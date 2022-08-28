عربي
https://sputnikarabic.ae/20220828/أزمة-في-بريطانيا-تهدد-بطرد-50-ألف-لاجئ-أوكراني-إلى-الشارع-1066923537.html
أزمة في بريطانيا تهدد بطرد 50 ألف لاجئ أوكراني إلى الشارع
أزمة في بريطانيا تهدد بطرد 50 ألف لاجئ أوكراني إلى الشارع
أشار تقرير صحفي إلى أن 50 ألفا من اللاجئين الأوكرانين في بريطانيا يواجهون خطر عدم حصولهم على مأوى في العام المقبل. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T10:19+0000
2022-08-28T10:21+0000
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1059257034_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_dded5f972dad5a7f6ef8c4886322c2e0.jpg
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "غادريان"، فإنه تم تحذير الحكومة من المشكلة، لكن الوزراء يرفضون تقديم حزمة دعم جديدة لمعالجة الأزمة التي تلوح في الأفق.وأكدت العديد من المنظمات التي تتعامل مع هذه القضية أن الاستجابة البطيئة للحكومة البريطانية يمكن أن تؤدي إلى زيادة كارثية في التشرد في البلاد.ووفقً للمعلومات الرسمية الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، غادر أوكرانيا في الفترة من 24 فبراير إلى 5 يوليو ، حوالي 8.8 مليون شخص.
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1059257034_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_590f063c3dcadf59073bd32a5a51baf9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بريطانيا
بريطانيا

أزمة في بريطانيا تهدد بطرد 50 ألف لاجئ أوكراني إلى الشارع

10:19 GMT 28.08.2022 (تم التحديث: 10:21 GMT 28.08.2022)
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الذهاب إلى بنك الصورالوضع على حدود أوكرانيا و بولندا - اللاجئون الأوكرانيون، 26 فبراير 2022
الوضع على حدود أوكرانيا و بولندا - اللاجئون الأوكرانيون، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أشار تقرير صحفي إلى أن 50 ألفا من اللاجئين الأوكرانين في بريطانيا يواجهون خطر عدم حصولهم على مأوى في العام المقبل.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "غادريان"، فإنه تم تحذير الحكومة من المشكلة، لكن الوزراء يرفضون تقديم حزمة دعم جديدة لمعالجة الأزمة التي تلوح في الأفق.

وأضاف التقرير إن برنامج "منازل لأوكرانيا"، الذي يساعد النازحين في الحصول على سكن في المملكة المتحدة، قد يتم تقليصه قريبا، حيث تنتهي فترة الستة أشهر الأولى لإيواء اللاجئين، دون تزويدهم بشقق جديدة.

وأكدت العديد من المنظمات التي تتعامل مع هذه القضية أن الاستجابة البطيئة للحكومة البريطانية يمكن أن تؤدي إلى زيادة كارثية في التشرد في البلاد.
ووفقً للمعلومات الرسمية الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، غادر أوكرانيا في الفترة من 24 فبراير إلى 5 يوليو ، حوالي 8.8 مليون شخص.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 أغسطس, 20:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала