https://sputnikarabic.ae/20220827/1000-أسير-فلسطيني-يعلنون-الدخول-في-إضراب-مفتوح-عن-الطعام-أول-سبتمبر-1066910860.html

1000 أسير فلسطيني يعلنون الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام أول سبتمبر

1000 أسير فلسطيني يعلنون الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام أول سبتمبر

أعلنت منظمة فلسطينية معنية بحقوق الأسرى أن ألف أسير أمني سيضربون عن الطعام يوم الخميس المقبل حتى تلبي إدارة السجون في إسرائيل كافة مطالبها. 27.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-27T18:02+0000

2022-08-27T18:02+0000

2022-08-27T18:02+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

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وقالت لجنة الطوارئ العليا للأسرى المشكلة من جميع الفصائل الفلسطينية في بيان نشره نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) على حسابه بـ"تويتر": "في حال استمرت إدارة السجون على موقفها، ولم تتراجع عن إجراءاتها التنكيلية الممنهجة لاستهداف الأسرى، سيشرع 1000 أسير بالإضراب المفتوح عن الطعام، في الأول من أيلول (سبتمبر)".وأوضحت اللجنة: "سيتم الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في دفعته الأولى والمكونة من 1000 أسير يوم الخميس 1/9/2022م، والذي سيتم رفده بأفواج أخرى وفق آلية متفق عليها ومنظمة من قبل لجنة الطوارئ".ودعت الفلسطينيين إلى تنظيم وقفات أمام المؤسسات الدولية، و"التوجه إلى نقاط التماس مع العدو، فجبهة الإسناد الخارجية إن لم تكن أكثر أهمية، فهي على الأقل توازي في أهميتها خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام داخل قلاع الأسر".وقالت إنه سيتم غدا الأحد رسميا "حل التنظيم" داخل السجون، ما يعني أن إدارة السجون الإسرائيلية ستكون مضطرة للتعامل مع كل أسير بشكل منفصل دون مرجعية فصائلية له ما يُحدث حالة من الفوضى داخل السجون.وتشهد أقسام الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة الماضية حالة من التوتر على خلفية إقدام مصلحة السجون باتخاذ إجراءات عقابية بحق الأسرى شملت بما في ذلك سحب الأجهزة الكهربائية الخاصة بهم من الزنازين وفرض عزل مضاعف عليهم، في تراجع عن تفاهمات سابقة، بحسب بيان سابق لنادي الأسير.وردا على ذلك رفض الأسرى خلال الأيام الماضية، الخضوع للفحص الأمني الروتيني اليومي، وأعادوا وجبات الطعام كما هي، كما اعتصموا في ساحات السجون.وبحسب نادي الأسير الفلسطيني يقبع حوالي 4550 فلسطينيا في المعتقلات والسجون الإسرائيلية.

https://sputnikarabic.ae/20220826/نادي-الأسير-الفلسطيني-هناك-حالة-من-التوتر-الشديد-في-السجون-والمعتقلات-الإسرائيلية-1066861543.html

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