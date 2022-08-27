وفاة فنان لبناني بحادث سير مروع... صور
© Sputnik . Abdul Kader Albayمسيرة بعنوان "لن ندفع الثمن" تجوب بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية
© Sputnik . Abdul Kader Albay
توفي، فجر اليوم السبت، الفنان اللبناني جورج الراسي في حادث سير مروع على الطريق الدولي الفاصل بين الحدود اللبنانية- السورية.
وحسب ما نقلته "النهار" اللبنانية، أظهرت الصور فداحة الحادث الذي تعرض له الفنان اللبناني وكانت برفقته شابة أثناء عودته من سوريا.
حادث سير مأسوي يُنهي حياة الفنان #جورج _الراسي 💔🙏🏼 pic.twitter.com/98ZAPObqDf— Annahar (@Annahar) August 27, 2022
وأضافت "النهار" نقلا عن مصادر في الصليب الأحمر أن "الحادث وقع في تمام الساعة 05:16 فجراً، ما بين الحدود السورية- اللبنانية، وبسبب تحطم السيارة بشكل كامل اضطر عناصر الصليب الأحمر والدفاع المدني إلى استخدام أدوات حادة و٣ آليات لانتشال الجثتين، حيث استغرقت العملية نحو 40 دقيقة".
وأوضحت أن مستشفى تعنايل الذي استقبل جثمان الفنان أكد الخبر الحزين في اتصال هاتفي.
قتيلان جراء اصطدام سيارتهما في الفاصل الاسمنتي عند نقطة المصنع الحدودية-البقاع. pic.twitter.com/7FTIaeTJ76— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) August 27, 2022
وحضرت الشرطة إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة الملابسات.
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني أفادت صباح اليوم السبت عبر "تويتر" عن سقوط قتيلين جراء اصطدام سيارتهما في الفاصل الاسمنتي عند نقطة المصنع الحدودية – البقاع.
شو هالخبر الحزين صباح اليوم، كتير بكّير يا جورج. الله يصبّر اهل الفنان جورج الراسي على هالكارثة وأهل الصبية يللي كانت برفقتو. خالص التعازي لكل محبّي #جورج_الراسي pic.twitter.com/Cr96uN96bc— Georges Wassouf (@wassouf) August 27, 2022
ونعى الفنان الكبير جورج وسوف زميله وصديقه جورج الراسي وكتب عبر "تويتر": "شو هالخبر الحزين صباح اليوم، كتير بكّير يا جورج.
وتابع "الله يصبر أهل الفنان جورج الراسي على هالكارثة وأهل الصبية يللي كانت برفقتو. خالص التعازي لكل محبي جورج الراسي".