https://sputnikarabic.ae/20220828/أزمة-في-بريطانيا-تهدد-بطرد-50-ألف-لاجئ-أوكراني-إلى-الشارع-1066923537.html
أزمة في بريطانيا تهدد بطرد 50 ألف لاجئ أوكراني إلى الشارع
أزمة في بريطانيا تهدد بطرد 50 ألف لاجئ أوكراني إلى الشارع
أشار تقرير صحفي إلى أن 50 ألفا من اللاجئين الأوكرانين في بريطانيا يواجهون خطر عدم حصولهم على مأوى في العام المقبل. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T10:19+0000
2022-08-28T10:19+0000
2022-08-28T10:21+0000
بريطانيا
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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "غادريان"، فإنه تم تحذير الحكومة من المشكلة، لكن الوزراء يرفضون تقديم حزمة دعم جديدة لمعالجة الأزمة التي تلوح في الأفق.وأكدت العديد من المنظمات التي تتعامل مع هذه القضية أن الاستجابة البطيئة للحكومة البريطانية يمكن أن تؤدي إلى زيادة كارثية في التشرد في البلاد.ووفقً للمعلومات الرسمية الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، غادر أوكرانيا في الفترة من 24 فبراير إلى 5 يوليو ، حوالي 8.8 مليون شخص.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا
أزمة في بريطانيا تهدد بطرد 50 ألف لاجئ أوكراني إلى الشارع
10:19 GMT 28.08.2022 (تم التحديث: 10:21 GMT 28.08.2022) تابعنا عبر
أشار تقرير صحفي إلى أن 50 ألفا من اللاجئين الأوكرانين في بريطانيا يواجهون خطر عدم حصولهم على مأوى في العام المقبل.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة
"غادريان"، فإنه تم تحذير الحكومة من المشكلة، لكن الوزراء يرفضون تقديم حزمة دعم جديدة لمعالجة الأزمة التي تلوح في الأفق.
وأضاف التقرير إن برنامج "منازل لأوكرانيا"، الذي يساعد النازحين في الحصول على سكن في المملكة المتحدة، قد يتم تقليصه قريبا، حيث تنتهي فترة الستة أشهر الأولى لإيواء اللاجئين، دون تزويدهم بشقق جديدة.
وأكدت العديد من المنظمات التي تتعامل مع هذه القضية أن الاستجابة البطيئة للحكومة البريطانية يمكن أن تؤدي إلى زيادة كارثية في التشرد في البلاد.
ووفقً للمعلومات الرسمية الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، غادر أوكرانيا في الفترة من 24 فبراير إلى 5 يوليو ، حوالي 8.8 مليون شخص.