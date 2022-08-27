وزارة الدفاع البريطانية تعلن تسليم أوكرانيا طائرات بدون طيار للبحث عن الألغام تحت الماء
12:01 GMT 27.08.2022 (تم التحديث: 12:04 GMT 27.08.2022)
© Photo / Пресс-служба РособоронэкспортаОрион-Э/ Orion-E/أوريون-إيه
© Photo / Пресс-служба Рособоронэкспорта
أعلنت وزارة الدفاع في بريطانيا عن تسليم طائرات بدون طيار للبحث عن الألغام تحت الماء إلى أوكرانيا.
ووفقا للبيان الذي نشرته الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أوضحت أن تسليمها هذا النوع من الطائرات إلى أوكرانيا هدفه البحث عن الألغام تحت الماء لتطهير الساحل.
🇬🇧 is giving six underwater drones to 🇺🇦 & training their personnel to use them to clear their coast of mines.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 27, 2022
The autonomous vehicles can detect, locate & identify mines using an array of sensors so the Ukrainian Navy can destroy them.
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وقال البيان: "المملكة المتحدة تقدم طائرات بدون طيار لأوكرانيا وتدريب أفراد أوكرانيين في بريطانيا على استخدامها لتطهير سواحلهم من الألغام".
وبحسب الوزارة، ستتلقى أوكرانيا ست طائرات بدون طيار لصيد الألغام، وسيتم توفير نصفهم من احتياطيات المملكة المتحدة، ومن المقرر شراء الثلاثة الآخرين من صناعة الدفاع.
وكانت روسيا قد بدأت عملية عسكرية في أوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط، بعد أن ناشدت جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد القوات الأوكرانية.
ورداً على العملية الروسية، بدأت الدول الغربية في تزويد أوكرانيا بأنواع كثيرة من الأسلحة، إضافة إلى إطلاقها عدد من حزم العقوبات الشاملة ضد موسكو.