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https://sputnikarabic.ae/20220827/وزارة-الدفاع-البريطانية-تعلن-تسليم-أوكرانيا-طائرات-بدون-طيار-للبحث-عن-الألغام-تحت-الماء-1066897268.html
وزارة الدفاع البريطانية تعلن تسليم أوكرانيا طائرات بدون طيار للبحث عن الألغام تحت الماء
وزارة الدفاع البريطانية تعلن تسليم أوكرانيا طائرات بدون طيار للبحث عن الألغام تحت الماء
أعلنت وزارة الدفاع في بريطانيا عن تسليم طائرات بدون طيار للبحث عن الألغام تحت الماء إلى أوكرانيا. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T12:01+0000
2022-08-27T12:04+0000
بريطانيا
أخبار أوكرانيا
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ووفقا للبيان الذي نشرته الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أوضحت أن تسليمها هذا النوع من الطائرات إلى أوكرانيا هدفه البحث عن الألغام تحت الماء لتطهير الساحل.وقال البيان: "المملكة المتحدة تقدم طائرات بدون طيار لأوكرانيا وتدريب أفراد أوكرانيين في بريطانيا على استخدامها لتطهير سواحلهم من الألغام".وبحسب الوزارة، ستتلقى أوكرانيا ست طائرات بدون طيار لصيد الألغام، وسيتم توفير نصفهم من احتياطيات المملكة المتحدة، ومن المقرر شراء الثلاثة الآخرين من صناعة الدفاع.ورداً على العملية الروسية، بدأت الدول الغربية في تزويد أوكرانيا بأنواع كثيرة من الأسلحة، إضافة إلى إطلاقها عدد من حزم العقوبات الشاملة ضد موسكو.
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بريطانيا, أخبار أوكرانيا
بريطانيا, أخبار أوكرانيا

وزارة الدفاع البريطانية تعلن تسليم أوكرانيا طائرات بدون طيار للبحث عن الألغام تحت الماء

12:01 GMT 27.08.2022 (تم التحديث: 12:04 GMT 27.08.2022)
© Photo / Пресс-служба РособоронэкспортаОрион-Э/ Orion-E/أوريون-إيه
Орион-Э/ Orion-E/أوريون-إيه - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
© Photo / Пресс-служба Рособоронэкспорта
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أعلنت وزارة الدفاع في بريطانيا عن تسليم طائرات بدون طيار للبحث عن الألغام تحت الماء إلى أوكرانيا.
ووفقا للبيان الذي نشرته الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أوضحت أن تسليمها هذا النوع من الطائرات إلى أوكرانيا هدفه البحث عن الألغام تحت الماء لتطهير الساحل.
وقال البيان: "المملكة المتحدة تقدم طائرات بدون طيار لأوكرانيا وتدريب أفراد أوكرانيين في بريطانيا على استخدامها لتطهير سواحلهم من الألغام".
وبحسب الوزارة، ستتلقى أوكرانيا ست طائرات بدون طيار لصيد الألغام، وسيتم توفير نصفهم من احتياطيات المملكة المتحدة، ومن المقرر شراء الثلاثة الآخرين من صناعة الدفاع.

وكانت روسيا قد بدأت عملية عسكرية في أوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط، بعد أن ناشدت جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد القوات الأوكرانية.

ورداً على العملية الروسية، بدأت الدول الغربية في تزويد أوكرانيا بأنواع كثيرة من الأسلحة، إضافة إلى إطلاقها عدد من حزم العقوبات الشاملة ضد موسكو.
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