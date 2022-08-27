https://sputnikarabic.ae/20220827/وزير-الاقتصاد-اللبناني-يعلن-بدء-العمل-بمشروع-التحول-الرقمي-لحماية-المستهلك-1066891871.html
وزير الاقتصاد اللبناني يعلن بدء العمل بمشروع التحول الرقمي لحماية المستهلك
وزير الاقتصاد اللبناني يعلن بدء العمل بمشروع التحول الرقمي لحماية المستهلك
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام أن بدء تعاون وزارته مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعمل بمشروع التحول الرقمي لمديرية حماية المستهلك. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T09:09+0000
2022-08-27T09:09+0000
2022-08-27T09:09+0000
لبنان
العالم العربي
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وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن تمويل هذا المشروع سيكون من صندوق إنعاش لبنان، وهو صندوق استئماني متعدد الشركاء أنشىء لدعم جهود الإنعاش وإعادة الإعمار.وتعتبر هذه المبادرة نتاج جهود وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية لتسريع التحول الرقمي على المستوى الوطني، وكترجمة عملية لاستراتيجية التحول الرقمي التي وافق عليها مجلس الوزراء في 12 مايو/ أيار 2022.وأوضح الوزير اللبناني سلام إنه رغم الإمكانيات والموارد المحدودة لعبت مديرية حماية المستهلك في الوزارة دورا وطنيا حاسما في العامين الماضيين لضمان حصول المستهلكين وخاصة الفئات الضعيفة على سلع آمنة وبأسعار معقولة فضلا خدمات المرافق الأساسية.وأشاد سلام بالمبادرة قائلا إنها واحدة من أوائل وأهم المشاريع الوطنية التي تهدف إلى ميكنة ورقمنة الوظائف الإدارية الرئيسية وستشكل نقلة نوعية لعمل المديرية الرقابي.يشار إلى أن ميكنة ورقمنة المعاملات والعمليات الإدارية بداية أساسية وحاسمة لدفع أجندة التحول الرقمي للحكومة إلى الأمام ويجب أن تمهد الطريق بشكل مثالي لجهود الرقمنة على نطاق أوسع عبر الوظائف الحكومية الأخرى.
لبنان
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, العالم العربي
وزير الاقتصاد اللبناني يعلن بدء العمل بمشروع التحول الرقمي لحماية المستهلك
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أعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام أن بدء تعاون وزارته مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعمل بمشروع التحول الرقمي لمديرية حماية المستهلك.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام
أن تمويل هذا المشروع سيكون من صندوق إنعاش لبنان، وهو صندوق استئماني متعدد الشركاء أنشىء لدعم جهود الإنعاش وإعادة الإعمار.
وتعتبر هذه المبادرة نتاج جهود وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية لتسريع التحول الرقمي على المستوى الوطني، وكترجمة عملية لاستراتيجية التحول الرقمي التي وافق عليها مجلس الوزراء في 12 مايو/ أيار 2022.
وأوضح الوزير اللبناني سلام إنه رغم الإمكانيات والموارد المحدودة لعبت مديرية حماية المستهلك في الوزارة دورا وطنيا حاسما في العامين الماضيين لضمان حصول المستهلكين وخاصة الفئات الضعيفة على سلع آمنة وبأسعار معقولة فضلا خدمات المرافق الأساسية.
وأشاد سلام بالمبادرة قائلا إنها واحدة من أوائل وأهم المشاريع الوطنية التي تهدف إلى ميكنة ورقمنة الوظائف الإدارية الرئيسية وستشكل نقلة نوعية لعمل المديرية الرقابي.
وتابع أنه ضمن هذه المبادرة سيتم تبسيط وتسريع العمليات، بهدف تقليل الوقت اللازم للأعمال التجارية والتجار للتقدم بطلبات للحصول على التراخيص، وتحسين الوقت اللازم لضمان سلامة السلع المستوردة للاستهلاك والاستخدام المحليين.
يشار إلى أن ميكنة ورقمنة المعاملات والعمليات الإدارية بداية أساسية وحاسمة لدفع أجندة التحول الرقمي للحكومة إلى الأمام ويجب أن تمهد الطريق بشكل مثالي لجهود الرقمنة على نطاق أوسع عبر الوظائف الحكومية الأخرى.