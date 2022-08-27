https://sputnikarabic.ae/20220827/واردات-المكسيك-من-روسيا-ترتفع-20-في-النصف-الأول-من-2022-1066888476.html
واردات المكسيك من روسيا ترتفع 20% في النصف الأول من 2022
واردات المكسيك من روسيا ترتفع 20% في النصف الأول من 2022
استوردت المكسيك بضائع من روسيا بقيمة 1.193 مليار دولار في الفترة من يناير إلى يونيو من هذا العام، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن بنك المكسيك. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T02:27+0000
2022-08-27T02:27+0000
2022-08-27T02:27+0000
روسيا
المكسيك
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مكسيكو سيتي- سبوتنيك. وفي يونيو، تجاوز حجم الواردات من روسيا 275 مليون دولار، وهو ثاني أعلى رقم في تاريخ المكسيك.وفي النصف الأول من عام 2022، بلغ حجم واردات المكسيك من روسيا 1.193 مليار دولار، وفقا لبنك المكسيك، وهو ما يزيد بنسبة 20.85٪ عن رقم العام الماضي (987.6 مليون دولار).وتعد روسيا المورد الدولي الرئيسي للأسمدة إلى المكسيك بحصة تبلغ حوالي ربع جميع واردات النيتروجين والنيتروجين المختلط والفوسفور وأسمدة البوتاس.وتشمل الواردات الهامة الأخرى من روسيا الصلب المدلفن والألمنيوم والمطاط الصناعي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, المكسيك
واردات المكسيك من روسيا ترتفع 20% في النصف الأول من 2022
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استوردت المكسيك بضائع من روسيا بقيمة 1.193 مليار دولار في الفترة من يناير إلى يونيو من هذا العام، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن بنك المكسيك.
مكسيكو سيتي- سبوتنيك
. وفي يونيو، تجاوز حجم الواردات من روسيا 275 مليون دولار، وهو ثاني أعلى رقم في تاريخ المكسيك.
وفي النصف الأول من عام 2022، بلغ حجم واردات المكسيك من روسيا 1.193 مليار دولار، وفقا لبنك المكسيك، وهو ما يزيد بنسبة 20.85٪ عن رقم العام الماضي (987.6 مليون دولار).
وتعد روسيا المورد الدولي الرئيسي للأسمدة
إلى المكسيك بحصة تبلغ حوالي ربع جميع واردات النيتروجين والنيتروجين المختلط والفوسفور وأسمدة البوتاس.
وتشمل الواردات الهامة الأخرى من روسيا الصلب المدلفن والألمنيوم والمطاط الصناعي.