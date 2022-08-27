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هيئة أسواق المال الكويتية تدرس تطبيق ضوابط التمويل المستدام
هيئة أسواق المال الكويتية تدرس تطبيق ضوابط التمويل المستدام
قالت هيئة أسواق المال الكويتية أنها مهتمة بدراسة تطبيق ضوابط التمويل المستدام في المجالات الخاضعة لرقابتها، بهدف تضمين عوامل الاستدامة البيئية والاجتماعية... 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T10:02+0000
2022-08-27T10:02+0000
الكويت
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وأوضحت شبكة "الراي" أن توجه هيئة أسواق المال الكويتية يأتي سعيا منها لمواكبة التوجه العالمي وتحويل أسواق المال إلى أسواق أكثر استدامة.وأوضحت الهيئة في بيان لها أن ذلك التوجه يرتكز على سبعة ركائز متوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) وهي كالتالي:في سياق متصل، قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية يوم 24 أغسطس/ آب إدخال حزمة من الإضافات التشريعية والتعديلات على كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ذات العلاقة بضوابط التمويل المستدام.وتأتي هذه التعديلات متوافقة مع توصيات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) الصادرة عن لجنة التنمية والأسواق الناشئة (GEMC) .
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الكويت, العالم العربي
الكويت, العالم العربي

هيئة أسواق المال الكويتية تدرس تطبيق ضوابط التمويل المستدام

10:02 GMT 27.08.2022
© AFP 2022 / Yasser Al-Zayyat برج الحمراء، هو برج ومجمع تجاري تابع شركة الحمراء العقارية، ويبلغ ارتفاع برج الحمراء نحو 414 مترا، الكويت 31 أغسطس 2021
برج الحمراء، هو برج ومجمع تجاري تابع شركة الحمراء العقارية، ويبلغ ارتفاع برج الحمراء نحو 414 مترا، الكويت 31 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
© AFP 2022 / Yasser Al-Zayyat
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قالت هيئة أسواق المال الكويتية أنها مهتمة بدراسة تطبيق ضوابط التمويل المستدام في المجالات الخاضعة لرقابتها، بهدف تضمين عوامل الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع المالي.
وأوضحت شبكة "الراي" أن توجه هيئة أسواق المال الكويتية يأتي سعيا منها لمواكبة التوجه العالمي وتحويل أسواق المال إلى أسواق أكثر استدامة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن ذلك التوجه يرتكز على سبعة ركائز متوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) وهي كالتالي:
1.
مكانة دولية متميزة.
2.
بنية تحتية متطورة.
3.
رأس مال بشري إبداعي.
4.
إدارة حكومية فاعلة.
5.
رعاية صحية عالية الجودة.
6.
اقتصاد متنوع مستدام.
7.
بيئة معيشية مستدامة.
في سياق متصل، قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية يوم 24 أغسطس/ آب إدخال حزمة من الإضافات التشريعية والتعديلات على كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما ذات العلاقة بضوابط التمويل المستدام.
وتأتي هذه التعديلات متوافقة مع توصيات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) الصادرة عن لجنة التنمية والأسواق الناشئة (GEMC) .
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