئة أسواق المال الكويتية يأتي سعيا منها لمواكبة التوجه العالمي وتحويل أسواق المال إلى أسواق أكثر استدامة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن ذلك التوجه يرتكز على سبعة ركائز متوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) وهي كالتالي:
5.
رعاية صحية عالية الجودة.
في سياق متصل، قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية يوم 24 أغسطس/ آب إدخال حزمة من الإضافات التشريعية والتعديلات على كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ذات العلاقة بضوابط التمويل المستدام.
وتأتي هذه التعديلات متوافقة مع توصيات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) الصادرة عن لجنة التنمية والأسواق الناشئة (GEMC) .