https://sputnikarabic.ae/20220827/24-أرنبا-بريطانيا-ينفذون-غزوا-مدمرا-لأستراليا-هدية-عيد-ميلاد-تحولت-لكارثة-صور-وفيديو-1066903647.html

24 أرنبا بريطانيا ينفذون "غزوا مدمرا" لأستراليا... هدية عيد ميلاد تحولت لكارثة... صور وفيديو

24 أرنبا بريطانيا ينفذون "غزوا مدمرا" لأستراليا... هدية عيد ميلاد تحولت لكارثة... صور وفيديو

تحولت هدية جميلة أرسلت في عام 1859، بمناسبة عيد ميلاد، إلى ما يشبه الكارثة الحقيقية بالنسبة لأستراليا، حيث تضمنت الهدية 24 أرنبا إنجليزيا جميلا، لكن قوى... 27.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-27T15:01+0000

2022-08-27T15:01+0000

2022-08-27T15:01+0000

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وسلطت دراسة جديدة نشرت في مجلة "Proceedings of the National Academy of Sciences" العلمية، على مشكلة حقيقية وكبيرة تسببت بها هذه الهدية، حيث تحولت إلى "أثر غزو بيولوجي مدمر" لأستراليا.وأشارت الدراسة إلى أن الأرانب التي غزت أستراليا، لم تظهر على أراضيها، ولم تكن أستراليا المنشأ الأصلي لها، لكنها احتلتها بكل ما للكلمة من معنى.ويشتكي المزارعون في أستراليا من سرعة تكاثر هذه الثدييات، حيث تدمر أفواج الأرانب المحاصيل الزراعية والأراضي، وتلتهم كل شيء، ما يسبب تآكل التربة وتبعات بيئية خطيرة في البلاد.وتمكن الباحثون بحسب "سي إن إن" من جمع الأدلّة الجينية التي تربط هذا الغزو بالأرانب الإنجليزية، استنادا إلى الروايات التاريخية، حيث استورد الأرانب مستوطن يدعى توماس أوستن عام 1859، من مسقط رأسه في إنجلترا.وأكد المؤلف الرئيسي للدراسة والباحث في جامعة "أكسفورد" جويل ألفيس، أن "النتائج التي توصلنا إليها تُظهر أنّ مجموعة واحدة من الأرانب الإنجليزية تسبّبت في هذا الغزو البيولوجي المدمّر، وما زالت آثاره محسوسة حتى يومنا هذا.. تسبّب هذا الحدث الفردي بحدوث هذه الكارثة الهائلة في أستراليا؛ أسرع معدل استعمار يتم تسجيله على الإطلاق للثديّيات المُدخلة".

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