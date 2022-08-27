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وفاة فنان لبناني بحادث سير مروع... صور
وفاة فنان لبناني بحادث سير مروع... صور
توفي، فجر اليوم السبت، الفنان اللبناني ​جورج الراسي​ في حادث سير مروع على الطريق الدولي الفاصل بين الحدود اللبنانية- السورية. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T07:07+0000
2022-08-27T07:07+0000
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وحسب ما نقلته "النهار" اللبنانية، أظهرت الصور فداحة الحادث الذي تعرض له الفنان اللبناني وكانت برفقته شابة أثناء عودته من سوريا.وأضافت "النهار" نقلا عن مصادر في الصليب الأحمر أن "الحادث وقع في تمام الساعة 05:16 فجراً، ما بين الحدود السورية- اللبنانية، وبسبب تحطم السيارة بشكل كامل اضطر عناصر الصليب الأحمر والدفاع المدني إلى استخدام أدوات حادة و٣ آليات لانتشال الجثتين، حيث استغرقت العملية نحو 40 دقيقة".وأوضحت أن مستشفى تعنايل الذي استقبل جثمان الفنان أكد الخبر الحزين في اتصال هاتفي.وحضرت الشرطة إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة الملابسات.وكانت المديرية العامة للدفاع المدني أفادت صباح اليوم السبت عبر "تويتر" عن سقوط قتيلين جراء اصطدام سيارتهما في الفاصل الاسمنتي عند نقطة المصنع الحدودية – البقاع.ونعى الفنان الكبير جورج وسوف زميله وصديقه جورج الراسي وكتب عبر "تويتر": "شو هالخبر الحزين صباح اليوم، كتير بكّير يا جورج.وتابع "الله يصبر أهل الفنان جورج الراسي على هالكارثة وأهل الصبية يللي كانت برفقتو. خالص التعازي لكل محبي جورج الراسي".
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مجتمع, منوعات, لبنان
مجتمع, منوعات, لبنان

وفاة فنان لبناني بحادث سير مروع... صور

07:07 GMT 27.08.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
مسيرة بعنوان لن ندفع الثمن تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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توفي، فجر اليوم السبت، الفنان اللبناني ​جورج الراسي​ في حادث سير مروع على الطريق الدولي الفاصل بين الحدود اللبنانية- السورية.
وحسب ما نقلته "النهار" اللبنانية، أظهرت الصور فداحة الحادث الذي تعرض له الفنان اللبناني وكانت برفقته شابة أثناء عودته من سوريا.
وأضافت "النهار" نقلا عن مصادر في الصليب الأحمر أن "الحادث وقع في تمام الساعة 05:16 فجراً، ما بين الحدود السورية- اللبنانية، وبسبب تحطم السيارة بشكل كامل اضطر عناصر الصليب الأحمر والدفاع المدني إلى استخدام أدوات حادة و٣ آليات لانتشال الجثتين، حيث استغرقت العملية نحو 40 دقيقة".
وأوضحت أن مستشفى تعنايل الذي استقبل جثمان الفنان أكد الخبر الحزين في اتصال هاتفي.
وحضرت الشرطة إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة الملابسات.
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني أفادت صباح اليوم السبت عبر "تويتر" عن سقوط قتيلين جراء اصطدام سيارتهما في الفاصل الاسمنتي عند نقطة المصنع الحدودية – البقاع.
ونعى الفنان الكبير جورج وسوف زميله وصديقه جورج الراسي وكتب عبر "تويتر": "شو هالخبر الحزين صباح اليوم، كتير بكّير يا جورج.
وتابع "الله يصبر أهل الفنان جورج الراسي على هالكارثة وأهل الصبية يللي كانت برفقتو. خالص التعازي لكل محبي جورج الراسي".
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